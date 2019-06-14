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Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+)

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Гарячі дівчата - фото 1
Гарячі дівчата / instagram.com/ohbatario/

Фотограф-самоучка зі США намагається показати особливу вроду та сексуальність різних жінок у мінімальній кількості одягу. Готові до порції звабливих фото?

Знайомтесь, Джон Батаріо (Jon Batario) - фотограф, який мешкає та працює одразу в двох містах: у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Хлопець обожнює робити лайфстайл-зйомки, а також портрети. Але особливе місце серед робіт Джона займаються фотосесії для вродливих дівчат у купальниках, а також в невеликій кількості одягу. Кожна з представниць прекрасної статі зачаровує по-своєму. Зацініть:

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Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334257

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334258

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334259

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334260

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334261

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334262

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334263

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334264

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334265

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334266

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334267

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334268

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334269

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334270

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334271

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334272

Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+) - фото 334273

Джерело всіх фото: instagram.com/ohbatario/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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