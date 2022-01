Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі

Коти регулярно стають зірками інтернету через свою дивну поведінку. Але цього разу вони похизувались ще однією своєю суперсилою, а саме перетворюватись у шпигунів, яких важко розгледіти.

Ні для кого не таємниця, що кішки мають чимало кумедних та дивних умінь, приміром, чарівно вдаватись на всіх фото та відпочивати у найменш зручних місцях. Але окреме місце у серці всіх власників пухнастиків займає уміння цих тварин зливатись з оточенням та демонструвати найвищу вправність у грі в хованки, передає Радіо MAXIMUM.

Тому не дивно, що у твіттері навіть з'явилась окрема сторінка під назвою "На цьому зображенні нема кота" (There is no cat in this image). Не важко здогадатись, що тут діляться несподіваними кадрами з улюбленцями, на які інколи доводиться поглянути декілька разів. І за такою феєрією спостерігають понад 412 тисяч підписників!

