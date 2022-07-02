3 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 липня, у світі відзначають Всесвітній день без поліетиленових пакетів, а в Україні – День Військово-Морських Сил ЗСУ. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

3 липня в православній церкві вшановують священномученика Мефодія. Він вів доволі скромне та тихе життя, навчаючи паству та боровся з єресями, відстоюючи православ'я серед людей. У народі 3 липня - Мефодій Перепелятник або Павутинний день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 3 липня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Андрій, Іван, Хома, Інна, Опанас, Римма, Гліб, Наум, Гурій, Лука, Єлисей та Лазар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

День Незалежності Республіки Білорусь

День молоді в Сінгапурі

Національний день телерадіомовника в Аргентині

День шоколадних вафель в США

1528 — Папа Климент VII буллою узаконив орден ченців-капуцинів, який мав боротись з ідеями Реформації

1655 — московські війська захопили та спустошили Мінськ

1660 — визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів

1700 — укладено Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695-1696 років

1885 — українські емігранти заснували у США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая"

1863 — закінчилася битва під Геттісбургом, яка вважається найбільш часів Громадянської війни у США

1886 — Карл Бенц з Мангайму провів перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, дійшовши до швидкості 16 км/год

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1928 — у продаж надійшли перші телевізори

1962 — Франція визнала незалежність Алжиру після референдуму (за це рішення висловилися 91%)

1966 — Франція провела випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії

1973 — у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки та співпраці в Європі

1988 — американський крейсер "Вінсеннес" збив іранський пасажирський літак А300, через катастрофу загинули 298 осіб

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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ЛИПНЯ

1883 — Франц Кафка, знаменитий німецький письменник (Перевтілення, Процес, Зниклий безвісти: Америка)

1885 — Юліан Буцманюк, український та канадський художник-монументаліст

1904 — Арон Утевський, український біохімік, а також автор філософських і літературних творів.

1906 — Василь Атрощенко, український хімік-технолог

1907 — Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик

1932 — Вадим Іллєнко, український кінооператор та кінорежисер (За двома зайцями)

1937 — Том Стоппард, британський драматург, режисер, кіносценарист і критик (Розенкранц і Гільденстерн мертві)

1941 — Богодар Которович, скрипаль, диригент, один із засновників сучасної української скрипкової школи

1949 — Віктор Колотов, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків і Суперкубка.

1961 — Олександр Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер

1962 — Том Круз, популярний американський актор, режисер, продюсер, сценарист (Джек Річер, Місія нездійсненна)

1973 — Патрік Вілсон, американський актор та співак (Хранитель, Фарго, Астрал)

1986 — Кармен Марія Мачадо, американська письменниця (Її тіло та інші сторони)

1987 — Себастьян Феттель, німецький автогонщик та пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо хмари дуже високо, то буде дуже спекотна погода;

Якщо павуки активно плетуть павутину, то попереду сонячні та сухі дні;

Якщо птахи літають низько над землею, то це до негоди;

Якщо поблизу води чимало комах, то скоро прийдуть дощі;

Якщо на каштанах видніється пожовкле листя, то спека затримається.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вбивати павуків, бо прийдуть проблеми у життя;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна ходити по росі, щоб не залишити щастя поза домом;

Не можна давати непрохані поради;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

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