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Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі
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Коти регулярно стають зірками інтернету через свою дивну поведінку. Але цього разу вони похизувались ще однією своєю суперсилою, а саме перетворюватись у шпигунів, яких важко розгледіти.
Ні для кого не таємниця, що кішки мають чимало кумедних та дивних умінь, приміром, чарівно вдаватись на всіх фото та відпочивати у найменш зручних місцях. Але окреме місце у серці всіх власників пухнастиків займає уміння цих тварин зливатись з оточенням та демонструвати найвищу вправність у грі в хованки, передає Радіо MAXIMUM.
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Тому не дивно, що у твіттері навіть з'явилась окрема сторінка під назвою "На цьому зображенні нема кота" (There is no cat in this image). Не важко здогадатись, що тут діляться несподіваними кадрами з улюбленцями, на які інколи доводиться поглянути декілька разів. І за такою феєрією спостерігають понад 412 тисяч підписників!
Джерело всіх фото: twitter.com/Thereisnocat_
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