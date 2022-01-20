Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі

  • 276
Оптичні ілюзії з котами - фото 1
Оптичні ілюзії з котами / twitter.com/Thereisnocat_

Коти регулярно стають зірками інтернету через свою дивну поведінку. Але цього разу вони похизувались ще однією своєю суперсилою, а саме перетворюватись у шпигунів, яких важко розгледіти.

Ні для кого не таємниця, що кішки мають чимало кумедних та дивних умінь, приміром, чарівно вдаватись на всіх фото та відпочивати у найменш зручних місцях. Але окреме місце у серці всіх власників пухнастиків займає уміння цих тварин зливатись з оточенням та демонструвати найвищу вправність у грі в хованки, передає Радіо MAXIMUM.

І ще: Як зіпсувати інтер'єр: епічні фото з помешкань, у яких не хочеться побувати

Тому не дивно, що у твіттері навіть з'явилась окрема сторінка під назвою "На цьому зображенні нема кота" (There is no cat in this image). Не важко здогадатись, що тут діляться несподіваними кадрами з улюбленцями, на які інколи доводиться поглянути декілька разів. І за такою феєрією спостерігають понад 412 тисяч підписників!

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492961

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492962

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492963

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492964

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492965

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492966

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492967

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492968

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492969

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492970

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492971

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492972

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492973

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492974

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492975

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492976

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492977

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492978

Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі - фото 492979

Джерело всіх фото: twitter.com/Thereisnocat_

Читайте також: Блогерка показала "видалені" фото, якими ніхто не хоче ділитися у соцмережах

пропозиції партнерів
Новини