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28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 28 листопада, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів, а в світ проходить Всесвітній день співчуття. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем відсьогодні починається Різдвяний піст у східних християн.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 28 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день співчуття.
  • День пам'яті жертв голодоморів в Україні.
  • 1989 — Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу.
  • 1994 — Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія — місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни.
  • 2000 — Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе
  • 2006 — Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
  • 2007 — крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ. 30 листопада Годзілла помер у пожежній частині, де його тримали до прибуття господаря. У місті йому збудовано пам'ятник.
  • 2008 — за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста. 2 серпня 2012 Київський апеляційний суд зобов'язав Черкаську міську раду відновити пам'ятник "на попередньому місці та в попередньому стані".
28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436896

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИСТОПАДА

  • 1632 — Жан Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент італійського походження; творець французької національної опери.
  • 1757 — Вільям Блейк, англійський поет, художник та гравер.
  • 1793 — Альмквіст Карл Йонас Лове, відомий шведський письменник XIX століття.
  • 1881 — Стефан Цвейг, австрійський письменник.
  • 1887 — Ернст Рем, організатор і керівник СА — штурмових загонів німецької нацистської партії.
  • 1890 — Зінаїда Тулуб, українська письменниця і перекладач.
  • 1894 — Генрі Гацліт, американський економіст, журналіст, письменник.
  • 1908 — Клод Леві-Строс, французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог.
  • 1950 — Миколай Кузьміч, білоруський художник, золотар, заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь.
  • 1957 — Сергій Проскурня, український режисер.
  • 1984 — Марк-Андре Флері, канадський хокеїст.
28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436897

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
  • Багато снігу 28 листопада – наступного року буде врожайним.
  • Сильний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня).
  • Коні іржуть голосно – хороший знак.
  • Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг.
  • Мороз вдарив – нечиста сила зникне. Якщо викупатися в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.
28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436450

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • З цього дня православні християни припиняють вживати м'ясо і іншу їжу тваринного походження, також заборонено вживання алкогольних напоїв.
  • Категорично заборонено у цей час з'ясовувати стосунки, сваритися і лаятися.
  • У цей день не можна скупитися, навпаки, наші предки намагалися допомогти нужденним, подавати милостиню або роздати непотрібний одяг бідним.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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