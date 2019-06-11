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Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах

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Інстаграм проти реальності - фото 1
Інстаграм проти реальності

Дівчата публікують в соціальних мережах свої фотографії, на яких вони прекрасно виглядають. Але чи завжди фото відповідає дійсності?

Щоб отримати ідеальний знімок, дівчатам доводиться постаратися. Найголовніше – вибрати найбільш вдалу позу, яка приховає недоліки і підкреслить переваги. Якщо ж навіть поза не рятує, на допомогу завжди приходить фотошоп.

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Фото – це лише картинка, яка часто не має нічого спільного з реальністю. Щоб це зрозуміти, достатньо порівняти знімки красунь в момент позування і після того, як зроблене "ідеальне" фото.

Багато хто захоплюється дівчатами з великими сідницями. Світові зірки змогли зробити цю видатну частину тіла справжнім трендом. Але насправді не все так райдужно. Як правило, великі сідниці можна побачити у дівчат, у яких є проблеми із зайвою вагою.

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У всіх представниць прекрасної статі є целюліт. Щоб приховати його під час фотографування, достатньо зайняти правильну позу.

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Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах - фото 333608
Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах - фото 333610
Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах - фото 333607
Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах - фото 333605
Ось, чому не варто вірити фото дівчат у соціальних мережах - фото 333603

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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