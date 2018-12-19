Сучасний рок: плейлист нових альтернативних пісень тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за третій тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп від ASKING ALEXANDRIA та нетипову композицію Papa Roach. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових альтернативних пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

Behind Blue Eyes – Forever, Here (ACOUSTIC)

Gold Route – Happier

KILL – Left to Die

DESERTED FEAR – Welcome To Reality

MALEVOLENT CREATION – Decimated

JON SCHAFFER'S PURGATORY – In Your Dreams (Lyric Video)

Cane Hill – Acid Rain

Valleyheart – Heaven & Hell

ASKING ALEXANDRIA – Vultures

In Flames – (This is Our) House

Papa Roach – Elevate (Official Lyric Video)

Ocean Grove – Glass Gloss

IN FLAMES – I Am Above

Five Finger Death Punch – Blue on Black

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