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29 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 грудня, відзначають День інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ, а також День Конституції в Ірландії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 29 грудня, християни вшановують День святого Аггея (Огія), одного з останніх пророків Старого Завіту, а християни західного обряду святкують П'ятий день із Дванадцяти Днів Різдва.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 29 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Бекет, Давид, Марін, Ганна, Георгій, Марко, Гортензія, Іван, Микола, Марко, Тадей, Семен, Софія, Лаврентій, Юрій, Соломонія, та Феофанія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День "Тік Так"
- День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України
- День Конституції в Ірландії
- День штату Техас у США
- 1845 — Через 9 років після проголошення незалежності від Мексики Республіка Техас вступила як 28-й штат до складу США, через що почалась війна між США та Мексикою
- 1891 — Томас Едісон запатентував радіо
- 1911 — Ігор Сікорський на літаку власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами, досягнувши 111 км/год
- 1937 — Набула чинності конституція Ірландії, а Ірландська Вільна держава отримала офіційну назву "Ейре"
- 1940 — Лондон опинився під найпотужнішою за весь час Другої світової війни атакою німецьких бомбардувальників
- 1958 — З Карного кодексу СРСР виключено поняття "ворог народу"
- 1964 — Поставлено під промислове навантаження перший турбогенератор Київської ГЕС
- 1989 — Федеральні збори Чехословаччини одноголосно обрали письменника та дисидента Вацлава Гавела президентом країни
- 1991 — Незалежність України визнала Народна Республіка Бангладеш
- 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію "Пласт"
- 1995 — Відкриття метрополітену у Дніпропетровську
- 1996 — У Гватемалі завершилась 36-річна війна
- 1998 — Червоні кхмери в Камбоджі попросили вибачення за геноцид 1970-х років, у якому загинули близько мільйона осіб
- 1999 — Конституційний Суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України
- 2008 — Почалася нова "газова війна" росії проти України
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ГРУДНЯ
- 1721 — Жанна-Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур, фаворитка французького короля Людовика XV
- 1766 — Чарльз Макінтош, шотландський хімік, винахідник просоченої гумою тканини. Саме його іменем було названо плащі, які виготовлялись з подібної тканини
- 1788 — Християн Юргенсен Томсен, данський археолог
- 1800 — Чарльз Нельсон Гуд'їр, американський інженер, винахідник процесу вулканізації гуми
- 1808 — Ендрю Джонсон, 17 Президент США
- 1876 — Пабло Касальс, іспанський віолончеліст, композитор та диригент
- 1877 — Данило Щербаківський, український мистецтвознавець, музейник, вчений секретар та академік Української державної академії мистецтв
- 1891 — Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів
- 1893 — Роберт Лісовський, український художник-графік, автор емблеми ОУН "Тризуб з мечем"
- 1896 — Хосе Давид Альфаро Сікейрос, мексиканський художник-монументаліст
- 1906 — Сергій Корольов, український конструктор ракетно-космічних систем
- 1922 — Володимир Югай, український живописець
- 1965 — Декстер Голланд, американський музикант, вокаліст панк-рок гурту The Offspring
- 1970 — Григорій Місютін, український гімнаст, чемпіон світу
- 1972 — Джуд Лоу, британський актор театру та кіно (Талановитий містер Ріплі, Молодий Папа, Фантастичні звірі).
- 1972 — Євген Нищук, український актор театру і кіно
- 1979 — Андрій Котельник, український боксер, срібний призер Олімпійських ігор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Погода у цей день вказувала на те, якими будуть перші місяці весни;
- Якщо сьогодні вдарив сильний мороз, то він затримається аж до Водохреща;
- Якщо дуже вітряно та сніжно, то літо буде неврожайним;
- Якщо на вікнах з'являються морозні візерунки, то сильний холод затримається і на початку року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бажати комусь зла та кричати;
- Не можна вдягати червоний одяг;
- Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;
- Не можна довго роздивлятись себе у дзеркалі;
- Не можна вдягати щось навиворіт;
- Не можна відмовляти у допомозі.
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