5 книг, які створять осінній затишок

Саме восени хочеться затишку і душевного тепла, щоб призупинитися і помріяти про майбутнє, або й згадати минуле літо. Тож саме добра книжка, яких вистачає у цій добірці, може і розрадити у будь-яких роздумах і створити комфортну атмосферу для приємного читання.

"Дівчина в Карпатах", Мені Мюріел Дові

(Л.: Апріорі, 2020)

Авторка цієї книжки – молода емансипована шотландка, яка вирушає самостійно знайомитися з мешканцями далекого краю – Галичини. Влітку 1890-го року вона здійснила кінний перехід через Гуцульщину та Покуття, пройшла по Чорногорі, побувала у Коломиї, Делятині, Косові, Космачі, Жаб’є, проїхала через Львів. Мандрівниця неймовірно щиро описує враження від побаченого, робить філософські висновки, заохочує замислитися над тим, що ми здобуваємо і що втрачаємо з розвитком цивілізації.

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"Скажу відверто – звіряється авторка, – раз уже так багато людей висловили свою думку про "Дівчину в Карпатах", я гадаю, що можу нарешті тихесенько повідати і свою. Це не книга про подорожі: я проїхала щонайбільше якихось вісімдесят миль. І потім, я ніколи не вважала подорожі надто приємним заняттям, так само як і відсутність мандрівок. І знову ж, ця книга анітрохи не навчальна. Я співчутливо усміхнулася тим критикам, які зауважили, що після її прочитання їхні знання не примножились. Без найменшого осуду, я вважаю таке цілком імовірним". Тож саме час скласти свою власну думку про те, що ж насправді дарує нам ця книжка,

"Хто така Марта?", Мар’яна Гапоненко

(Чернівці: Видавництво 21, 2020)

…Насправді цей роман не розповість вам про Марту, хіба про Луку Левадського – орнітолога з вигаданого Львова, котрий у віці 96 років довідується про смертельну хворобу. "Левадський заплющив очі, впевнений: так він мав переконливий вигляд, справжній і живий, як тоді, перед вікном кав'ярні. Саме так, як сидів, – зі стовпом сонячного світла на грудях. Чи, може, стовп – то ніякий не стовп, а спис, що проштрикнув його, старого дракона? Він посміхнувся. Якби цієї миті хтось глянув на його лице, то подумав би, що в стариганя під язиком тонюсінька скибка лимона. Однак не було нікого, хто подивився б на Левадського. Відколи він почав старіти, він завжди був сам. й вирішує гарно прожити відпущений йому час".

Тож не дивно, що наш герой їде до Відня, селиться в розкішному "Імперіал" й заводить знайомство з однолітком, нитка життя якого також от-от увірветься. Удвох літні друзяки напиваються, бешкетують, обговорюють жінок і мріють про революцію. Роман весело, захопливо і трішки нахабно розповідає необарокову історію про радість буття і людську гідність.

"Керамічні серця", Наталія Матолінець

(Х.: Vivat, 2020)

За сюжетом, зустріч героїв цієї книжки сталася випадкова. Канре – служка без надзвичайних вмінь, Жаррак – спадкоємець одного з наймогутніших родів чаротворців. Країною шириться смертельна хвороба, із південного кордону погрожують війною, на півночі снують змови – і саме на тлі цього їхні долі переплетуться. Тож цей роман – сповнена магії історія, яка розгортається на тлі епохи раннього модерну. Але на перше місце тут стає людяність, яка дається героям важкою ціною.

Чи повстануть вони проти жорстокої соціальної нерівності, адже у Франі пригноблюють усіх, хто не володіє чаром? Ризикнуть вступити у битву з часом чи вимушені будуть йому підкоритися? У будь-якому разі авторка обіцяє, що ця книга буде дещо несхожою на решту її творів, а описаний у ній світ – місцями некомфортний, незвичний, але не менш захопливий. Письменниця працювала над романом два роки, і вже тоді вписала в сюжет епідемію, через що історія вийшла досить актуальною.

"Привид, який не міг заснути", Наталка Малетич

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)

За сюжетом цієї історії, у покинутому будинку на околиці міста живе собі привид. Чи багато ми знаємо популярних історій про привидів? І саме таких, що не налякають, а розважать дітей? Вони були у пригодах Малюка і Карлсона, у "Банді піратів" і Мисливцях за привидами». Натомість цього разу, головний герой – симпатичний привид, з яким можна дружити – страшенно самотній, оскільки довкола немає людей, яких можна було б навідати увечері. Загасити нічну лампу тому, хто заснув з книжкою, вкрити дитину ковдрочкою. А потім, повернувшись додому, солодко спати цілісінький день. Привид втратив сон, відколи усі його сусіди виселилися. Проте одного разу все змінюється. Адже в будинок-з-привидом переїздить молода сім’я з дівчинкою…

"Роздуми за філіжанкою кави", Ольга Альохіна

(К.: Колесо життя, 2019)

Розмірковуючи над історіями за чашкою кави, ви зможете виявити свої цінності і знайти вірні для вас рішення. Книга навчить вас будувати відносини з собою і іншими людьми, побачити іншу точку зору, розвинути здатність до самопізнання. Роздуми стануть у пригоді тим, хто шукає усвідомленості, ясності і стійкості в житті. Це кишеньковий словник відносин, який стане відмінним подарунком близьким, колегам і собі. Ви проведете два місяці дивовижних ранків за філіжанкою кави: 60 історій про стосунки із собою та іншими та 60 вишуканих світлин із кавою. Книга поділена на 4 розділи, відповідно до "міцності" історій: еспресо, кава з молоком, пряна кава, десертна кава. На форзаці книжки є листочки для запису інсайтів та відкриттів. Авторка книги зробила подарунок для читачів – групу із психологічної підтримки на Фейсбуці, куди можна перейти за qr-кодом на обкладинці.

Ігор Бондар-Терещенко

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