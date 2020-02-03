На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ЗНО 2020: реєстрація, дата і ціна тестування з різних предметів
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Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 в Україні стартує традиційно навесні. Читайте далі та дізнайтеся, який перелік предметів, ціну за реєстрацію та дати проведення ЗНО.
Минуло пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020, тож школярі вже спробували себе та свої сили у написанні тестів. Такий досвід допомагає учням зрозуміти основи тестування, ознайомитися із запитаннями, попрактикуватися в заповненні бланків, оцінити рівень знань та підготовки тощо.
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Реєстрація на ЗНО 2020
- Дата реєстрації: з 3 лютого по 24 березня 2020
Участь у пробному тестуванні є добровільною, тож ви можете й не писати тести, проте це унеможливлює ваш шанс на вступ до ВНЗ, а також безкоштовною. Додаткового періоду для перереєстрації та дореєстрації учасників на ЗНО 2020 не передбачено, тож потрібно встигнути все зробити вчасно згідно з закріпленими датами. Змінювати реєстраційні дані можна лише до 24 березня.
Реєстрація за посиланням – ТУТ.
До 30 квітня 2020 року зареєстровані учасники можуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань, на які потрібно прийти.
Дати проведення ЗНО
ЗНО 2020 розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, а закінчиться хімією 15 червня.
- Математика – 21 травня.
- Українська мова та література – 26 травня.
- Іспанська, німецька, французька мови – 1 червня.
- Англійська мова – 2 червня.
- Фізика – 28 травня.
- Історія України – 4 червня.
- Біологія – 9 червня.
- Географія – 11 червня.
- Хімія – 15 червня.
Коли оголошення результатів
Результати ЗНО з усіх предметів будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020 року:
- бали з математики та фізики оголосять до 12 червня;
- бали з української мови та літератури, іноземних мов та історії України – до 20 червня;
- бали з біології, географії, хімії – до 24 червня.
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО 2020
- Дата реєстрації: основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий період.
- Саме додаткове тестування проводитимуть з 25 червня до 17 липня. Графік додаткової сесії опублікують до 24 квітня.
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