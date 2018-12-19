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Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня

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Популярні рок-пісні тижня - фото 1
Популярні рок-пісні тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп від ASKING ALEXANDRIA та нетипову композицію Papa Roach. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • Behind Blue Eyes – Forever, Here (ACOUSTIC)
  • Gold Route – Happier
  • KILL – Left to Die
  • DESERTED FEAR – Welcome To Reality
  • MALEVOLENT CREATION – Decimated
  • JON SCHAFFER'S PURGATORY – In Your Dreams (Lyric Video)
  • Cane Hill – Acid Rain
  • Valleyheart – Heaven & Hell
  • ASKING ALEXANDRIA – Vultures
  • In Flames – (This is Our) House
  • Papa Roach – Elevate (Official Lyric Video)
  • Ocean Grove – Glass Gloss
  • IN FLAMES – I Am Above
  • Five Finger Death Punch – Blue on Black

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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