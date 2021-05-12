Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен

Під час поїздки на автомобілі може трапитися чимало непередбачуваних ситуацій. І більшій частині з них можна запобігти, використовуючи мову жестів. Тож сьогодні розповідаємо про найпоширеніші сигнали серед водіїв, які зроблять твою дорогу безпечнішою.

Досвідчені водії активно застосовують на дорозі досить широкий набір невербальних повідомлень – жести, звукові та світлові сигнали. Такі меседжі допомагають легко поділитися дуже цінною інформацією з іншими автомобілістами без жодних слів. І сьогодні у нашому матеріалі ми зібрали найпоширеніші з них, які точно стануть тобі у пригоді.

До теми: 4 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає

Якщо ти новачок, краще не користуйся жестами, щоб не відволікатися від дороги. Від невимовного "спасибі" буде менше шкоди, ніж від створення небезпечної ситуації або ДТП.

Універсальні світлові сигнали

Коротке мигання аварійкою – подяка або вибачення.

– подяка або вибачення. Довге миготіння аварійкою – попередження про небезпечну ділянку чи про затор.

– попередження про небезпечну ділянку чи про затор. Коротке мигання фарами – поступаюсь дорогою або проїжджай.

– поступаюсь дорогою або проїжджай. Миготіння габаритами або "стопами" – прохання дотримуватися дистанції.

Миготіння аварійкою

Головні світові сигнали на трасі

Увімкнений лівий поворотник у вантажівки, яка рухається перед тобою – не обганяй , попереду зустрічний транспорт. З високої кабіни далекобійник бачить дорогу на більшій відстані, ніж водій легковика. Йому легше прогнозувати ситуацію, тому варто довіряти таким порадам.

, попереду зустрічний транспорт. З високої кабіни далекобійник бачить дорогу на більшій відстані, ніж водій легковика. Йому легше прогнозувати ситуацію, тому варто довіряти таким порадам. Габаритна вантажівка мигає правим поворотником – дорога вільна, можна обганяти . Після обгону не забудь моргнути аварійкою в знак подяки.

. Після обгону не забудь моргнути аварійкою в знак подяки. Якщо автомобіль з увімкненим лівим поворотником піджимає тебе ззаду – це прохання дати йому дорогу. Прохання може також супроводжуватися неодноразовим миготінням дальнім світлом.

Прохання може також супроводжуватися неодноразовим миготінням дальнім світлом. Якщо у темну пору доби ти їдеш з увімкненим дальнім світлом і зустрічні авто тобі також мигають дальнім, то так вони просять тебе перемкнутися на ближній, аби уникнути засліплення.

Найпоширеніші жести руками та що вони означають

Проїжджай – цей жест виконується лівою висунутою в бокове вікно, рухаючи нею у напрямку руху.

– цей жест виконується лівою висунутою в бокове вікно, рухаючи нею у напрямку руху. Пригальмуй – повторюваний рух долонею зверху вниз.

– повторюваний рух долонею зверху вниз. Спасибі – піднята вгору рука.

– піднята вгору рука. Куди лізеш? – піднята рука долонею вгору.

– піднята рука долонею вгору. Спущене колесо – круговий рух вказівним пальцем з подальшим поштовхом вниз.

– круговий рух вказівним пальцем з подальшим поштовхом вниз. Відкритий багажник – поплескування долонею у повітрі.

– поплескування долонею у повітрі. Між коліс застряг камінь – рука стулена у дулю.

Жести водіїв руками

Звукові сигнали на дорозі

ПДР вимагають, щоб звукові сигнали використовувалися лише для запобігання аварійних ситуацій, але у житті вони звучать набагато частіше.

Тривалий сигнал – попередження про небезпеку або вимога дати дорогу.

– попередження про небезпеку або вимога дати дорогу. Короткий сигнал – ідентичний жесту і сигналу "спасибі".

– ідентичний жесту і сигналу "спасибі". Два середніх сигнали – нетерплячі водії просять їхати швидше.

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