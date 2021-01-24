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25 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 січня – понеділок

Сьогодні, 25 січня, в Україні неофіційно святкують День студентів, а віряни відзначають Тетянин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 25 січня віряни вшановують пам'ять мучениці Тетяни, яка загинула за свою віру у третьому столітті у Римі. Її вважають покровителькою всіх студентів, тож часто у цей день моляться та ставлять свічки, аби мати успіхи у навчанні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 25 січня, іменини відзначають власники таких імен: Тетяна, Ілля, Петро, Макарій, Сава, Євпраксія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День студентів
  • Великий тиждень енергозбереження в Великобританії
  • Національний жіночий день Гондурасу
  • Національний день ірландської кави в США
  • 1831 — сейм Королівства Польського проголосив про усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Тож країна ненадовго, але повернула собі фактичну незалежність.
  • 1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, що й зробило його популярним весільним маршем.
  • 1878 — російська торпеда на Батумському рейді затопила османський сторожовий пароплав "Інтібах", це стало першим за історію випадком, коли судно потопили торпедою.
  • 1895 — в Уельсі пройшов перший міжнародний матч з хокею на траві.
  • 1916 — заборонено діяльність Катеринославської "Просвіти", а її керівників вислано в Іркутську губернію.
  • 1919 — у Нью-Йорку відчинив свої двері найбільший готель у світі "Пенсильванія", у якому було 2 200 номерів.
  • 1923 — припиняє своє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), яка утворилась у 1919 на окупованих французькою армією німецьких землях.
  • 1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні почались перші зимові Олімпійські ігри за участю спортсменів з 18 країн.
  • 1945 — Гранд Рапідс у Мічигані (США) стало першим містом, де фторували питну воду для профілактики карієсу.
  • 1949 — у Лос-Анджелесі відбулась перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі".
  • 1955 — вчені Колумбійського університету розробили ядерний годинник, який показує час із похибкою в 1 секунду на 300 років.
  • 1964 — США запустили супутник "Ехо-2", який дозволив встановити супутниковий зв'язок між США та СРСР.
  • 1965 — Йосип Сліпий, якому довелось відсидіти 18 років у радянських таборах, став головою УГКЦ.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.
  • 1993 — на орбітальній станції "Мир" відбулась перша у світі художня виставка робіт українського режисера та митця Ігоря Подольчака.
  • 2008 — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
25 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444638

ХТО НАРОДИВСЯ 25 СІЧНЯ

  • 1627 — Роберт Бойль, англійський хімік, фізик і філософ.
  • 1708 — Помпео Батоні, італійський художник XVIII століття.
  • 1741 — Григорій Соболевський, український лікар-ботанік і фармаколог.
  • 1759 — Роберт Бернз, знаменитий шотландський поет.
  • 1806 — Деніел Маклайз, ірландський художник-портретист, майстер історичного жанру, книжковий ілюстратор.
  • 1852 — Василь Данилевський, український фізіолог, лікар-ендокринолог, а також засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні.
  • 1872 — Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920—1930-х.
  • 1882 — Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик.
  • 1883 — Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.
  • 1899 — Сліпі Джон Естес, американський блюзовий музикант.
  • 1900 — Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог
  • 1913 — Вітольд Лютославський, відомий польський композитор.
  • 1926 — Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.
  • 1931 — Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.
  • 1938 — Володимир Висоцький, радянський співак, актор.
  • 1978 — Володимир Зеленський, український шоумен, шостий Президент України.
  • 1980 — Шаві Ернандес, іспанський футболіст.
  • 1981 — Аліша Кіз, американська співачка та композитор, лауреатка 12 нагород "Греммі".
  • 1982 — Noemi, італійська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Студенти вранці мають помолитись Тетяні за успіхи у навчанні, а тоді вже веселитись;
  • Сьогодні заведено пекти хліб та пряники у формі сонця, щоб наблизити прихід весни;
  • Вся сім'я готує обід та проводить час разом;
  • Якщо падає сніг у Тетянин день, то влітку буде чимало дощів;
  • Якщо 25 січня ясна погода, то літо буде комфортним;
  • Якщо дуже вітряно, то варто готуватись до поганого врожаю.
25 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444639

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зациклюватись на поганих думках;
  • Не можна сваритись, лаятись, бажати комусь зла;
  • Не можна відмовляти, коли хтось просить про допомогу;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не варто тримати вдома старі та поламані речі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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