На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині
-
- 343
Дорогою автомобіліста можуть підстерігати різні неприємності. Тому до них краще заздалегідь підготуватися та мати усе необхідне. Розповідаємо, що ж треба возити із собою, щоб бути у всеозброєнні у будь-якій ситуації.
Звісно, усі ми знаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, у багажнику має бути низка обов'язкових речей. Але цього часом буває недостатньо. І аби почуватися спокійніше, краще все ж мати у машині не лише цей мінімум. Щоб маленькі проблеми у дорозі не стали великими, розповідаємо на Радіо MAXIMUM сформувати свій "набір автомобіліста", який може стати у пригоді як для щоденних поїздок, так і для подорожей на довгі дистанції.
І ще: 5 поширених помилок водіїв під час заправки авто на АЗС
Аварійний набір (речі, які є обов'язковими)
Його можна розглядати цілком, як окрему одиницю. До такого набору входять 4 предмети, які повинні бути у будь-якому авто, відповідно до чинного закону. Це:
- Аптечка;
- Вогнегасник;
- Світловідбивний жилет;
- Знак аварійної ситуації (трикутник).
Якщо три останні предмети достатньо просто тримати у багажнику, то з аптечкою дещо інша ситуація. Її важливо ще й укомплектувати відповідним чином. Ось список необхідних речей автомобільної аптечки, що відповідає вимогам для автомобілів, пасажиромісткістю до 8 осіб:
- Пристосування для перев'язки – стерильні та нестерильні бинти по 5 упаковок різної ширини, марлеві пакети;
- Джгут;
- Пластир звичайний – 1 рулон, пластирі бактерицидні – 12 штук;
- Пристрій для штучного дихання;
- Медичні рукавички;
- Ножиці;
- Футляр для пакування засобів, у якому повинні бути найнеобхідніші препарати (знеболювальні засоби, серцеві препарати, знезаражуючий засіб, протизапальні препарати, антибіотики широкого спектра дії, безконтактний градусник).
Домкрат та ключ
Зазвичай ці інструменти входять до комплектації автомобіля, але краще все-таки замінити штатний інструмент, який не особливо якісний, на щось надійніше, що не підведе в реальній експлуатації. І, звичайно, заздалегідь потренуйся міняти колесо, щоб не довелося освоюватися з домкратом десь на узбіччі.
Запасне колесо та набір для усунення проколів
Не всі автомобілі комплектуються запасним колесом. І якщо в місті пробита покришка особливих проблем не викличе, оскільки завжди можна дістатися шиномонтажу або скористатися евакуатором, то далеко від цивілізації простіше встановити запасне колесо або навіть колесо-докатку. Нехай воно займе місце в багажнику, зате істотно полегшить тобі життя. У крайньому разі скористайся набором для усунення проколів – в екстремальній ситуації це буде краще, ніж нічого.
Компресор чи насос
Підкачати колесо можна на шиномонтажі або автозаправці, але якщо тиск впаде далеко від подібних об'єктів, то розраховувати доведеться тільки на себе. Благо, зараз є великий вибір і компресорів, і насосів на будь-який смак та гаманець.
Буксирувальний трос
Трос допоможе доставити машину в сервіс, якщо з нею щось трапиться, або врятує в ситуації, коли автомобіль треба "висмикнути" з бруду/снігу/піску/і т.д. Пам'ятай, що трос повинен бути довжиною не менше як 4 м. Звісно, купувати потрібно трос, який витримає навантаження.
Пускові дроти
У народі їх найчастіше називають дроти для "прикурювання". Пускові дроти варто покласти у машину, навіть якщо ти впевнений в акумуляторі. Якщо не знадобляться тобі — можуть виручити менш щасливих водіїв.
Запас палива
На жаль, навіть досвідчені водії іноді потрапляють у халепу. Новачки — тим паче. Адже ситуацій може бути кілька: наприклад, "бреше" або ж відмовив датчик кількості палива, не зіставив витрати палива з відстанню до найближчої заправки. В ось результат: двигун заглух і ти не знаєш, куди бігти. Аби цього уникнути, досить брати з собою в далеку дорогу каністру з паливом. Можна невелику, літрів на 10. Цього запасу має вистачити, щоб дотягнути до найближчої заправки.
Рукавички, серветки та вода
Актуальність рукавичок та вологих серветок у період пандемії коронавірусу переоцінити складно, але навіть без COVID-19 ці корисні дрібниці мають бути в автомобілі. По-перше, рукавички захистять руки від бруду та травм, якщо доведеться міняти колесо або проводити якийсь дрібний ремонт. По-друге, серветки та вода дозволять помити руки після роботи з машиною або хоча б після перекушування.
Читайте також: 6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+