16 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 березня, віряни вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Євтропія Амасійського. Він жив у 3-4 століттях у Малій Азії і загинув за віру від рук язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

870 – заснування в Болгарії православної церкви.

1521 – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями.

1851 – Іспанія і Ватикан уклали конкордат, за яким католицька церква одержала повний контроль над освітою і цензурою в Іспанії.

1870 – у Москві відбулася прем'єра увертюри "Ромео і Джульєтта" Петра Чайковського.

1880 – за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко.

1917 – у Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. Під час мітингу кияни знищили міський пам'ятник Столипіну.

1917 – російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, зрікається престолу на користь Установчих зборів.

1919 – більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників

1919 – у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком.

1921 – укладено Московський договір між РРФСР та урядом Ататюрка. Всупереч умовам Севрського договору, до Туреччини перейшли Карська область і Сурмалінський повіт колишньої Російської імперії, що їх вірмени вважають своїми етнічними землями. Вірменське населення згодом залишило ці території.

1923 – римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах.

1936 – з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль – лімузин марки "М-1".

1960 – у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях.

1962 – СРСР запустив у космос супутник "Космос-1".

1962 – Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.

1988 – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого загинуло кілька тисяч його мешканців.

1990 – у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

1994 – фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган.

1998 – Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту.

2001 – чеченці захопили російський літак ТУ-154. Літак "Внуковських авіаліній" чартерного рейсу Москва-Стамбул-Москва був захоплений чеченцями невдовзі після вильоту зі Стамбула. Саудівська влада дозволила посадку літака в аеропорті міста Медина. При захопленні літака саудівський спецназ убив трьох – стюардесу, пасажира-турка і одного з терористів.

2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради з прав людини.

2014 – відбувся незаконний референдум у Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 БЕРЕЗНЯ

1750 – Гершель Кароліна Лукреція, німецько-англійський астроном, сестра і помічниця Вільяма Гершеля.

1751 – Медісон Джеймс (англ. James Madison), 4-й президент США (1809–1817).

1771 – Антуан Жан Гро, французький художник першої третини 19 ст.

1787 – Ом Георг Симон, німецький фізик, автор одного з основних законів електричних кіл (закон Ома).

1839 – Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший Нобелівський лауреат з літератури.

1846 – Прахов Адріян Вікторович, відомий київський археолог, історик мистецтв, художній критик, професор Київського університету, очільник розписів Володимирського собору.

1859 – Попов Олександр Степанович, фізик і електротехнік, один з винахідників радіо.

1882 – Алчевська Христина Олексіївна, українська письменниця, драматург, прозаїк, поетеса і педагог; дочка Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських.

1883 – Соня Грін, американська письменниця, видавець-аматор українського походження, дружина Говарда Лавкрафта.

1894 – Юрій Дараган, український поет, представник "празької школи".

1906 – Франсиско Аяла, іспанський письменник, перекладач і соціолог.

1911 – Менгеле Йозеф, німецький лікар, який проводив досліди над в'язнями Освєнціма.

1923 – Маркевич Дмитро Борисович, швейцарський віолончеліст, викладач і музикознавець українського походження. Праправнук українського історика Миколи Андрійовича Маркевича, молодший брат диригента Ігора Маркевича.

1935 – Сергій Юрський, радянський та російський актор (Остап Бендер).

1941 – Бертолуччі Бернардо, італійський кінорежисер, володар "Оскара" ("Маленький Будда", "Останнє танго в Парижі").

1944 – Микола Підгорний, український живописець.

Бернардо Бертолуччі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.

Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.

Не можна брати і давати гроші в борг 16 березня після заходу сонця, оскільки в боргах будеш весь рік.

Потрібно саме 16 березня осяяти хресним знаменням вхідні двері в будинку, ворота, вікна та вогнище – це дозволить захистити себе і близьких від злих сил.

Якщо у цей день синиці весело щебечуть – чекайте потепління.

Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.

А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна ходити до лісу. Якщо ж пішли, то поводьтеся тихо і дуже обережно, прислухайтеся до звуків природи.

Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.

Сміття після заходу сонця теж не можна викидати, бо так винесете з будинку достаток і добробут.

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