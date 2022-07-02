На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
3 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 115
Сьогодні, 3 липня, у світі відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів, а в Україні – День Військово-Морських Сил ЗСУ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 червня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
3 липня в православній церкві вшановують священномученика Мефодія. Він вів доволі скромне та тихе життя, навчаючи паству та боровся з єресями, відстоюючи православ'я серед людей. У народі 3 липня - Мефодій Перепелятник або Павутинний день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Андрій, Іван, Хома, Інна, Опанас, Римма, Гліб, Наум, Гурій, Лука, Єлисей та Лазар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день без поліетиленових пакетів
- День Військово-Морських Сил Збройних Сил України
- День Незалежності Республіки Білорусь
- День молоді в Сінгапурі
- Національний день телерадіомовника в Аргентині
- День шоколадних вафель в США
- 1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, який мав боротись з ідеями Реформації
- 1655 — московські війська захопили та спустошили Мінськ
- 1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів
- 1700 — укладено Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695-1696 років
- 1885 — українські емігранти заснували у США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая"
- 1863 — закінчилася битва під Геттісбургом, яка вважається найбільш часів Громадянської війни у США
- 1886 — Карл Бенц з Мангайму провів перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, дійшовши до швидкості 16 км/год
- 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України
- 1928 — у продаж надійшли перші телевізори
- 1962 — Франція визнала незалежність Алжиру після референдуму (за це рішення висловилися 91%)
- 1966 — Франція провела випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії
- 1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки та співпраці в Європі
- 1988 — американський крейсер "Вінсеннес" збив іранський пасажирський літак А300, через катастрофу загинули 298 осіб
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИПНЯ
- 1883 — Франц Кафка, знаменитий німецький письменник (Перевтілення, Процес, Зниклий безвісти: Америка)
- 1885 — Юліан Буцманюк, український та канадський художник-монументаліст
- 1904 — Арон Утевський, український біохімік, а також автор філософських і літературних творів.
- 1906 — Василь Атрощенко, український хімік-технолог
- 1907 — Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик
- 1932 — Вадим Іллєнко, український кінооператор та кінорежисер (За двома зайцями)
- 1937 — Том Стоппард, британський драматург, режисер, кіносценарист і критик (Розенкранц і Гільденстерн мертві)
- 1941 — Богодар Которович, скрипаль, диригент, один із засновників сучасної української скрипкової школи
- 1949 — Віктор Колотов, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків і Суперкубка.
- 1961 — Олександр Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер
- 1962 — Том Круз, популярний американський актор, режисер, продюсер, сценарист (Джек Річер, Місія нездійсненна)
- 1973 — Патрік Вілсон, американський актор та співак (Хранитель, Фарго, Астрал)
- 1986 — Кармен Марія Мачадо, американська письменниця (Її тіло та інші сторони)
- 1987 — Себастьян Феттель, німецький автогонщик та пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо хмари дуже високо, то буде дуже спекотна погода;
- Якщо павуки активно плетуть павутину, то попереду сонячні та сухі дні;
- Якщо птахи літають низько над землею, то це до негоди;
- Якщо поблизу води чимало комах, то скоро прийдуть дощі;
- Якщо на каштанах видніється пожовкле листя, то спека затримається.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вбивати павуків, бо прийдуть проблеми у життя;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна ходити по росі, щоб не залишити щастя поза домом;
- Не можна давати непрохані поради;
- Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.
Читайте також: Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити
- 02 липня
-
20:303 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка
-
18:27Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 червня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:21Погода в Україні 3 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
-
16:33Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: прості лайфхаки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:22Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
-
14:27Прийшов додому: Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного "прихильника"
-
13:21Як спілкуватись з токсичними людьми без шкоди для себе: поради психологів
-
12:36Чи зіткнеться найбезпечніший астероїд з Землею: учені виявили зміну його руху
-
11:44Ой, там на горі: Надя Дорофєєва захопила виконанням народної пісні
-
10:34Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає
-
09:4345 українських слів, які характеризують погоду
-
08:59Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:15Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
- 01 липня
-
20:56У Харкові демонтують радянську символіку з міськради
-
20:24Антиутопія "1984" Орвелла з'явиться українською у форматі коміксу
-
19:53SHUMEI – "Пробач": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Тривога"
-
19:212 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:54Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"
-
18:23Від 1 липня Укрпошта змінює вартість тарифів та повертається до довоєнного графіка роботи
-
17:54Відтепер у Полтавській області салюти та феєрверки під забороною
-
17:22Чи може потрапити вірус із флешки на комп'ютер: відповідь експертів
-
16:51Борщ визнали українською нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО
- 02 липня
-
19:25Про що брехала роспропаганда у соцмережах в червні: інфографіка
-
15:22Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за червень
-
10:34Скільки коштує техніка окупантів, яку було знищено на Зміїному: сума вражає
- 01 липня
-
18:54Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"
-
15:31Найкращі серіали липня 2022: ТОП 7 новинок, які не варто пропускати
-
12:25В Україні з 1 липня візовий режим із Росією: що зміниться і чи віза гарантує в'їзд
-
09:55Безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт: 3 фейки з соцмереж
- 30 червня
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
15:25Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист
-
10:25Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів