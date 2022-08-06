Звільнення з роботи у воєнний час: 3 фейки, які поширюють в мережі

Війна змінила в Україні й умови праці, адже чимало бізнесів не можуть продовжувати працювати та вимушені звільняти працівників. Тому в інтернеті побільшало фейків про розірвання договорів з роботодавцями.

Під час воєнного стану у роботодавців в Україні зʼявилося більше підстав для звільнення працівника. Тому у Центрі протидії дезінформації звернули увагу на популярні фейки на цю актуальну тему.

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Фейк: Робітник не з’являється на роботі, а телефон вимкнений. Такого працівника неможливо звільнити.

Правда: У липні статтю 36 Кодексу законів про працю (КЗпП) доповнили пунктом 8-3, відповідно до якого підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Фейк: Я власник заводу, який у зв’язку з відсутністю сировини, не працює. Тепер нікого не можу звільнити.

Правда: У сучасних умовах неможливість забезпечення працівника роботою також є додатковою підставою розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця згідно з пунктом 6 статті 41 Кодексу законів про працю (КЗпП). При такому звільненні не застосовують гарантії, передбачені сторінці 49-2 Кодексу законів про працю.

Фейк : Я вважаю, що мене звільнили незаконно. Копію наказу про звільнення я не отримав. Строк пройшов.

Правда: Працівники мають право звернутись до суду за вирішенням трудових спорів, якщо термін не перевищує 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні. Детальніше про це можна дізнатись у статті 233 Кодексу законів про працю.

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