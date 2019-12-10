11 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 грудня, у світі відзначають Міжнародний день гір та Міжнародний день танго. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного мученика i сповідника Стефана Нового, який навіть у засланні проповідував християнство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У cереду, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Степан, Тимофій та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день гір

Міжнародний день танго

1474 — Ізабелла І Кастильська коронована королевою Кастилії і Леону

1282 — Битва при мості Оревінд: Ллівелін ІІІ ап Гріфід, останній принц Уельський, вбитий в Кілмері

1602 — несподівана атака об'єднаних загонів Карла Еммануїла I, герцога Савойського і Філіпа III Іспанського, відбита мешканцями Женеви. У пам'ять про цю подію засноване щорічне свято "de l'Escalade"

1648 — початок козацького повстання на Київщині

1688 — Славна революція: Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу

1694 — Франциск І став князем Парми

1708 — війна за іспанську спадщину: капітулювала фортеця Ліль

1769 — у Великій Британії запатентували жалюзі

1785 — імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видав патент про легалізацію масонських лож, та їх права

1789 — засновано університет Північної Кароліни

1792 — Французька революція: короля Людовик XVI притягнуто до суду за державну зраду Національній Конвенції

1813 — VI антифранцузька коаліція: Наполеон Бонапарт уклав сепаратне перемир'я з Іспанією

1815 — сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту — долар США

1816 — Індіана проголошена 19 штатом США

1844 — в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використав закис азоту, як анестетик у стоматології

1848 — революція в Угорщині: ескадрон 2-го уланського полку на чолі з підполковником Владиславом Тхужніцьким, за підтримки батальйону гонведу затримав і успішно відбив атаку австрійського корпусу фельдмаршала Франца фон Шліка після поразки угорців у битві під Кошицями

1852 — у Парижі відкрили найстаршу з нині чинних циркових споруд

1862 — громадянська війна в США: розпочалась перша битва під Фредеріксбургом

1866 — стартувала перша трансатлантична вітрильна регата

1868 — парагвайська війна: бразильські війська перемогти парагвайську армію в битві при Авей

1888 — крах французької акціонерної компанії "PANAMA", створеної для спорудження Панамського каналу

1894 — У Парижі відкрили першу у світі автовиставку, у якій брало участь 9 фірм

1899 — англо-бурська війна: У битві при Магерфонтейном бури на чолі з генералом Пітом Кроньє завдати поразки британцям під командуванням лорда Метуена, що намагалисяся зняти облогу з Кімберлі

1914 — у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештувала українського історика Михайла Грушевського

1915 — перший президент Китайської республіки Юань Шикай проголосив себе імператором

1917 — Перша світова війна: британські війська на чолі з генералом Алленбі входять до Єрусалиму без бою. В місті оголошено військовий стан

1917 — вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві, викривши та заарештувавши червоних ватажків. Збільшовичені військові частини вислані ешелонами за межі України

1918 — в Одесу вступили війська Директорії УНР

1920 — ірландська війна за незалежність: В помсту за засідки ІРА, британські війська спалили і пограбували багато приватних будинків у місті Корк

1924 — у Харкові відкрилася Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків

1936 — король Великої Британії Едвард VIII зрікся престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон

1936 — Італію вилучити з членів Ліги Націй

1941 — радянські війська залишили з боями районний центр Савинці Харківської області

1946 — американський мільярдер Джон Рокфеллер подарував 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН

1946 — при ООН створили Дитячий фонд — ЮНІСЕФ

1946 — у Великій Британії запатентували перший програмувальний комп'ютер

1963 — Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.

1981 — лондонський Біг Бен зупинився від холоду (о 12:27)

1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР

1991 — незалежність України визнала Республіка Словенія

1993 — тріумф репера Snoop Dog: його дебютна платівка Doggy Style очолила чарт США

1994 — російські війська вдерлися в Чечню

2000 — в Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту

2003 — в Україні почав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно — Артхаус Трафік

2013 — кривавий штурм Євромайдану в Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції

День гір

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ

1475 — Лев X (Джованні Медичі), Папа римський

1774 — Велланський Данило Михайлович, український вчений-медик, натурфілософ з роду Велланських.

1803 — Гектор Берліоз, французький композитор.

1810 — Альфред де Мюссе, французький поет, драматург і прозаїк, представник пізнього романтизму.

1843 — Казимир Делавінь, французький поет і драматург; автор тексту колишнього французького гімну La Parisienne; брат драматурга Жермена Делавіня.

1843 — Кох Роберт, німецький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії "за дослідження і відкриття, що стосуються лікування туберкульозу"

1864 — Моріс Леблан, французький письменник і журналіст, відомий своїми творами про поліцейських та їх пригоди, автор, який створив образ відомого грабіжника Арсена Люпена.

1882 — Андрій Бандера, релігійний і громадський діяч, діяч ЗУНР, капелан УГА, батько Степана Бандери.

1882 — Макс Борн, німецький фізик, один з основоположників квантової механіки, нобелівський лауреат

1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю.

1913 — Жан Маре (Жан Вілен-Маре), французький кіноактор (Швидкоплинна краса, Горбун, Фантомас, Залізна маска).

1926 — Big Mama Thornton(справжнє ім'я Віллі Мей Торнтон), американська ритм-енд-блюзова і блюзова співачка

1972 — Гусін Андрій Леонідович, український футболіст (Динамо Київ).

1972 — Ахтем Сеїтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження.

UATV

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо температура повітря піднялась, то незабаром прийде сильне похолодання;

Якщо гуси дуже гучно ляскають крилами, то буде відлига;

Холодна і суха погода - до спекотного і сонячного літа;

Якщо багато ворон, то скоро випаде сніг;

Якщо вранці туманно, то день буде ясним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна скаржитись на життя та зациклюватись на поганих думках;

Не можна сваритися та критикувати інших дарма;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна ворожити.

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