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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні

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сезонні овочі та фрукти у січні - фото 1
сезонні овочі та фрукти у січні

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у січні.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у січні

  • Цикорій
  • Савойська капуста
  • Червона капуста
  • Брюссельська капуста
  • Білокачанна капуста
  • Цибуля шалот
  • Цибуля порей
  • Ріпа
  • Артишок
  • Пастернак
  • Гливи
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні - фото 488590

Сезонні фрукти та ягоди у січні

  • Грейпфрути
  • Лимони
  • Апельсини
  • Мандарини
  • Груші
  • Айва
  • Хурма

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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