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26 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 травня, у світі відзначають Міжнародний День розсіяного склерозу, а віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 червня віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії та мученика Лаодикія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 26 травня іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Тарас, Олександр, Василь, Єгор, Юрій, Макар, Георгій та Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Весак
- Міжнародний День розсіяного склерозу
- День незалежності в Грузії
- День матері в Польщі
- Національний день вибачень в Австралії
- Національний день паперового літачка у США
- 1093 — в день Вознесіння половці розгромили у битві на ріці Стугна руське військо
- 1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розбила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького під Корсунем
- 1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр освятив наріжний камінь під нову муровану церкву
- 1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу знаменитого бренду "Фольксваген"
- 1953 — Норильське повстання політв'язнів
- 2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту
Весак — щорічний буддистський фестиваль, що проводиться на день народження, просвітлення і смерті Будди - в один день
ХТО НАРОДИВСЯ 26 травня
- 1053 — Володимир Мономах, князь київський, князь чернігівський і переяславський
- 1478 — Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження
- 1602 — Філіп де Шампань, популярний французький художник
- 1650 — Джон Черчиль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії
- 1826 — Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном
- 1901 — Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення
- 1907 — Джон Вейн, американський актор
- 1923 — Горст Тапперт, німецький актор
- 1957 — Богдан Бенюк, український актор
- 1964 — Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант
- 1966 — Хелена Бонем Картер, знаменита британська акторка театру і кіно
- 1972 — Джулі Плек, американська продюсерка і сценаристка (Щоденники вампіра, Первородні, Спадок)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо багато ластівок, то скоро потеплішає;
- Якщо дуже багато комарів на вулиці, то буде чимало ягід та грибів;
- Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
- Якщо птахи літають низько, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та бажати зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити та вишивати;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна давати у борг.
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