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Підготовка до ЗНО 2019 з усіх предметів: найкращі сайти і додатки
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ЗНО 2019 офіційно стартує 21 травня, а от зареєструватися для участі у тестуванні майбутні абітурієнти зможуть з 5 лютого. Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас підбірку корисних додатків і сайтів, які допоможуть пройти тестування без репетиторів.
До старту зовнішнього незалежного оцінювання – ЗНО 2019 – залишилося не так уже й багато часу. А це означає, що у вас є всі шанси "застрибнути в останній вагон", щоб підготуватися та пройти тестування якомога краще. Звичайно ж, для цього можна скористатися послугами репетиторів, але, по-перше, це вельми затратно; по-друге, індивідуальні заняття не тотожні з відмінним результатом.
Актуально: Пробне ЗНО 2019: реєстрація, дата та ціна тестування з предметів
Якщо ж ви не планували займатися з репетиторами, ми пропонуємо добірку мобільних додатків і сайтів, які дозволять підготуватися до ЗНО власними силами. Тож, не витрачайте часу дарма в соціальних мережах – готуйтесь самостійно!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібних вам додатків:
- Підготовка до української мови і літератури
- Підготовка до історії України
- Підготовка до математики
- Підготовка до хімії
- Підготовка до географії
- Підготовка до всіх предметів
Українська мова і література
ЗНО 2019. Реальна підготовка. Українська мова
За допомогою цього додатку можна не лише освіжити свої знання, а й вивчити всі необхідні теми. Втім, він є платним. Коштує платна версія 399 гривень. Вона охоплює понад 250 занять. Як запевняють самі розробники, такий варіант оплати навчання значно корисніший, аніж купування всіляких книжок і відвідування додаткових занять. Сам же додаток нагадує, скільки залишилося днів до початку оцінювання, а також мотивує проходити щонайменше два заняття на день для досягнення бажаного результату.
ZNO.IF.UA
Тут можна знайти всю корисну літературу для підготовки до незалежного оцінювання з української мови та літератури. Зокрема, необхідні словники, характеристики героїв літературних творів, біографії авторів, аналізи творів та інше. Не обійшлося й без корисної теорії, яку подають значно простіше, ніж у більшості підручників.
ЗНО Акцентуй!
Ще один дуже милий додаток, за допомогою якого можна вивчити правильність наголошування складів. Сама по собі програма дуже проста у використанні, що дозволить не заплутатися під час її використання.
ЗНО з історії України
Історія України. ЗНО 2019
Це ще один додаток цього ж розробника, який дозволяє абітурієнтам вивчити історію України. Усі теми поділені на блоки для легшого вивчення та систематизації знань. Тут також необхідно буде заплатити за продовження навчання. Тішить той факт, що перші кілька занять безкоштовні, і саме завдяки ним ви можете зрозуміти для себе, чи варто продовжувати користуватися цим додатком. Те ж стосується і додатка з українською мовою.
ЗНО Історія України – Дати
Крутий і абсолютно безкоштовний додаток для вивчення ключових дат історії України. Можна вибирати теми, часові проміжки. Проходити усілякі тестування для закріплення знань. Все для того, щоб отримати максимум користі від навчання.
Математика
Математичний асистент
Якщо вашій дитині необхідно здавати математику – у неї на смартфоні має бути цей додаток. Він дозволяє не лише вивчати шкільну програму, а й проходити тестування, закріплювати знання. Крім того, всередині ви знайдете всі необхідні алгебраїчні та геометричні формули.
Хімія
Хімічні Формули – Вікторина
Простенький додаток, який дозволить вивчити всі базові хімічні формули. Можна вибирати як окреме вивчення так і проходити загальне тестування, в якому зібрані 100 формул, які необхідно знати кожному, хто планує здавати хімію.
Географія
Geograf.com.ua
Простий і зручний у використанні портал, який об'єднав у собі всю корисну інформацію для тих, хто готується здавати ЗНО з географії. Тут можна знайти не лише матеріали по суспільній і фізичній географії, дізнатися більше про країни світу, а також скористатися географічним словником.
Підготовка до усіх предметів ЗНО
ЗНО-Вітамінки при розблокуванні смартфона
Ідеальний додаток для тих дітей, які часто залипають у своїх смартфонах. При увімкненні ви обираєте певні предмети та даєте програмі дозвіл на активацію при розблокуванні екрану. Кожного разу, коли ваше чадо буде братися за смартфон – йому потрібно буде пройти тестування для того, щоб його розблокувати. Зручно та цікаво!
IZNOTEST
Сайт, який об'єднує в собі тестування з усіх предметів. Для зручності все розбито по блоках, що дозволяє проходити ті теми, які ви знаєте не так досконало. Також можна просто проходити тренувальні тести.
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