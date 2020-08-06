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5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
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Компанія Samsung представила свої нові смартфони Galaxy Note20 та Note20 Ultra. І ми тут на холодну голову вирішили розібратися, чи варто переплачувати саме за "ультру"? Спойлер: ще й як варто. У нас є щонайменше 5 вагомих причин зробити саме це!
Якщо вам здається, що переплачувати кілька тисяч за Samsung Galaxy Note20 Ultra – безглузда затія, то ми спробуємо переконати вас у протилежному. Насправді, різниця між гаджетами відчутна і компанія чітко поділила лінійку на молодшого та старшого. Причому, від старшого молодшому перепав хіба фірмовий SPen та процесор. У решті ж є цікаві та приємні відмінності, про які ми й поговоримо.
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Екран 120 Гц
Ясна річ, що всі технооглядачі вже дістали з тим екраном з частотою оновлення 120 Гц. Носяться з цією технологією, ніби вона надважлива. Звичайно ж, без неї можна спокійно прожити до старості і горя не знати. Але наскільки круто розуміти, що твій потужний (благо, Exynos 990 це дозволяє) смартфон ще й надзвичайно круто опрацьовує картинку, яку ми бачимо перед собою, бо екран оновлює її не 60 разів на секунду, а цілих 120. Перемога! Однозначно. Але в цьому пункті ми ще коротко пройдемось по кількох інших особливостях екрана, на які ви могли не звернути увагу.
Сам же екран – не просто Super AMOLED, а Dynamic AMOLED 2X. Та й роздільна здатність у нього більша. Тож і пікселів на дюйм 494 проти 393 у Note20. То для тих, хто умудряється побачити пікселі там, де їх видно хіба з лупою.
А що ж по захисту? Так Note20 Ultra прикритий новеньким Corning Gorilla Glass Victus. У компанії Corning запевняють, що нове покоління захисного скла удвічі стійкіше до появи подряпин, ніж Gorilla 6. Стосовно падінь, то гаджет мав би витримувати польоти з висоти 2 метрів без жертв. Але ми б наполегливо не рекомендували цього робити. 1К баксів упадуть – ваше серце не зупиниться. А от 1К баксів у склі – інфаркт гарантований. Воно вам треба?
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Швидший SPen
Нам здавалося, що тут уже точно не має бути жодних змін. А от і ні, адже Samsung вирішила зробити один простий хитрий трюк, який утворив суттєву прірву між Note20 та Note20 Ultra для тих, хто любить малювати та й узагалі використовує SPen на щодень. Отже, у Samsung Galaxy Note10 час відгуку був 40 мс, у Note20 – 26, а от у Note20 Ultra – 9. Різниця просто колосальна. І на це неможливо не звернути увагу.
Підтримка карт пам'яті
Здавалося б, що 256 ГБ вистачить кожному користувачеві. Але, припустимо, що у вашому старому смартфоні є карта пам'яті з даними, які ви хотіли б мати вже у новому. Тоді вам на допомогу тут прийде лише Note20 Ultra. Молодша версія, на жаль, підтримки карт пам'яті не отримала. Втім, у нас є для вас застереження: карта пам'яті має бути типу microSDXC. Якщо ж оберете іншу, то є всі шанси, що ваш надшвидкий смартфон поводитиметься не надто адекватно, адже швидкість читання на бюджетніших варіантах значно нижча. Це варто враховувати при покупці.
Камера на 108 Мп
Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що камери на 108 Мп дають нам нові можливості. Та й сама камера оснащена лазерним автофокусом, що дозволяє "ловити" об'єкти навіть в умовах недостатньої освітленості. Якщо пройтися по цифрах, то в Note20 Ultra й матриця більша: 1/1.33" проти 1/1.76" у молодшої версії. Телеоб'єктив перископного типу, який дозволяє робити 5-кратний оптичний зум без втрати якості або ж доходити до 50-кратного гібридного приближення. Котів на деревах, наприклад, фотографувати. Note20 дає можливість наближувати у 3 рази оптично або 30 – гібридно, але сама камера на 64 Мп (у Note20 Ultra на 12 Мп).
Дизайн
Цей пункт – питання смаку, тому ми його й винесли в сам кінець. На нашу скромну думку, Note20 Ultra виглядає дещо преміальніше завдяки своїм рубленим граням. Злегка заокруглений на краях екран нагадує нам про те, що у руці ми тримаємо преміальне рішення, яке здатне задовольнити будь-яку нашу технозабаганку. Та й виріз під фронтальну камеру в Ultra менший в діаметрі, що сподобається тим, кого вони взагалі бісять. Та й задня кришка у Note20 виконана з полікарбонату. Це не щось критичне, але в топовому рішенні ми звикли бачити сендвіч зі скла та металу, чим є Note20 Ultra.
Ми спробували пробігтись по суттєвих відмінностях між Samsung Galaxy Note20 та Note20 Ultra. Маємо надію, що цей матеріал полегшить ваші муки вибору. Але закликаємо не надто зволікати, адже при передзамовленні до Note20 у подарунок ідуть фірмові навушники Galaxy Buds+, а до Note20 Ultra – Galaxy Buds Live. Не проґавте можливість потішити себе гаджетом, а також отримати до нього крутий аксесуар!
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