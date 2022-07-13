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Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
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Кабінет міністрів спростив для українців навчання та процедуру отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. І вже з 24 липня нові правила набудуть чинності, але через незнання в соцмережах виникають неправдиві тези щодо оновлених іспитів.
Під час воєнного стану в Україні ввели нові правила щодо того, як будуть складатись та прийматись іспити для отримання водійського посвідчення. Також зміниться підготовка та складання іспитів у сервісних центрах МВС. З цього приводу чимало людей панікують і в мережі з'являються фейки. Тому у Центрі протидії дезінформації пояснили, як насправді діятиме нововведення для потенційних водіїв.
І ще: Заборона електронних сигарет в Україні: фейки про громадські місця
- Фейк: Краще зараз йти здавати на права, бо потім буде важче!
Правда: Насправді, стане значно простіше. Вже з 24 липня, відповідно до нових правил, українці зможуть легше отримувати водійське посвідчення. Раніше в автошколах навчались 2,5-3 місяці, а тоді складали два іспити. А зараз навчання вже розділили на дві частини: спершу теоретична та іспит, а тоді практична та іспит.
- Фейк: Тепер для отримання прав треба роки!
Правда: Місяць відводиться на вивчення теоретичної частини. Після вивчення в автошколі, учень отримує свідоцтво про завершення теоретичного курсу та цілий рік на те, щоб скласти теоретичний іспит. Після практики видається друге свідоцтво, яке діятиме 2 роки, про завершення практичного курсу. Потім – загальний іспит та видача посвідчення водія, тож можна одразу отримати документи, а можна зробити перерву між етапами за необхідності.
- Фейк: Два етапи, а потім 100 питань!
Правда: Все навчання разом з іспитами тепер триватиме до 2 місяців. Але теоретичний іспит не зміниться: на нього також виділено 20 хвилин з 20 питаннями, де допускають не більше двох помилок.
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