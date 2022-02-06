Хто винен у ДТП: ця спірна ситуація часто збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв

Хай там що, але ДТП трапляються регулярно. Крім цього, аварії нерідко стаються за дуже спірних обставин. Представлена нижче ситуація саме одна з таких.

Отож, водії червоного та зеленого автомобілів одночасно виїхали на перехрестя. І майже у центрі перехрестя сталося зіткнення. На перший погляд, ситуація справді спірна. Проте є пункт ПДР, про який вони обидва забули.

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Хто винен у цій аварії?

Водій червоного автомобіля Водій зеленого автомобіля Винні обоє

Правильна відповідь – варіант 2 (водій зеленого автомобіля).

Аналіз ситуації почнемо із дій водія червоного автомобіля. Під'їжджаючи до перехрестя і перед тим, як повернути ліворуч, він бачить зелений сигнал світлофора в додатковій секції. Виходить, що він повинен поступитися дорогою зустрічному потоку, і у водія зеленого автомобіля перевага? Зовсім ні. Адже зелений автомобіль виїжджає із житлової зони (про це свідчить відповідний знак), яка вважається прилеглою територією.

А згідно з ПДР, при виїзді на дорогу з прилеглої території водій повинен поступитися дорогою автомобілям та пішоходам, що рухаються нею. Таким чином, вина у ДТП лежить на водії зеленого автомобіля.

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