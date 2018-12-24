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З'явився трек "Cross Off" з Честером Бенінгтоном

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Cross Off – Mark Morton feat. Chester Bennington, слухати пісню онлайн - фото 1
Cross Off – Mark Morton feat. Chester Bennington, слухати пісню онлайн / Luis Humberto Montemayor

У мережі з'явилась спільна пісня "Cross Off" померлого лідера Linkin Park Честера Бенінгтона та гітариста Lamb of God Марта Мортона. Слухайте трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гітарист популярного американського рок-гурту "Lamb of God" Марк Мортон планує випустити свою сольну платівку Anesthetic вже у 2019 році. А поки він вирішив потішити прихильників одним із синглів, який записано разом з покійним вокалістом Linkin Park Честером Бенінгтоном. Останній трек, у якому фани можуть почути голос знаменитого виконавця.

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Cross Off Mark Morton feat. Chester Bennington, слухати пісню онлайн:

Cross Off Mark Morton feat. Chester Bennington, текст пісні:

Cross off the days gone
Cross off the days gone
Gone by

Wasting away our self inflicted slow decay
What should have been, what never was
Became the end for both of us

Heavy is the hand that points the finger (finger)
Heavy is the heart that's filled with anger (anger)

So lay them all to waste
Years you've decided to erase
And cross off the days

So black out and hide behind the lines
Keep staring down the sun and note the
Light will finally blind your eyes, it's the end
Cross off the days gone by
Cross off the days gone by
Cross off the days gone by

Cutting you free
The phantom that was part of me
You have lived, you have lost
The separation's worth the cost

Heavy are the voices that go unspoken (spoken)
Heavy are the promises now broken (broken)

Well you burn below the chased
Upon destruction in your wake
Cross off the days

So black out and hide behind the lines
Keep staring down the sun and note the
Light will finally blind your eyes, it's the end
Cross off the days gone by
Cross off the days gone by
Cross off the days gone

Gone by

Making my way back from the madness
Shooting my thoughts through the blackness
And the sadness, but the fact is
I'm shooting through words like a clenched fist
Fuck sanity, I wanna bleed
Can't kill the pain
It's everything
It's all I feel
It's what I breathe
Through the hate I breathe into what I need

Heavy is the hand that points the finger (finger)
Heavy is the heart that's filled with anger (anger)

Did you survey everything you laid to waste
You cross off the days

So black out and hide behind the lines
Keep staring down the sun and note the
Light will finally blind your eyes, it's the end
Cross off the days gone by
Cross off the days gone by
Cross off the days gone by﻿

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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