Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі

Кабінет міністрів спростив для українців навчання та процедуру отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. І вже з 24 липня нові правила набудуть чинності, але через незнання в соцмережах виникають неправдиві тези щодо оновлених іспитів.

Під час воєнного стану в Україні ввели нові правила щодо того, як будуть складатись та прийматись іспити для отримання водійського посвідчення. Також зміниться підготовка та складання іспитів у сервісних центрах МВС. З цього приводу чимало людей панікують і в мережі з'являються фейки. Тому у Центрі протидії дезінформації пояснили, як насправді діятиме нововведення для потенційних водіїв.

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Фейк: Краще зараз йти здавати на права, бо потім буде важче!

Правда: Насправді, стане значно простіше. Вже з 24 липня, відповідно до нових правил, українці зможуть легше отримувати водійське посвідчення. Раніше в автошколах навчались 2,5-3 місяці, а тоді складали два іспити. А зараз навчання вже розділили на дві частини: спершу теоретична та іспит, а тоді практична та іспит.

Фейк: Тепер для отримання прав треба роки!

Правда: Місяць відводиться на вивчення теоретичної частини. Після вивчення в автошколі, учень отримує свідоцтво про завершення теоретичного курсу та цілий рік на те, щоб скласти теоретичний іспит. Після практики видається друге свідоцтво, яке діятиме 2 роки, про завершення практичного курсу. Потім – загальний іспит та видача посвідчення водія, тож можна одразу отримати документи, а можна зробити перерву між етапами за необхідності.

Фейк: Два етапи, а потім 100 питань!

Правда: Все навчання разом з іспитами тепер триватиме до 2 місяців. Але теоретичний іспит не зміниться: на нього також виділено 20 хвилин з 20 питаннями, де допускають не більше двох помилок.



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