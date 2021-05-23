Пляшка з водою, готівка та присоска: 10 речей, які ми звикли залишати в машині, а не можна

На вулиці стає дедалі тепліше, тож варто згадати, що є низка речей, які не можна залишати в машині в спеку. Забудькуватість може зіграти з тобою поганий жарт – і, як мінімум, стати причиною пошкодження автівки. Перевір, чи не зберігається часом в салоні один з цих предметів.

Для більшості автолюбителів машина – це другий дім. На жаль, іноді ми залишаємо там безлад і забуваємо, що з деякими речами потрібно поводитися обережно. І серед усього, що ми звикли залишати в салоні, є предмети, зберігання яких в автомобілі може пошкодити його, передає Радіо MAXIMUM.

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Ми склали для тебе перелік речей, які ти не повинні залишати у своїй машині. І якщо не хочеш відмивати салон чи гасити пожежу, візьми їх з собою, коли залишатимеш авто.

Пляшка з водою

У ДСНС попереджають, що пластикова пляшка з водою може стати причиною пожежі в машині. Діючи як лінза, вода звужує сонячні промені, концентруючи їх на одній точці. Температура в її центрі може досягати 120 градусів – цього достатньо, щоб оббивка сидіння і пластик в машині почали плавитися.

Якщо припаркувати автомобіль під прямими сонячними променями при температурі +22°C, через годину салон нагріється до +48°C. А в жаркий день окремі частини нагріваються до +70°C.

Присоска

Прозорі присоски постійно використовуються для фіксації на лобовому склі деяких автомобільних гаджетів. Якщо вчасно не зняти аксесуар і залишити його під сонцем, він також, як й пляшка з водою, може переломити промені і спровокувати в машині пожежу.

Сумка і гроші на консолі автомобіля

Залишаючи готівку або сумку на видному місці в салоні, ти робиш свій автомобіль мішенню для злодіїв. Неважливо, чи забрав ти цінні документи з сумки, – зловмисник про це не знає і спробує проникнути в салон автомобіля. А якщо під час подорожі ти змушений переночувати в машині, подбай про те, щоб цінні речі не були у полі зору. Знавці своєї справи можуть витягнути сумку або телефон, не потривоживши твій сон.

Йогурт

Йогурт, як і будь-які інші кисломолочні продукти, під впливом високих температур починають активно "випаровуватися". Накопичення газів в упаковці може привести до вибуху. Небезпеки сильної немає, але відтирати салон від бризок доведеться довго. А від ароматів й зовсім без професійної хімчистки у тебе позбутися не вийде.

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Медикаменти

Недарма виробники лікарських препаратів вказують максимальну температуру зберігання засобів – і вона рідко перевищує +25°С. В умовах спеки ліки як мінімум втрачають свої властивості, а як максимум – можуть стати небезпечними для використання.

Гаджети

Девайси, які працюють від літій-іонного акумулятора (наприклад, деякі моделі відеореєстраторів) – це бомба уповільненої дії. Така техніка погано переносить високі температури і може вибухнути.

Аерозолі

Про ці засоби експерти неоднозначно відгукуються, але, на думку деяких з них, балончик зі стисненим повітрям здатний вибухнути в той момент, коли температура в машині досягне +48 градусів – а це цілком можливо.

Банківська картка

Пластикова карта, залишена під прямими сонячними променями, може почати плавитися. І навіть якщо цього не станеться, в умовах спеки вона майже зі стовідсотковою гарантією розмагнітиться – а, значить, стане абсолютно марною.

Запальнички

Під впливом високих температур у салоні вони також можуть вибухнути і викликати пожежу. В основному це стосується газових запальничок, але й бензинові теж не зовсім безпечні. Паливо в будь-якому випадку запаковане в тісну коробочку і на спеці може сильно розширюватися.

Алкоголь

Наприклад, у пиві на спеці виробляється 3-метил-2-бутен-тіол - речовина, яка надає напою огидний кисло-гіркий смак і аромат, що нагадує сморід скунса. У вина смак теж псується і стає більш різким і неприємним. Адже не дарма його зберігають в темряві і прохолоді – при температурі не вище +20°C.

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