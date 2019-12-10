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Папік День Святого Миколая

11 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 грудня – середа

Сьогодні, 11 грудня, у світі відзначають Міжнародний день гір та Міжнародний день танго. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного мученика i сповідника Стефана Нового, який навіть у засланні проповідував християнство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У cереду, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 373471

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день гір
  • Міжнародний день танго
  • 1474 — Ізабелла І Кастильська коронована королевою Кастилії і Леону
  • 1282 — Битва при мості Оревінд: Ллівелін ІІІ ап Гріфід, останній принц Уельський, вбитий в Кілмері
  • 1602 — несподівана атака об'єднаних загонів Карла Еммануїла I, герцога Савойського і Філіпа III Іспанського, відбита мешканцями Женеви. У пам'ять про цю подію засноване щорічне свято "de l'Escalade"
  • 1648 — початок козацького повстання на Київщині
  • 1688 — Славна революція: Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу
  • 1694 — Франциск І став князем Парми
  • 1708 — війна за іспанську спадщину: капітулювала фортеця Ліль
  • 1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі
  • 1785 — імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видав патент про легалізацію масонських лож, та їх права
  • 1789 — засновано університет Північної Кароліни
  • 1792 — Французька революція: короля Людовик XVI притягнуто до суду за державну зраду Національній Конвенції
  • 1813 — VI антифранцузька коаліція: Наполеон Бонапарт уклав сепаратне перемир'я з Іспанією
  • 1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США
  • 1816 — Індіана проголошена 19 штатом США
  • 1844 — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використав закис азоту, як анестетик у стоматології
  • 1848 — революція в Угорщині: ескадрон 2-го уланського полку на чолі з підполковником Владиславом Тхужніцьким, за підтримки батальйону гонведу затримав і успішно відбив атаку австрійського корпусу фельдмаршала Франца фон Шліка після поразки угорців у битві під Кошицями
  • 1852 — у Парижі відкрили найстаршу з нині чинних циркових споруд
  • 1862 — громадянська війна в США: розпочалась перша битва під Фредеріксбургом
  • 1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата
  • 1868 — парагвайська війна: бразильські війська перемогти парагвайську армію в битві при Авей
  • 1888 — крах французької акціонерної компанії "PANAMA", створеної для спорудження Панамського каналу
  • 1894 — У Парижі відкрили першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм
  • 1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалисяся зняти облогу з Кімберлі
  • 1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського
  • 1915 — перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором
  • 1917 — Перша світова війна: британські війська на чолі з генералом Алленбі входять до Єрусалиму без бою. В місті оголошено військовий стан
  • 1917 — вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві, викривши та заарештувавши червоних ватажків. Збільшовичені військові частини вислані ешелонами за межі України
  • 1918 — в Одесу вступили війська Директорії УНР
  • 1920 — ірландська війна за незалежність: В помсту за засідки ІРА, британські війська спалили і пограбували багато приватних будинків у місті Корк
  • 1924 — у Харкові відкрилася Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків
  • 1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон
  • 1936 — Італію вилучити з членів Ліги Націй
  • 1941 — радянські війська залишили з боями районний центр Савинці Харківської області
  • 1946 — американський мільярдер Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН
  • 1946 — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ
  • 1946 — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп'ютер
  • 1963 — Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.
  • 1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27)
  • 1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР
  • 1991 — незалежність України визнала Республіка Словенія
  • 1993 — тріумф репера Snoop Dog: його дебютна платівка Doggy Style очолила чарт США
  • 1994 — російські війська вдерлися в Чечню
  • 2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту
  • 2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — Артхаус Трафік
  • 2013 — кривавий штурм Євромайдану в Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції
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День гір

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ

  • 1475 — Лев X (Джованні Медичі), Папа римський
  • 1774 — Велланський Данило Михайлович, український вчений-медик, натурфілософ з роду Велланських.
  • 1803 — Гектор Берліоз, французький композитор.
  • 1810 — Альфред де Мюссе, французький поет, драматург і прозаїк, представник пізнього романтизму.
  • 1843 — Казимир Делавінь, французький поет і драматург; автор тексту колишнього французького гімну La Parisienne; брат драматурга Жермена Делавіня.
  • 1843 — Кох Роберт, німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії "за дослідження і відкриття, що стосуються лікування туберкульозу"
  • 1864 — Моріс Леблан, французький письменник і журналіст, відомий своїми творами про поліцейських та їх пригоди, автор, який створив образ відомого грабіжника Арсена Люпена.
  • 1882 — Андрій Бандера, релігійний і громадський діяч, діяч ЗУНР, капелан УГА, батько Степана Бандери.
  • 1882 — Макс Борн, німецький фізик, один з основоположників квантової механіки, нобелівський лауреат
  • 1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю.
  • 1913 — Жан Маре (Жан Вілен-Маре), французький кіноактор (Швидкоплинна краса, Горбун, Фантомас, Залізна маска).
  • 1926 — Big Mama Thornton(справжнє ім'я Віллі Мей Торнтон), американська ритм-енд-блюзова і блюзова співачка
  • 1972 — Гусін Андрій Леонідович, український футболіст (Динамо Київ).
  • 1972 — Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження.
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UATV

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо температура повітря піднялась, то незабаром прийде сильне похолодання;
  • Якщо гуси дуже гучно ляскають крилами, то буде відлига;
  • Холодна і суха погода - до спекотного і сонячного літа;
  • Якщо багато ворон, то скоро випаде сніг;
  • Якщо вранці туманно, то день буде ясним.
11 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371545

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна скаржитись на життя та зациклюватись на поганих думках;
  • Не можна сваритися та критикувати інших дарма;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна ворожити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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