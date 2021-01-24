25 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 січня, в Україні неофіційно святкують День студентів, а віряни відзначають Тетянин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 25 січня віряни вшановують пам'ять мучениці Тетяни, яка загинула за свою віру у третьому столітті у Римі. Її вважають покровителькою всіх студентів, тож часто у цей день моляться та ставлять свічки, аби мати успіхи у навчанні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 25 січня, іменини відзначають власники таких імен: Тетяна, Ілля, Петро, Макарій, Сава, Євпраксія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День студентів

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1831 — сейм Королівства Польського проголосив про усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Тож країна ненадовго, але повернула собі фактичну незалежність.

1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, що й зробило його популярним весільним маршем.

1878 — російська торпеда на Батумському рейді затопила османський сторожовий пароплав "Інтібах", це стало першим за історію випадком, коли судно потопили торпедою.

1895 — в Уельсі пройшов перший міжнародний матч з хокею на траві.

1916 — заборонено діяльність Катеринославської "Просвіти", а її керівників вислано в Іркутську губернію.

1919 — у Нью-Йорку відчинив свої двері найбільший готель у світі "Пенсильванія", у якому було 2 200 номерів.

1923 — припиняє своє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), яка утворилась у 1919 на окупованих французькою армією німецьких землях.

1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні почались перші зимові Олімпійські ігри за участю спортсменів з 18 країн.

1945 — Гранд Рапідс у Мічигані (США) стало першим містом, де фторували питну воду для профілактики карієсу.

1949 — у Лос-Анджелесі відбулась перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі".

1955 — вчені Колумбійського університету розробили ядерний годинник, який показує час із похибкою в 1 секунду на 300 років.

1964 — США запустили супутник "Ехо-2", який дозволив встановити супутниковий зв'язок між США та СРСР.

1965 — Йосип Сліпий, якому довелось відсидіти 18 років у радянських таборах, став головою УГКЦ.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

1993 — на орбітальній станції "Мир" відбулась перша у світі художня виставка робіт українського режисера та митця Ігоря Подольчака.

2008 — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 СІЧНЯ

1627 — Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ.

1708 — Помпео Батоні, італійський художник XVIII століття.

1741 — Григорій Соболевський, український лікар-ботанік і фармаколог.

1759 — Роберт Бернз, знаменитий шотландський поет.

1806 — Деніел Маклайз, ірландський художник-портретист, майстер історичного жанру, книжковий ілюстратор.

1852 — Василь Данилевський, український фізіолог, лікар-ендокринолог, а також засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні.

1872 — Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920—1930-х.

1882 — Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик.

1883 — Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.

1899 — Сліпі Джон Естес, американський блюзовий музикант.

1900 — Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог

1913 — Вітольд Лютославський, відомий польський композитор.

1926 — Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.

1931 — Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.

1938 — Володимир Висоцький, радянський співак, актор.

1978 — Володимир Зеленський, український шоумен, шостий Президент України.

1980 — Шаві Ернандес, іспанський футболіст.

1981 — Аліша Кіз, американська співачка та композитор, лауреатка 12 нагород "Греммі".

1982 — Noemi, італійська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Студенти вранці мають помолитись Тетяні за успіхи у навчанні, а тоді вже веселитись;

Сьогодні заведено пекти хліб та пряники у формі сонця, щоб наблизити прихід весни;

Вся сім'я готує обід та проводить час разом;

Якщо падає сніг у Тетянин день, то влітку буде чимало дощів;

Якщо 25 січня ясна погода, то літо буде комфортним;

Якщо дуже вітряно, то варто готуватись до поганого врожаю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зациклюватись на поганих думках;

Не можна сваритись, лаятись, бажати комусь зла;

Не можна відмовляти, коли хтось просить про допомогу;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не варто тримати вдома старі та поламані речі.

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