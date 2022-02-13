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Зручна посадка у машині: як налаштувати крісло водія, кермо та дзеркала – важливі нюанси
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Сівши за кермо, перше, що необхідно зробити водієві – налаштувати крісло, кермо та дзеркала. Однак зовсім небагато водіїв роблять таку підготовку до поїздки правильно. Нумо розбиратися разом.
Почнімо з того, що комфорт у машині люблять усі. І кожен водій створює його по-своєму. Тому одні автомобілісти ледь не розлягаються, немов на дивані перед телевізором. А інші – навпаки, зігнувшись, сподіваються побачити краєчок капота. Але ні перше, ні друге положення за кермом не є правильним. Тож розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як налаштувати сидіння та дзеркала так, щоб кермувати було зручно і безпечно водночас.
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Як правильно відрегулювати положення спинки крісла та саме сидіння водія
Сядь так, щоб спині було зручно, а поперек не провалювався назад. Потім за допомогою механічного важеля або клавіш електроприводів встанови потрібний кут нахилу спинки. Оптимальний – трохи більше, ніж 90 градусів.
Крім цього, тобі ще й має бути комфортно працювати з педалями. Для цього правою ногою натисни на педаль гальма до упору, а лівою – впрись у вільне місце зліва. Треба налаштувати розташування сидіння таким чином, щоб ноги залишалися напівзігнутими.
Налаштування керма
Усі сучасні автомобілі мають регулювання керма по висоті, а у деяких навіть можна налаштовувати по глибині. Висунь кермо так, щоб руки на ньому були трохи зігнуті в ліктях, і тобі не довелося тягнутися. Разом з тим, зверни увагу, щоб усі прилади залишалися в полі зору.
Як правильно налаштувати дзеркала
Салонне дзеркало має максимально охоплювати заднє скло та доходити до його нижнього краю. Центр дзеркала повинен співпадати з центром заднього скла. Крім цього, на шляху салонного дзеркала заднього виду не повинно бути жодних перешкод – ти маєш бачити все, що відбувається позаду.
Правильно налаштовані зовнішні дзеркала мають показувати дорогу збоку, частину сусідньої смуги і машини, що нею рухаються. Якщо в кадр потрапили ручка задніх дверей або частина крила, то все зроблено правильно.
Пам'ятай, що дорога у відображенні має займати більшу частину поверхні дзеркала. За таких умов кількість сліпих зон знизиться і ти почуватимешся впевненіше.
Положення підголівника
Підголівник потрібний не для того, щоб відкидати на нього голову у пробках. Це елемент пасивного захисту під час аварії, і подушка повинна розташовуватися на одній лінії з потилицею. Підійми підголовник так, щоб він надійно захистив шийні хребці, якщо якась машина на швидкості вріжеться у задній бампер твого автомобіля.
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