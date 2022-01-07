8 речей, які обов'язково повинні бути у багажнику: вони стануть у пригоді в кожній машині

Дорогою автомобіліста можуть підстерігати різні неприємності. Тому до них краще заздалегідь підготуватися та мати усе необхідне. Розповідаємо, що ж треба возити із собою, щоб бути у всеозброєнні у будь-якій ситуації.

Звісно, усі ми знаємо, що згідно з правилами дорожнього руху, у багажнику має бути низка обов'язкових речей. Але цього часом буває недостатньо. І аби почуватися спокійніше, краще все ж мати у машині не лише цей мінімум. Щоб маленькі проблеми у дорозі не стали великими, розповідаємо на Радіо MAXIMUM сформувати свій "набір автомобіліста", який може стати у пригоді як для щоденних поїздок, так і для подорожей на довгі дистанції.

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Аварійний набір (речі, які є обов'язковими)

Його можна розглядати цілком, як окрему одиницю. До такого набору входять 4 предмети, які повинні бути у будь-якому авто, відповідно до чинного закону. Це:

Аптечка;

Вогнегасник;

Світловідбивний жилет;

Знак аварійної ситуації (трикутник).

Якщо три останні предмети достатньо просто тримати у багажнику, то з аптечкою дещо інша ситуація. Її важливо ще й укомплектувати відповідним чином. Ось список необхідних речей автомобільної аптечки, що відповідає вимогам для автомобілів, пасажиромісткістю до 8 осіб:

Пристосування для перев'язки – стерильні та нестерильні бинти по 5 упаковок різної ширини, марлеві пакети;

Джгут;

Пластир звичайний – 1 рулон, пластирі бактерицидні – 12 штук;

Пристрій для штучного дихання;

Медичні рукавички;

Ножиці;

Футляр для пакування засобів, у якому повинні бути найнеобхідніші препарати (знеболювальні засоби, серцеві препарати, знезаражуючий засіб, протизапальні препарати, антибіотики широкого спектра дії, безконтактний градусник).

Домкрат та ключ

Зазвичай ці інструменти входять до комплектації автомобіля, але краще все-таки замінити штатний інструмент, який не особливо якісний, на щось надійніше, що не підведе в реальній експлуатації. І, звичайно, заздалегідь потренуйся міняти колесо, щоб не довелося освоюватися з домкратом десь на узбіччі.

Запасне колесо та набір для усунення проколів

Не всі автомобілі комплектуються запасним колесом. І якщо в місті пробита покришка особливих проблем не викличе, оскільки завжди можна дістатися шиномонтажу або скористатися евакуатором, то далеко від цивілізації простіше встановити запасне колесо або навіть колесо-докатку. Нехай воно займе місце в багажнику, зате істотно полегшить тобі життя. У крайньому разі скористайся набором для усунення проколів – в екстремальній ситуації це буде краще, ніж нічого.

Компресор чи насос

Підкачати колесо можна на шиномонтажі або автозаправці, але якщо тиск впаде далеко від подібних об'єктів, то розраховувати доведеться тільки на себе. Благо, зараз є великий вибір і компресорів, і насосів на будь-який смак та гаманець.

Буксирувальний трос

Трос допоможе доставити машину в сервіс, якщо з нею щось трапиться, або врятує в ситуації, коли автомобіль треба "висмикнути" з бруду/снігу/піску/і т.д. Пам'ятай, що трос повинен бути довжиною не менше як 4 м. Звісно, купувати потрібно трос, який витримає навантаження.

Пускові дроти

У народі їх найчастіше називають дроти для "прикурювання". Пускові дроти варто покласти у машину, навіть якщо ти впевнений в акумуляторі. Якщо не знадобляться тобі — можуть виручити менш щасливих водіїв.

Запас палива

На жаль, навіть досвідчені водії іноді потрапляють у халепу. Новачки — тим паче. Адже ситуацій може бути кілька: наприклад, "бреше" або ж відмовив датчик кількості палива, не зіставив витрати палива з відстанню до найближчої заправки. В ось результат: двигун заглух і ти не знаєш, куди бігти. Аби цього уникнути, досить брати з собою в далеку дорогу каністру з паливом. Можна невелику, літрів на 10. Цього запасу має вистачити, щоб дотягнути до найближчої заправки.

Рукавички, серветки та вода

Актуальність рукавичок та вологих серветок у період пандемії коронавірусу переоцінити складно, але навіть без COVID-19 ці корисні дрібниці мають бути в автомобілі. По-перше, рукавички захистять руки від бруду та травм, якщо доведеться міняти колесо або проводити якийсь дрібний ремонт. По-друге, серветки та вода дозволять помити руки після роботи з машиною або хоча б після перекушування.

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