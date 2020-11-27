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28 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 листопада, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів, а в світ проходить Всесвітній день співчуття. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем відсьогодні починається Різдвяний піст у східних християн.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 28 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день співчуття.
- День пам'яті жертв голодоморів в Україні.
- 1989 — Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу.
- 1994 — Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія — місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни.
- 2000 — Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе
- 2006 — Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
- 2007 — крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом пів року марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ. 30 листопада Годзілла помер у пожежній частині, де його тримали до прибуття господаря. У місті йому збудовано пам'ятник.
- 2008 — за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста. 2 серпня 2012 Київський апеляційний суд зобов'язав Черкаську міську раду відновити пам'ятник "на попередньому місці та в попередньому стані".
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИСТОПАДА
- 1632 — Жан Батіст Люллі, французький композитор, скрипаль, диригент італійського походження; творець французької національної опери.
- 1757 — Вільям Блейк, англійський поет, художник та гравер.
- 1793 — Альмквіст Карл Йонас Лове, відомий шведський письменник XIX століття.
- 1881 — Стефан Цвейг, австрійський письменник.
- 1887 — Ернст Рем, організатор і керівник СА — штурмових загонів німецької нацистської партії.
- 1890 — Зінаїда Тулуб, українська письменниця і перекладач.
- 1894 — Генрі Гацліт, американський економіст, журналіст, письменник.
- 1908 — Клод Леві-Строс, французький антрополог, етнограф, соціолог і культуролог.
- 1950 — Миколай Кузьміч, білоруський художник, золотар, заслужений діяч мистецтв Республіки Білорусь.
- 1957 — Сергій Проскурня, український режисер.
- 1984 — Марк-Андре Флері, канадський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
- Багато снігу 28 листопада – наступного року буде врожайним.
- Сильний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня).
- Коні іржуть голосно – хороший знак.
- Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг.
- Мороз вдарив – нечиста сила зникне. Якщо викупатися в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- З цього дня православні християни припиняють вживати м'ясо і іншу їжу тваринного походження, також заборонено вживання алкогольних напоїв.
- Категорично заборонено у цей час з'ясовувати стосунки, сваритися і лаятися.
- У цей день не можна скупитися, навпаки, наші предки намагалися допомогти нужденним, подавати милостиню або роздати непотрібний одяг бідним.
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