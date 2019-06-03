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П'ять найгарніших дівчат з Гри престолів

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Карколомна Емілія Кларк - фото 1
Карколомна Емілія Кларк / photo

Серіал Гра престолів подарував нам не лише хвацько закручений сюжет, а й красунь-героїнь, п'ятірку з яких ми згадуємо нижче.

Серсея Ланністер. Чарівна Ліна Хіді, яка втілила на екрані одного з найбільш пам'ятних і яскравих персонажів серіалу, просто не могла не потрапити в цей список.

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Маргері Тірелл. Спокуслива Наталі Дормер в ролі Маргері Тірелл була для Серсеї гідним конкурентом, як у вмінні плести інтриги, так і з точки зору краси.

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Німерія Сенд

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Здичавіла Карсі з'являється в серіалі всього лише на одну серію, одну з кращих у всьому серіалі.

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Дейнеріс Таргаріен. Просто дуже красива дівчина!

П'ять найгарніших дівчат з Гри престолів - фото 331721

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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