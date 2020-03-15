Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
16 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 30
Сьогодні, 16 березня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. Він жив у 3-4 століттях у Малій Азії і загинув за віру від рук язичників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 16 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 870 – заснування в Болгарії православної церкви.
- 1521 – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.
- 1851 – Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.
- 1870 – у Москві відбулася прем'єра увертюри "Ромео і Джульєтта" Петра Чайковського.
- 1880 – за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.
- 1917 – у Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну.
- 1917 – російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.
- 1919 – більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників
- 1919 – у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.
- 1921 – укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.
- 1923 – римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.
- 1936 – з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль – лімузин марки "М-1".
- 1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.
- 1962 – СРСР запустив у космос супутник "Космос-1".
- 1962 – Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.
- 1988 – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.
- 1990 – у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
- 1994 – фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.
- 1998 – Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.
- 2001 – чеченці захопили російський літак ТУ-154. Літак "Внуковських авіаліній" чартерного рейсу Москва-Стамбул-Москва був захоплений чеченцями невдовзі після вильоту зі Стамбула. Саудівська влада дозволила посадку літака в аеропорті міста Медина. При захопленні літака саудівський спецназ убив трьох – стюардесу, пасажира-турка і одного з терористів.
- 2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.
- 2014 – відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 БЕРЕЗНЯ
- 1750 – Гершель Кароліна Лукреція, німецько-англійський астроном, сестра і помічниця Вільяма Гершеля.
- 1751 – Медісон Джеймс (англ. James Madison), 4-й президент США (1809–1817).
- 1771 – Антуан Жан Гро, французький художник першої третини 19 ст.
- 1787 – Ом Георг Симон, німецький фізик, автор одного з основних законів електричних кіл (закон Ома).
- 1839 – Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший Нобелівський лауреат з літератури.
- 1846 – Прахов Адріян Вікторович, відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору.
- 1859 – Попов Олександр Степанович, фізик і електротехнік, один з винахідників радіо.
- 1882 – Алчевська Христина Олексіївна, українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог; дочка Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських.
- 1883 – Соня Грін, американська письменниця, видавець-аматор українського походження, дружина Говарда Лавкрафта.
- 1894 – Юрій Дараган, український поет, представник "празької школи".
- 1906 – Франсиско Аяла, іспанський письменник, перекладач і соціолог.
- 1911 – Менгеле Йозеф, німецький лікар, який проводив досліди над в'язнями Освєнціма.
- 1923 – Маркевич Дмитро Борисович, швейцарський віолончеліст, викладач і музикознавець українського походження. Праправнук українського історика Миколи Андрійовича Маркевича, молодший брат диригента Ігора Маркевича.
- 1935 – Сергій Юрський, радянський та російський актор (Остап Бендер).
- 1941 – Бертолуччі Бернардо, італійський кінорежисер, володар "Оскара" ("Маленький Будда", "Останнє танго в Парижі").
- 1944 – Микола Підгорний, український живописець.
Бернардо Бертолуччі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.
- Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.
- Не можна брати і давати гроші в борг 16 березня після заходу сонця, оскільки в боргах будеш весь рік.
- Потрібно саме 16 березня осяяти хресним знаменням вхідні двері в будинку, ворота, вікна та вогнище – це дозволить захистити себе і близьких від злих сил.
- Якщо у цей день синиці весело щебечуть – чекайте потепління.
- Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.
- А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.
- Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.
- Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.
Читайте також: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
21:2216 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Порно про коронавірус стає дедалі популярнішим у мережі
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
19:49У Карпатах випало понад метр снігу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:23ЗАРАЗА: відомий фільм передрік коронавірус ще у 2011 році
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
18:22Гороскоп на 16 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Гаряча Леся Нікітюк завела мережу інтимним знімком топлес (18+)
-
17:21Кріштіану Роналду віддасть свої готелі під лікарні для боротьби з коронавірусом
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
16:2550-річна Дженніфер Лопес похизувалась стрункими ногами без штанів
-
15:50У мережі стало вірусним епічне відео з прем'єром Норвегії через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:27Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину
-
14:52Мережа KFC прибрала з обігу рекламу, де облизують пальці: відео
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
13:50Жінки і ці дні: кумедне відео від хлопця підкорило Reddit
-
13:22На хлопський розум: професорка показала, чому потрібно мити руки (відео)
-
12:51Зваблива Алессандра Амброзіо вразила ідеальною фігурою
-
12:27Найстійкіші знаки Зодіаку, яких неможливо "зламати"
-
11:52Душа: трейлер нового мультфільму про життя після смерті від Pixar
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
10:51Коли застряг: епічне відео з котом розсмішило мережу
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
Радіо Максимум › Релігія › Культура ›