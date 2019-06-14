Звабливі дівчата в об'єктиві американського фотографа (18+)

Фотограф-самоучка зі США намагається показати особливу вроду та сексуальність різних жінок у мінімальній кількості одягу. Готові до порції звабливих фото?

Знайомтесь, Джон Батаріо (Jon Batario) - фотограф, який мешкає та працює одразу в двох містах: у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Хлопець обожнює робити лайфстайл-зйомки, а також портрети. Але особливе місце серед робіт Джона займаються фотосесії для вродливих дівчат у купальниках, а також в невеликій кількості одягу. Кожна з представниць прекрасної статі зачаровує по-своєму. Зацініть:

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Джерело всіх фото: instagram.com/ohbatario/

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