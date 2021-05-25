26 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 травня, у світі відзначають Міжнародний День розсіяного склерозу, а віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 червня віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії та мученика Лаодикія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 травня іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Тарас, Олександр, Василь, Єгор, Юрій, Макар, Георгій та Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Весак

Міжнародний День розсіяного склерозу

День незалежності в Грузії

День матері в Польщі

Національний день вибачень в Австралії

Національний день паперового літачка у США

1093 — в день Вознесіння половці розгромили у битві на ріці Стугна руське військо

1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розбила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького під Корсунем

1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр освятив наріжний камінь під нову муровану церкву

1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу знаменитого бренду "Фольксваген"

1953 — Норильське повстання політв'язнів

2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту

Весак — щорічний буддистський фестиваль, що проводиться на день народження, просвітлення і смерті Будди - в один день

ХТО НАРОДИВСЯ 26 травня

1053 — Володимир Мономах, князь київський, князь чернігівський і переяславський

1478 — Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження

1602 — Філіп де Шампань, популярний французький художник

1650 — Джон Черчиль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії

1826 — Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном

1901 — Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення

1907 — Джон Вейн, американський актор

1923 — Горст Тапперт, німецький актор

1957 — Богдан Бенюк, український актор

1964 — Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант

1966 — Хелена Бонем Картер, знаменита британська акторка театру і кіно

1972 — Джулі Плек, американська продюсерка і сценаристка (Щоденники вампіра, Первородні, Спадок)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо багато ластівок, то скоро потеплішає;

Якщо дуже багато комарів на вулиці, то буде чимало ягід та грибів;

Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;

Якщо птахи літають низько, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити та вишивати;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна давати у борг.

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