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26 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 травня – середа - фото 1
26 травня – середа

Сьогодні, 26 травня, у світі відзначають Міжнародний День розсіяного склерозу, а віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 червня віряни вшановують пам'ять мучениці Глікерії та мученика Лаодикія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 26 травня іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Тарас, Олександр, Василь, Єгор, Юрій, Макар, Георгій та Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Весак
  • Міжнародний День розсіяного склерозу
  • День незалежності в Грузії
  • День матері в Польщі
  • Національний день вибачень в Австралії
  • Національний день паперового літачка у США
  • 1093 — в день Вознесіння половці розгромили у битві на ріці Стугна руське військо
  • 1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розбила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького під Корсунем
  • 1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр освятив наріжний камінь під нову муровану церкву
  • 1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу знаменитого бренду "Фольксваген"
  • 1953 — Норильське повстання політв'язнів
  • 2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту
Весак — щорічний буддистський фестиваль, що проводиться на день народження, просвітлення і смерті Будди - фото 460946
Весак — щорічний буддистський фестиваль, що проводиться на день народження, просвітлення і смерті Будди - в один день

ХТО НАРОДИВСЯ 26 травня

  • 1053 — Володимир Мономах, князь київський, князь чернігівський і переяславський
  • 1478 — Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження
  • 1602 — Філіп де Шампань, популярний французький художник
  • 1650 — Джон Черчиль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії
  • 1826 — Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном
  • 1901 — Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення
  • 1907 — Джон Вейн, американський актор
  • 1923 — Горст Тапперт, німецький актор
  • 1957 — Богдан Бенюк, український актор
  • 1964 — Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант
  • 1966 — Хелена Бонем Картер, знаменита британська акторка театру і кіно
  • 1972 — Джулі Плек, американська продюсерка і сценаристка (Щоденники вампіра, Первородні, Спадок)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо багато ластівок, то скоро потеплішає;
  • Якщо дуже багато комарів на вулиці, то буде чимало ягід та грибів;
  • Якщо вранці туманно, то день буде сонячним;
  • Якщо птахи літають низько, то до негоди.
26 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна шити та вишивати;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна давати у борг.

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