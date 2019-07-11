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12 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 липня, у народі відзначають День Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають християнське свято на честь святих апостолів Петра і Павла. Відповідно до церковного переказу, в цей день апостоли Петро і Павло прийняли святе мучеництво. Петро був розіпнутий головою вниз, а Павлу відтяли голову. У цей день церква прославляє духовну твердість Петра і розум Павла.
У народі цей день вважався повним розквітом природних сил, "верхівкою" літа, коли в силу вступають сорок спекотних днів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Павло, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації
- День святої Вероніки, покровительки фотографії (День фотографа)
- 1679 – англійський король Карл II видав акт, який гарантує судові права громадян
- 1 830 – бунт солдатів, матросів і міського населення в Севастополі
- 1923 – прийнято постанову ЦК РКП (б) про відновлення шахт Донбасу
- 1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетерам д'Артаньяном
- 1962 – відбувся перший концерт Rolling Stones в Лондоні
- 1998 – футбольна збірна Франції вперше стала чемпіоном світу з футболу, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 3:0
- 2003 – Канада легалізувала марихуану
- 2009 – Президентом Литви вперше стала жінка – Даля Грібаускайте
ХТО НАРОДИВСЯ 12 липня
- 100 до н. е. – Юлій Цезар
- 1468 – Хуан дель Енсіна (справжнє прізвище де Фермосельє), іспанський поет, композитор
- 1854 – Джордж Істмен, винахідник і перший виробник фотокамери Кодак
- 1908 – Ален Кюні, французький актор
- 1913 – Вілліс Юджин Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії 1955 року
- 1937 – Вільям Косбі, американський актор-комік, ведучий телешоу
- 1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання
- Погода безвітряна, а ліс шумить до дощу
- Вода в річках і колодязях прибуває до негоди
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна купатися у річках
- Не рекомендується займатися домашніми справами: прасування, прання і прибирання будинку
- В день Петра і Павла не можна давати або брати щось в борг
Не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю
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