Виїзд за кордон на автомобілі: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі

Чимало українців зараз використовують авто для того, щоб потрапити в інші країну. Під час війни деякі правила пом'якшили та оновили, через що чимало водіїв не до кінця розуміють, що ж потрібно для перетину кордону.

У Центрі протидії дезінформації продовжують ділитись актуальною та важливою інформацією для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на фейки щодо виїзду в інші країни на машині.

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Фейк: Якщо машина тонована, слід зривати все тонування!

Правда: у деяких країнах є відповідні вимоги, тому варто уточнити, чи для вашої поїздки дозволене тонування лобового та бічного скла авто.

Фейк: Щоб виїхати на машині за кордон потрібно міжнародні права!

Правда: Для того, що перетнути державний кордон на авто потрібні: українське посвідчення водія (пластикове), розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт), договір міжнародного страхування ("Зелена карта") та державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак не підходить).

Фейк : При перетині кордону, якщо машина не твоя, потрібно, щоб був власник в авто.

Правда: Для тих, хто не є власником авто, до вище згаданих документів потрібно мати ще й довіреність на право водіння транспорту з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або ж тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.

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