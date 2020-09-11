5 антиутопій, які варто прочитати цієї осені

Герої цих книжок щодня вибирають партнерів для кохання і релігію для сповіді у меню телефону, мандрують Транссибірським експресом і мешкають у радіоактивній пустелі постапокаліптичного світу. Ловіть ТОП-5 найкрутіших антиутопій, які точно не залишать байдужими.

Чи схотілося б житті у такому майбутньому – вибирати читачеві, але кожна з історій, пропонована авторами цих антиутопій, містить не лише феєричний сюжет, але й приховану відповідь.

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"Який чудесний світ новий", Олдос Гакслі

(Л.: Видавництво Старого Лева)

У своєму шедеврі автор представив похмуру сатиричну візію утопічного майбутнього, в якому людей генетично продукують, фармацевтично анестезують і ретельно контролюють для пасивного служіння панівному ладу і "всезагальному благу". Книга, яка захоплювала і жахала не одне покоління читачів, залишається й дотепер на диво актуальною своїми застереженнями і пророцтвами, що збуваються і стають життєвими реаліями сучасного світу.

"На першому поверсі величезна кімната вікнами на північ. Холодне попри літо за шибками і тропічну спекоту в самій кімнаті, різке й водянисте світло пронизувало вікна, жадібно вишукуючи. бодай якийсь манекен із драпіровкою або мертвотно-бліду гусячу шкіру студента, але знаходило тільки скло, нікель і понуре сяйво. Холоднеча реагувала на холоднечу. Працівники мали на собі білі комбінезони й гумові рукавиці збляклого. трупного кольору. Світло було крижане, мертве, примарне. Тільки від жовтих тубусів мікроскопів могло воно набратися трохи насиченої й живої субстанції, лягаючи на ці гладенькі трубки, наче масло, смужка за солодкавою смужкою, і віддаляючись поступово вглиб довжелезної низки столів із працівниками".

"Дилер реальності ", Ніколас Дімітров

(Х.: Фабула)

Цей захопливий роман – справжній техногенний трилер і психологічний кіберпанк, який у "кінематографічному" сенсі, будучи ілюстрований відповідною графікою, нагадує одночасно "Матрицю", "Еквілібріум" і "Розробів", а в літературному є гідним продовженням "Прекрасного нового світу" Олдоса Гакслі. За сюжетом, Сінгапур недалекого майбутнього став світовою столицею бізнесу і розваг. Споживання сягнуло меж, мораль вийшла з моди, релігії перетворилися на фастфуд: ви просто замовляєте в меню бажане віросповідання й отримуєте відповідний віртуальний антураж і щиру сповідь перед роботом. Тим часом людство загрузло в розпусті, а в еліти з'явився новий, особливий вид розваг – цифровий наркотик під назвою "Персональні Реальності". Завдяки йому можна задовольнити будь-яку фантазію на зразок сексу з моделькою просто на подіумі, можливо, отримати цифрове безсмертя...

Корпоративний шпигун Золтан Варго отримує завдання проникнути в надра могутньої корпорації, яка готує цей наркотик до масового поширення. Золтан повинен з'ясувати суть зловісного проєкту, проте сам виявляється втягнутий в диявольську гру: від порнографічного експерименту над мільйонами людей, до повалення всіх світових релігій. Карколомних пригод і застережливих прогнозів, звісно, вистачає. "Уже наступного дня сотні мільйонів не вийшли на роботу. А за день зупинилися потяги, припинили літати літаки. Незабаром припинилися трансляції. По всьому світі почалися техногенні катастрофи. Слово "заворушення" було занадто м’яким визначенням для всього цього. Народ вийшов на вулиці, шукаючи допомоги й підтримки і не знаходячи нічого".

"Крига", Яцек Дукай

(Л.: Астролябія)

За сюжетом цього грандіозного роману-епосу, створеного в жанрі альтернативної історї, Тунґуська катастрофа 1908 року обернулася тим, що терени Євразії опанували люті, які заморожують усе: від металів до історії. Велика війна не відбулася, а Росія залишилася імперією під Кригою, казково багатою на коштовні копалини з дивовижними властивостями. Польські підпільники далі змагаються за незалежність, а один із них, потрапивши на каторгу, навчився розмовляти з лютими і став героєм леґенд під іменем Батько Мороз. Царська політична поліція, щоб використати Батька Мороза у власних цілях, виряджає на побачення з ним його сина – молодого математика і запеклого картяра Бенедикта Ґерославського.

Мандрівка Транссибірським експресом перетвориться на небезпечну пригоду, а ще він зустрінеться зі своїм великим коханням. Прибувши до Іркутська, Бенедикт Ґерославський потрапляє в середовище великих підприємців, частина з яких прагнуть політичної незалежності Сибіру. Тут він співпрацює з геніальним американським винахідником Ніколою Теслою, якому російський імператор доручив розробити зброю проти лютих, аби подолати Кригу і розморозити Історію. Проте на кожному кроці на Бенедикта чигають небезпеки збоку шанувальників Мороза, якими керує всемогутній Григорій Распутін. Усе ж він прямує у саме серце Краю Зими. Чи вдасться Ґерославському розшукати батька? Чим завершаться експерименти Тесли? І чи настане в Євразії велика Відлига?

"Багряна королева", Вікторія Авеярд.

(К.: Наш Формат)

За сюжетом цієї популярної антиутопії, перекладеної 39 мовами світу, сімнадцятирічній Марі Барров усе життя не щастить. Вона народилася в радіоактивній пустці постапокаліптичного світу, та ще й у його найупослідженішому прошарку багряних. Її ось-ось відправлять на нескінченну війну, з якої не повертаються, а найкращому другу вже не вдалося уникнути цієї долі. Мара не належить до панівної еліти з надприродними здібностями, вона надбала небезпечних ворогів, які впевнені: ця дівчина може зруйнувати усталений світовий лад.

Несподівано для себе Мара опиняється у вирі політичних інтриг і таємного руху спротиву й незабаром розуміє, що саме вона може змінити хід історії. Вона ні в чому не може бути певною, крім того, що революція неминуча, а зрадити може кожен. Палка шанувальниця "Володаря перснів", "Гаррі Поттера" та "Пісні льоду та полум’я", авторка почала писати цю книжку у 22 роки, після чого "Багряна королева" майже одразу здобула шалену популярність у молоді, отримала нагороди South Carolina Book Award та Lincoln Award за найкращу підліткову книжку та стала світовим бестселером.

"Голокост F", Цезарій Збєжховський

(К.: Видавництво Жупанського)

Сюжет у цьому романі так само важливий, як і контекст, де все відбувається у вигаданому світі майбутнього, створеного маловідомим для українських читачів автором. Твори якого, тим не менш, відзначені у рідній Польщі найпрестижнішими преміями. У цьому випадку – це наукова фантастика с елементами соціальної драми і психологічного бойовика. Розповідається наразі про світ майбутнього з нескінченними війнами – як зовнішніми, так і внутрішніми. Із зовнішніх – це загроза, що наближається з космосу, що ж до внутрішніх, то саме з їх перерахування починається цей динамічний роман, який відкривається монологом-звірянням головного героя.

"З дітьми й Луїзою ми їдемо в Замок. Ми покинули Рамму близько восьмої години вечора, через півгодини після того, як батько отримав наводку від Блюмфельда про наближення загрози. Точніше, про дві загрози: про те, що вшосте повертається H.O.D. і про нову атаку Сарани, яку армія може не стримати, Занадто багато вампірів кружляє в околицях, занадто багато…"

Ігор Бондар-Терещенко

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