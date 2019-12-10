Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
11 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 25
Сьогодні, 11 грудня, у світі відзначають Міжнародний день гір та Міжнародний день танго. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного мученика i сповідника Стефана Нового, який навіть у засланні проповідував християнство.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У cереду, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день гір
- Міжнародний день танго
- 1474 — Ізабелла І Кастильська коронована королевою Кастилії і Леону
- 1282 — Битва при мості Оревінд: Ллівелін ІІІ ап Гріфід, останній принц Уельський, вбитий в Кілмері
- 1602 — несподівана атака об'єднаних загонів Карла Еммануїла I, герцога Савойського і Філіпа III Іспанського, відбита мешканцями Женеви. У пам'ять про цю подію засноване щорічне свято "de l'Escalade"
- 1648 — початок козацького повстання на Київщині
- 1688 — Славна революція: Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу
- 1694 — Франциск І став князем Парми
- 1708 — війна за іспанську спадщину: капітулювала фортеця Ліль
- 1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі
- 1785 — імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видав патент про легалізацію масонських лож, та їх права
- 1789 — засновано університет Північної Кароліни
- 1792 — Французька революція: короля Людовик XVI притягнуто до суду за державну зраду Національній Конвенції
- 1813 — VI антифранцузька коаліція: Наполеон Бонапарт уклав сепаратне перемир'я з Іспанією
- 1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США
- 1816 — Індіана проголошена 19 штатом США
- 1844 — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використав закис азоту, як анестетик у стоматології
- 1848 — революція в Угорщині: ескадрон 2-го уланського полку на чолі з підполковником Владиславом Тхужніцьким, за підтримки батальйону гонведу затримав і успішно відбив атаку австрійського корпусу фельдмаршала Франца фон Шліка після поразки угорців у битві під Кошицями
- 1852 — у Парижі відкрили найстаршу з нині чинних циркових споруд
- 1862 — громадянська війна в США: розпочалась перша битва під Фредеріксбургом
- 1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата
- 1868 — парагвайська війна: бразильські війська перемогти парагвайську армію в битві при Авей
- 1888 — крах французької акціонерної компанії "PANAMA", створеної для спорудження Панамського каналу
- 1894 — У Парижі відкрили першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм
- 1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалисяся зняти облогу з Кімберлі
- 1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського
- 1915 — перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором
- 1917 — Перша світова війна: британські війська на чолі з генералом Алленбі входять до Єрусалиму без бою. В місті оголошено військовий стан
- 1917 — вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві, викривши та заарештувавши червоних ватажків. Збільшовичені військові частини вислані ешелонами за межі України
- 1918 — в Одесу вступили війська Директорії УНР
- 1920 — ірландська війна за незалежність: В помсту за засідки ІРА, британські війська спалили і пограбували багато приватних будинків у місті Корк
- 1924 — у Харкові відкрилася Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків
- 1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон
- 1936 — Італію вилучити з членів Ліги Націй
- 1941 — радянські війська залишили з боями районний центр Савинці Харківської області
- 1946 — американський мільярдер Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН
- 1946 — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ
- 1946 — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп'ютер
- 1963 — Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.
- 1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27)
- 1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР
- 1991 — незалежність України визнала Республіка Словенія
- 1993 — тріумф репера Snoop Dog: його дебютна платівка Doggy Style очолила чарт США
- 1994 — російські війська вдерлися в Чечню
- 2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту
- 2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — Артхаус Трафік
- 2013 — кривавий штурм Євромайдану в Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції
День гір
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ
- 1475 — Лев X (Джованні Медичі), Папа римський
- 1774 — Велланський Данило Михайлович, український вчений-медик, натурфілософ з роду Велланських.
- 1803 — Гектор Берліоз, французький композитор.
- 1810 — Альфред де Мюссе, французький поет, драматург і прозаїк, представник пізнього романтизму.
- 1843 — Казимир Делавінь, французький поет і драматург; автор тексту колишнього французького гімну La Parisienne; брат драматурга Жермена Делавіня.
- 1843 — Кох Роберт, німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії "за дослідження і відкриття, що стосуються лікування туберкульозу"
- 1864 — Моріс Леблан, французький письменник і журналіст, відомий своїми творами про поліцейських та їх пригоди, автор, який створив образ відомого грабіжника Арсена Люпена.
- 1882 — Андрій Бандера, релігійний і громадський діяч, діяч ЗУНР, капелан УГА, батько Степана Бандери.
- 1882 — Макс Борн, німецький фізик, один з основоположників квантової механіки, нобелівський лауреат
- 1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю.
- 1913 — Жан Маре (Жан Вілен-Маре), французький кіноактор (Швидкоплинна краса, Горбун, Фантомас, Залізна маска).
- 1926 — Big Mama Thornton(справжнє ім'я Віллі Мей Торнтон), американська ритм-енд-блюзова і блюзова співачка
- 1972 — Гусін Андрій Леонідович, український футболіст (Динамо Київ).
- 1972 — Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження.
UATV
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо температура повітря піднялась, то незабаром прийде сильне похолодання;
- Якщо гуси дуже гучно ляскають крилами, то буде відлига;
- Холодна і суха погода - до спекотного і сонячного літа;
- Якщо багато ворон, то скоро випаде сніг;
- Якщо вранці туманно, то день буде ясним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна скаржитись на життя та зациклюватись на поганих думках;
- Не можна сваритися та критикувати інших дарма;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна ворожити.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
22:30ПАПІК 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом
-
21:49Головні помилки під час чищення зубів
-
21:22Гаряча супермодель Ельза Хоск знялася топлес
-
21:0011 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:17Перше, що ви побачите на зображенні, відкриє ваш секрет
-
19:53Регіна Тодоренко у купальнику блиснула схудлою фігурою
-
19:41У Лас-Вегасі хтось одягає на голубів маленькі ковбойські капелюхи: курйозні кадри
-
19:19"Перевірки", які влаштовують чоловіки своїм жінкам
-
19:13В Україні зробили електричний КамАЗ з запасом ходу 300 км: фото
-
18:57Анджеліна Джолі розцілувала шанувальника: фото
-
18:45Найкращі місця для подорожей у 2020 році
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:20Що найчастіше крадуть туристи в готелях
-
18:10Гороскоп на 11 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Як позбутися часникового запаху з рота
-
17:37Twitter назвав найбільш обговорювані теми 2019 року
-
17:22Як визначити прибуток людини за обличчям
-
17:11Бенксі намалював нове різдвяне графіті у Бірмінгемі: відео
-
17:00ТОП 15 найкращих хітів Roxette, за які ми полюбили Марі Фредрікссон
-
16:52Дорофєєва з мамою запалили Instagram танцем
-
16:40Водневий кросовер Hyundai встановив неймовірний рекорд
-
16:21Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
16:21Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах
- 09 грудня
-
22:116 безглуздих міфів про утримання від сексу
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
14:19Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)
-
18:25Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
-
16:44Три захопливих серіали на кшталт Справжнього детектива
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
Радіо Максимум › Новини › Україна ›