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13 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 травня, у світі відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього, а у вірян – День пам’яті апостола Якова Заведієва. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 травня православна церква вшановує пам'ять апостола Якова Заведієва.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день техніки для майбутнього.
- 1913 — відбувся політ першого у світі 4-моторного літака "Російський витязь" конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
- 1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян.
- 1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
- 1927 — засновано київський футбольний клуб "Динамо".
- 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1".
- 1963 — Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН.
- 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
- 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
- 1990 — вийшло перший номер газети "Галичина" — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
- 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
- 1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
- 1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
- 2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ
- 1882 — Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.
- 1937 — Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження.
- 1950 — Пітер Ґебріел, британський співак і музикант.
- 1950 — Стіві Вандер, американський співак.
- 1963 — Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч.
- 1972 — Назар Стригун, український актор.
- 1975 — Олександр Матвійчук, український хокеїст.
- 1979 — В'ячеслав Шевчук, український футболіст.
- 1983 — Грегорі Лемаршаль, французький співак.
- 1985 — Ярослав Галак, словацький хокеїст.
- 1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець Євробачення 2009.
- 1986 — Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба.
- Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.
- Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.
- Ясний схід – літо буде сонячним.
- Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо.
- Волога і тепла погода – хліб добре вродить.
- Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не згадувати погані події.
- Не можна у цей день спізнюватися.
- Заборонено святкувати річницю весілля.
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