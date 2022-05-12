13 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 травня, у світі відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього, а у вірян – День пам’яті апостола Якова Заведієва. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 травня православна церква вшановує пам'ять апостола Якова Заведієва.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день техніки для майбутнього.

1913 — відбувся політ першого у світі 4-моторного літака "Російський витязь" конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.

1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян.

1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.

1927 — засновано київський футбольний клуб "Динамо".

1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1".

1963 — Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН.

1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.

1990 — вийшло перший номер газети "Галичина" — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.

1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.

1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.

2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ

1882 — Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.

1937 — Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження.

1950 — Пітер Ґебріел, британський співак і музикант.

1950 — Стіві Вандер, американський співак.

1963 — Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч.

1972 — Назар Стригун, український актор.

1975 — Олександр Матвійчук, український хокеїст.

1979 — В'ячеслав Шевчук, український футболіст.

1983 — Грегорі Лемаршаль, французький співак.

1985 — Ярослав Галак, словацький хокеїст.

1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець Євробачення 2009.

1986 — Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.

Роберт Паттінсон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба.

Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.

Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.

Ясний схід – літо буде сонячним.

Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо.

Волога і тепла погода – хліб добре вродить.

Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не згадувати погані події.

Не можна у цей день спізнюватися.

Заборонено святкувати річницю весілля.

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