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8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині

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8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині - фото 1

Дорогою автомобіліста можуть підстерігати різні неприємності. Тому до них краще заздалегідь підготуватися та мати усе необхідне. Розповідаємо, що ж треба возити із собою, щоб бути у всеозброєнні у будь-якій ситуації.

Звісно, усі ми знаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, у багажнику має бути низка обов'язкових речей. Але цього часом буває недостатньо. І аби почуватися спокійніше, краще все ж мати у машині не лише цей мінімум. Щоб маленькі проблеми у дорозі не стали великими, розповідаємо на Радіо MAXIMUM сформувати свій "набір автомобіліста", який може стати у пригоді як для щоденних поїздок, так і для подорожей на довгі дистанції.

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Аварійний набір (речі, які є обов'язковими)

Його можна розглядати цілком, як окрему одиницю. До такого набору входять 4 предмети, які повинні бути у будь-якому авто, відповідно до чинного закону. Це:

  • Аптечка;
  • Вогнегасник;
  • Світловідбивний жилет;
  • Знак аварійної ситуації (трикутник).

Якщо три останні предмети достатньо просто тримати у багажнику, то з аптечкою дещо інша ситуація. Її важливо ще й укомплектувати відповідним чином. Ось список необхідних речей автомобільної аптечки, що відповідає вимогам для автомобілів, пасажиромісткістю до 8 осіб:

  • Пристосування для перев'язки – стерильні та нестерильні бинти по 5 упаковок різної ширини, марлеві пакети;
  • Джгут;
  • Пластир звичайний – 1 рулон, пластирі бактерицидні – 12 штук;
  • Пристрій для штучного дихання;
  • Медичні рукавички;
  • Ножиці;
  • Футляр для пакування засобів, у якому повинні бути найнеобхідніші препарати (знеболювальні засоби, серцеві препарати, знезаражуючий засіб, протизапальні препарати, антибіотики широкого спектра дії, безконтактний градусник).
8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині - фото 491210

Домкрат та ключ

Зазвичай ці інструменти входять до комплектації автомобіля, але краще все-таки замінити штатний інструмент, який не особливо якісний, на щось надійніше, що не підведе в реальній експлуатації. І, звичайно, заздалегідь потренуйся міняти колесо, щоб не довелося освоюватися з домкратом десь на узбіччі.

Запасне колесо та набір для усунення проколів

Не всі автомобілі комплектуються запасним колесом. І якщо в місті пробита покришка особливих проблем не викличе, оскільки завжди можна дістатися шиномонтажу або скористатися евакуатором, то далеко від цивілізації простіше встановити запасне колесо або навіть колесо-докатку. Нехай воно займе місце в багажнику, зате істотно полегшить тобі життя. У крайньому разі скористайся набором для усунення проколів – в екстремальній ситуації це буде краще, ніж нічого.

8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині - фото 491209

Компресор чи насос

Підкачати колесо можна на шиномонтажі або автозаправці, але якщо тиск впаде далеко від подібних об'єктів, то розраховувати доведеться тільки на себе. Благо, зараз є великий вибір і компресорів, і насосів на будь-який смак та гаманець.

Буксирувальний трос

Трос допоможе доставити машину в сервіс, якщо з нею щось трапиться, або врятує в ситуації, коли автомобіль треба "висмикнути" з бруду/снігу/піску/і т.д. Пам'ятай, що трос повинен бути довжиною не менше як 4 м. Звісно, купувати потрібно трос, який витримає навантаження.

Пускові дроти

У народі їх найчастіше називають дроти для "прикурювання". Пускові дроти варто покласти у машину, навіть якщо ти впевнений в акумуляторі. Якщо не знадобляться тобі — можуть виручити менш щасливих водіїв.

8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині - фото 491211

Запас палива

На жаль, навіть досвідчені водії іноді потрапляють у халепу. Новачки — тим паче. Адже ситуацій може бути кілька: наприклад, "бреше" або ж відмовив датчик кількості палива, не зіставив витрати палива з відстанню до найближчої заправки. В ось результат: двигун заглух і ти не знаєш, куди бігти. Аби цього уникнути, досить брати з собою в далеку дорогу каністру з паливом. Можна невелику, літрів на 10. Цього запасу має вистачити, щоб дотягнути до найближчої заправки.

Рукавички, серветки та вода

Актуальність рукавичок та вологих серветок у період пандемії коронавірусу переоцінити складно, але навіть без COVID-19 ці корисні дрібниці мають бути в автомобілі. По-перше, рукавички захистять руки від бруду та травм, якщо доведеться міняти колесо або проводити якийсь дрібний ремонт. По-друге, серветки та вода дозволять помити руки після роботи з машиною або хоча б після перекушування.

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