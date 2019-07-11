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12 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 липня - п'ятниця - фото 1
12 липня - п'ятниця

Сьогодні, 12 липня, у народі відзначають День Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають християнське свято на честь святих апостолів Петра і Павла. Відповідно до церковного переказу, в цей день апостоли Петро і Павло прийняли святе мучеництво. Петро був розіпнутий головою вниз, а Павлу відтяли голову. У цей день церква прославляє духовну твердість Петра і розум Павла.

У народі цей день вважався повним розквітом природних сил, "верхівкою" літа, коли в силу вступають сорок спекотних днів.

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День Апостолів Петра і Павла 2019

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

12 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації
  • День святої Вероніки, покровительки фотографії (День фотографа)
  • 1679 – англійський король Карл II видав акт, який гарантує судові права громадян
  • 1 830 – бунт солдатів, матросів і міського населення в Севастополі
  • 1923 – прийнято постанову ЦК РКП (б) про відновлення шахт Донбасу
  • 1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетерам д'Артаньяном
  • 1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones в Лондоні
  • 1998 – футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0
  • 2003 – Канада легалізувала марихуану
  • 2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грібаускайте
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Rolling Stones

ХТО НАРОДИВСЯ 12 липня

  • 100 до н. е. – Юлій Цезар
  • 1468 – Хуан дель Енсіна (справжнє прізвище де Фермосельє), іспанський поет, композитор
  • 1854 – Джордж Істмен, винахідник і перший виробник фотокамери Кодак
  • 1908 – Ален Кюні, французький актор
  • 1913 – Вілліс Юджин Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1955 року
  • 1937 – Вільям Косбі, американський актор-комік, ведучий телешоу
  • 1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер
12 липня день народження Юлія Цезаря - фото 340144
12 липня день народження Юлія Цезаря

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання
  • Погода безвітряна, а ліс шумить до дощу
  • Вода в річках і колодязях прибуває до негоди
12 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340145

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна купатися у річках
  • Не рекомендується займатися домашніми справами: прасування, прання і прибирання будинку
  • В день Петра і Павла не можна давати або брати щось в борг
    Не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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