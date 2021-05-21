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Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
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З досвідом у кожного автолюбителя з'являються свої звички та манера водіння. Проте, вони не завжди корисні. Сьогодні розповідаємо про ті моменти, які найбільше шкодять твоїй машині.
Ще під час навчання в автошколі нам усім інструктор з водіння повторює: "Прибери ногу зі зчеплення!", "Не повертай кермо, коли стоїш!", "Обидві руки на кермі!". Але після отримання прав мало хто дотримується цих рекомендацій. І можна виділити 5 основних шкідливих звичок кермування, які є практично у кожного водія.
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Утримання лівої ноги на зчепленні під час руху
Є категорія водіїв, яким простіше тримати ногу постійно на педалі зчеплення, а не переставляти її туди-сюди. Однак така звичка викликає постійний натяг троса зчеплення, а через це швидко зношується практично весь механізм.
Повільний спуск
Утримуючи ногу на гальмах під час затяжного спуску, ти можеш швидко перегріти їх. А у гіршому випадку – гальмо виходить з ладу повністю. Крім цього, інтенсивне навантаження збільшує знос. Краще для авто буде, якщо ти об'єднаєш гальмування двигуном (спуск на тій же передачі, що й підйом) з короткими, якщо необхідно, трохи жорсткішими "кроками" на педаль гальма.
Використання важеля перемикання передач як підлокітник
Ця звичка властива таксистам, які не бояться зіпсувати орендований автомобіль. Проте більше запитань викликають водії, які мають таку звичку у власній машині. Якщо постійно тримати руку на важелі, то на коробку передач діє більше навантаженні і механізм швидко ламається.
Паркінг на першій передачі
Багато хто залишає автомобіль на парковці з увімкненою першою передачею, щоб уникнути можливого відімкнення або закисання ручного гальма. Але у сучасних авто це може обернутися стравлюванням тиску з двигуна. Тоді від скочування з гірки не врятує навіть перша передача. Також може порушитися робота ГРМ, якщо при надмірному натягу ременя він перескочить хоча б на один зуб. А найгірше, якщо при залишеній передачі увімкнути запалювання. Тоді пошкодиться чимала кількість елементів двигуна і коробки передач.
Їзда з порожнім баком
Деякі водії продовжують спокійно їздити, навіть коли в баку залишаються жалюгідні 5 літрів палива. Однак чим менше палива в машині, тим більше там повітря і вологи. При перепадах температур конденсат буде накопичуватися на дні паливного бака. Одного разу його стане так багато, що буде давати збої двигун, почнеться корозія стінок бака і при різких заморозках з ладу вийде вся паливна система.
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