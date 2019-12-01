Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на грудень 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають у перший місяць зими!

Завершальний місяць 2019 року без сумніву запам’ятається усім знакам Зодіаку. Небесні стихії приготували масу позитивних емоцій та цікавих пригод. Окрім звичних для цього періоду святкових клопотів, зірочки потурбувалися, щоб справи амурні не лишилися осторонь. Отож, традиційно, наш зодіакальний "посібник" зорієнтує вас, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому можна довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Зустрічайте перший місяць зими підготовленими до неочікуваних ситуацій.

Гороскоп на місяць грудень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 2, 8, 25, 31

Несприятливі дні: 10, 14, 21, 26

Цікавий період очікує Овна в останній місяць 2019 року. А все тому, що грудень буде залежатиме від настрою цих зодіакальних кіл та їхнього підходу до вирішення поставлених завдань. Астрологи радять правильно розпланувати свій час і змінити мотиваційний настрій: з "як його все зробити" на "у мене все вийде". Запрограмувавши себе на позитивний результат ви безсумнівно досягнете його. У грудні доцільно зайнятися саморозвитком. Не зайвим буде прочитати книгу, що пов’язана з вашою професійною діяльністю або відвідати спеціалізовані курси по стратегічному плануванню. У прийдешньому році здобуті знання будуть досить корисними. Особисте життя у грудні буде щедрим на цікаві знайомства. Утім, астрологи наполегливо радять не вимикати критичне мислення. Прихильне ставлення до вас може мати приховані наміри. Уміння читати між рядків інколи не просто корисне, а життєво необхідне.

Сприятливі дні: 1, 6, 14, 29

Несприятливі дні: 8, 11, 23, 26

Акумулювати усі зусилля задля досягнення поставленої цілі – це саме те, що астрологи радять зробити у грудні. Звісно, життя в цей період набуває дещо інших емоцій, адже лейтмотивом усіх початих раніше справ є девіз "зроблю після Нового року". Подібних бажань точно варто остерігатися. Ваші недруги за першої ліпшої нагоди ладні "підсидіти" вас. Готові поступитися своїм місце – спокійно відкладайте все на потім. Рекомендують астрологічні фахівці і фільтрувати шалений потік інформації, що холодним струменем води лоскоче ваші нерви. Фейкові новини неабияк впливають на психологічний стан, тому варто обирати лише ті медійні ресурси, що є авторитетними для вас.

Вітряний, але безсніжний початок зими, ніяк не вплине на ваші стосунки з коханими. Циклон ніжності та щирості накриє ваші сердечка, які заб’ються в унісон. У цей період надважливо сказати слова, на які так чекає ваша половинка.

Сприятливі дні: 6, 10, 25, 30

Несприятливі дні: 2, 12, 18, 31

У вірі нескінченних святкових приготувань вкрай важливо знайти час для себе. Хоча б для того, аби проаналізувати, що з поставлених завдань вдалося реалізувати у 2019, а що так і лишилося нездійсненним. Подібні роздуми неодмінно вмотивують вас до продуктивнішої роботи у році прийдешньому. Сплануйте у грудні маленький вікенд. Емоції та враження від подорожі неодмінно додадуть вам енергії та сил для нових звершень.

Серед можливих змін напередодні Нового року – це нове місце роботи. Закривати очі на суцільну несправедливість та відсутність кар’єрного росту, який абсолютно не виправданий вашою професійною діяльністю, - ви більш не зможете. Нова професійна платформа стане початком вашої успішної кар’єри, а відтак - фінансової стабільності. Головне на цьому шляху вірити в себе, у свої можливості - і все обов’язково вдасться. На любовному фронті особливих заворушень зірки не пророкують, астрологи ж взагалі радять утриматися від нових знайомств.

Сприятливі дні: 6, 17, 21, 29

Несприятливі дні: 10, 18, 24, 30

Місяць, що позбавлений будь-який подій та кардинальних змін. Таким його бачать небесні стихії у контексті цих зодіакальних представництв. У грудні надважливо спланувати свій бюджет і не робити масштабних закупівель. Фінансова складова в перший місяць зими буде далекою від стабільної.

У робочій сфері не варто очікувати бажаного кроку вверх кар’єрними сходинками, адже антагоніст Раків у грудні – Сатурн – зробить все можливе, аби ви лишилися з нічим.

Досить щедрим буде грудень на романтичні знайомства, які обов’язково вплинуть на подальше життя. Проте астрологи радять бути обачними, адже здавалося б серед щирих та закоханих людей, точно знайдуться ті, хто прагнутиме вас ошукати.

Сприятливі дні: 4, 16, 22, 31

Несприятливі дні: 1, 12. 27, 30

Місяць вигідних пропозицій та щирих зізнань – саме так характеризують астрологи перший місяць зими для Лева. У робочій сфері ваша далекоглядність і вміння прогнозувати можливі ризики не лишиться без уваги вдячного керівництва. У грудні варто навчитися делегувати завдання, а не брати відповідальність лише на себе. Бажання бути попереду світу цього сіє серед ваших колег непорозуміння. Притримати власний ентузіазм задля здорового клімату в колективі буває корисно, ніж демонстративно брати на себе більше зобов’язань. Для Левів-підприємців грудень – вдалий період укладання контрактів та вигідного партнерства.

Про вашу амурну сторону життя зірочки потурбуватися не теж забули. Утім, не варто гіперболізувати цю історію. Очевидно, це вона не про кохання довжиною в життя, а лише про миттєве захоплення.

Сприятливі дні: 2, 9, 16, 28

Несприятливі дні: 5, 18, 21, 24

Розмірений місяць, що позбавлений метушні та стресів, - саме такий період прогнозують астрологи Дівам. У грудні не варто перейматися тим, що не встиг зробити до Нового року. Подібні думки затуманять дивовижну атмосферу казкової феєрії. А ось потурбуватися про новорічний декор та планування новорічного меню зайвим точно не буде. Підготовка до свята подарує вам енергію для поставлення нових цілей і досягнення їх. Колаборацію чудових ідей та продуктивної роботи відкладіть на потім. Нині ж – насолоджуйте атмосферою гармонії, спокою та свята.

За справи амурні цього місяця відповідальна Венера, тому перейматися особистим життям не варто. Стосунки сімейних Дів стануть ще більш міцними, а ті, хто лише намагається будувати сімейний фундамент почує бажану пропозицію.

Сприятливі дні: 5, 17, 20, 29

Несприятливі дні: 1, 8, 22, 30

Як пройде фінальний місяць 2019 року залежатиме саме від представників цього зодіакального кола. Так, принаймні, стверджують астрологи. Дуже важливо протягом грудня не піддаватися на провокації та навчитися фільтрувати інформацію. Загострене почуття справедливості, яке притаманне вашому знаку Зодіаку, мотивує постійно комусь допомагати та когось підтримувати. Однак астрологи наполегливо радять нарешті зняти жилет об який всі воліють поплакати. Інакше проблем зі здоров’ям від втрати життєвої енергії точно не уникнути.

Досить щедрим буде грудень на романтичні знайомства, які обов’язково вплинуть на подальше життя. Проте астрологи радять бути обачними, адже здавалося б серед щирих та закоханих людей, точно знайдуться ті, хто прагнутиме вас ошукати.

Сприятливі дні: 1, 10, 25, 31

Несприятливі дні: 2, 5, 18, 20

Неоднозначний місяць очікує на Скорпіона, адже результат успішно виконаних завдань чомусь не принесе бажаного щастя. Астрологи це пояснюють емоційним вигоранням, яке зумовили постійні сумніви щодо правильності зроблених вчинків та прийнятих рішень. Однак це зовсім не означає, що треба пустити ситуацію на самоплив, позаяк усвідомлення необхідності докладених зусиль прийде згодом. По можливості, уникайте спілкування з людьми, які пригнічують вас.

У стосунках з близькими людьми будьте максимально відвертими, адже саме вони є рушійною силою вашого життя, яка мотивує не зупинятися та рухатися вперед. Завчасно розпочніть чепурити оселю новорічною символікою, і, головне, робіть це разом. Атмосфера свята додасть вам настрою та налаштує на правильні думки.

Сприятливі дні: 4, 15, 25, 27

Несприятливі дні: 1, 11, 19, 30

Яскраві емоції, приємні хвилювання, доленосні зустрічі - і це, вочевидь, не весь перелік того, що пророкують вам зірки у грудні. Головне, робіть все вчасно. Насамперед це стосується роботи. Уникайте підозрілих угод та будьте уважними підписуючи будь – які документи, особливо, якщо ви обіймаєте керівні посади. Якщо плануєте розпочати власну справу у фінальний місяць 2019 року, то робити цього не варто. Задумайтесь про власний бізнес вже у новому, 2020 році.

На любовному фронті кардинальних змін чекати не варто.

Сприятливі дні: 2. 16, 24, 29

Несприятливі дні: 1, 10, 27, 30

Провокаційний місяць очікує на Козерогів. Серед ваших друзів знайдуться ті, хто цього титулу давно не заслуговує. Дуже важливо викреслити цих людей з життя і навіть не намагатися зрозуміти. Подвійні стандарти породжують подвійну мораль. Подвійна мораль – це брехня. Аби абстрагуватися від болісних переживань, астрологи радять з головою пірнути в роботу. Так ви втамуєте образу і напрацюєте собі фінансове покращення.

Особисте життя у грудні буде ж таким вітряним та незатишним, як зимова віхола. Тому, від раптових знайомств краще утриматися.

Сприятливі дні: 3, 10, 11, 31

Несприятливі дні: 7, 14, 27, 30

Щоб завершальний місяць 2019 року минув гармонійно, у жодному разі не створюйте конфронтаційних ситуацій. Не провокуйте на конфлікт когось і самі не ставайте його учасником. Астрологи попереджають: домогтися справедливості вам навряд чи вдасться, однак нерви собі попсуєте. У робочій сфері зважайте на думку колективу. Вони не прагнуть ошукати вас, чи посісти ваше місце, їхні поради радше щирі та безкорисливі, якби ідеалізовано це не здавалося. І припиніть шукати у всьому подвійний сенс, тоді життя буде дещо спокійнішим.

На любовно фронті особливих заворушень зірки не пророкують, а астрологи взагалі радять утриматись від нових знайомств, адже всі вони не принесуть бажаного щастя.

Сприятливі дні: 8, 12, 25, 31

Несприятливі дні: 5, 19, 22, 30

Місяць затишку, новорічної казки та безтурботності, - таким його бачать зірочки. У грудні доречно відкласти усі справи, щоб насолодитися передсвятковим настроєм. Потурбуйтеся про купівлю новорічно-різдвяних подарунків для близьких людей та завчасно причепуріть оселю. Попри святкові клопоти, не ігноруйте робочі питання. Встигніть виконати все до Нового року, інакше хвилювання про не зроблене та ніби забуте перетвориться на довжелезний шлейф з турбот та думок, який до вашого новорічного образу абсолютно не пасуватиме.

Перший місяць зими не лишить вас без солодкого післясмаку. Утім, переоцінювати ці стосунки не варто. Вони – швидкоминучі.

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