З'явився трек "Cross Off" з Честером Бенінгтоном

У мережі з'явилась спільна пісня "Cross Off" померлого лідера Linkin Park Честера Бенінгтона та гітариста Lamb of God Марта Мортона. Слухайте трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гітарист популярного американського рок-гурту "Lamb of God" Марк Мортон планує випустити свою сольну платівку Anesthetic вже у 2019 році. А поки він вирішив потішити прихильників одним із синглів, який записано разом з покійним вокалістом Linkin Park Честером Бенінгтоном. Останній трек, у якому фани можуть почути голос знаменитого виконавця.

І ще: Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня

Cross Off – Mark Morton feat. Chester Bennington, слухати пісню онлайн:

Cross Off – Mark Morton feat. Chester Bennington, текст пісні:

Cross off the days gone

Cross off the days gone

Gone by

Wasting away our self inflicted slow decay

What should have been, what never was

Became the end for both of us

Heavy is the hand that points the finger (finger)

Heavy is the heart that's filled with anger (anger)

So lay them all to waste

Years you've decided to erase

And cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it's the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cutting you free

The phantom that was part of me

You have lived, you have lost

The separation's worth the cost

Heavy are the voices that go unspoken (spoken)

Heavy are the promises now broken (broken)

Well you burn below the chased

Upon destruction in your wake

Cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it's the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone

Gone by

Making my way back from the madness

Shooting my thoughts through the blackness

And the sadness, but the fact is

I'm shooting through words like a clenched fist

Fuck sanity, I wanna bleed

Can't kill the pain

It's everything

It's all I feel

It's what I breathe

Through the hate I breathe into what I need

Heavy is the hand that points the finger (finger)

Heavy is the heart that's filled with anger (anger)

Did you survey everything you laid to waste

You cross off the days

So black out and hide behind the lines

Keep staring down the sun and note the

Light will finally blind your eyes, it's the end

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Cross off the days gone by

Читайте також: Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора