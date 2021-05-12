На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
- 68
Під час поїздки на автомобілі може трапитися чимало непередбачуваних ситуацій. І більшій частині з них можна запобігти, використовуючи мову жестів. Тож сьогодні розповідаємо про найпоширеніші сигнали серед водіїв, які зроблять твою дорогу безпечнішою.
Досвідчені водії активно застосовують на дорозі досить широкий набір невербальних повідомлень – жести, звукові та світлові сигнали. Такі меседжі допомагають легко поділитися дуже цінною інформацією з іншими автомобілістами без жодних слів. І сьогодні у нашому матеріалі ми зібрали найпоширеніші з них, які точно стануть тобі у пригоді.
До теми: 4 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
Якщо ти новачок, краще не користуйся жестами, щоб не відволікатися від дороги. Від невимовного "спасибі" буде менше шкоди, ніж від створення небезпечної ситуації або ДТП.
Універсальні світлові сигнали
- Коротке мигання аварійкою – подяка або вибачення.
- Довге миготіння аварійкою – попередження про небезпечну ділянку чи про затор.
- Коротке мигання фарами – поступаюсь дорогою або проїжджай.
- Миготіння габаритами або "стопами" – прохання дотримуватися дистанції.
Головні світові сигнали на трасі
- Увімкнений лівий поворотник у вантажівки, яка рухається перед тобою – не обганяй, попереду зустрічний транспорт. З високої кабіни далекобійник бачить дорогу на більшій відстані, ніж водій легковика. Йому легше прогнозувати ситуацію, тому варто довіряти таким порадам.
- Габаритна вантажівка мигає правим поворотником – дорога вільна, можна обганяти. Після обгону не забудь моргнути аварійкою в знак подяки.
- Якщо автомобіль з увімкненим лівим поворотником піджимає тебе ззаду – це прохання дати йому дорогу. Прохання може також супроводжуватися неодноразовим миготінням дальнім світлом.
- Якщо у темну пору доби ти їдеш з увімкненим дальнім світлом і зустрічні авто тобі також мигають дальнім, то так вони просять тебе перемкнутися на ближній, аби уникнути засліплення.
Найпоширеніші жести руками та що вони означають
- Проїжджай – цей жест виконується лівою висунутою в бокове вікно, рухаючи нею у напрямку руху.
- Пригальмуй – повторюваний рух долонею зверху вниз.
- Спасибі – піднята вгору рука.
- Куди лізеш? – піднята рука долонею вгору.
- Спущене колесо – круговий рух вказівним пальцем з подальшим поштовхом вниз.
- Відкритий багажник – поплескування долонею у повітрі.
- Між коліс застряг камінь – рука стулена у дулю.
Звукові сигнали на дорозі
ПДР вимагають, щоб звукові сигнали використовувалися лише для запобігання аварійних ситуацій, але у житті вони звучать набагато частіше.
- Тривалий сигнал – попередження про небезпеку або вимога дати дорогу.
- Короткий сигнал – ідентичний жесту і сигналу "спасибі".
- Два середніх сигнали – нетерплячі водії просять їхати швидше.
Читайте також: Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
13:51Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі
-
13:21Картину Бенксі пустили з молотка за шалену суму
-
12:50Як обрати ідеальні джинси без примірки: крутий лайфхак
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
11:55Як навчитися прощати образи: кілька простих порад
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:20Перший день у школі: фото розлюченого юнака підкорює мережу
-
10:53Ріанна показала звабливу фігуру в крихітній в'язаній сукні
-
10:28Красуня показала, як змінюється фігура після одного перекусу (відео)
-
09:55Погода в Україні 12 травня: у яких областях пройдуть грози
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
08:56Яким повинен бути ідеальний сніданок
-
08:20Привітання з Днем медсестри 2021: вірші, смс, проза та картинки зі святом
-
07:49Юрій Горбунов та Катя Осадча поділилися романтичним знімком на яхті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:44Яке м'ясо найкорисніше для чоловічого здоров'я і сили
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
20:5012 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:3150-річна Наомі Кемпбелл знялася у пікантній фотосесії у купальнику
-
20:13Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
-
19:45ТОП-3: Білл Гейтс назвав найбільші винаходи людства
-
19:18Борці зі Львова завоювали 17 медалей на чемпіонатах України: як це було
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
18:17Гороскоп на 12 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
- 08 травня
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня