Блогерка показала "видалені" фото, якими ніхто не хоче ділитися у соцмережах

Зірка соцмереж вирішила показати залаштунки ідеальних знімків в інтернеті та нагадати, що у реальності неможливо завжди виглядати неймовірно. Радимо і самостійно в цьому переконатись!

Бодіпозитивна блогера Брі Ленехан активно веде профіль в інстаграмі, де надихає піклуватись та любити себе, а також просто ділиться кадрами зі своїх буднів. Тож не дивно, що за усміхненою красунею стежить понад пів мільйона користувачів, пише Радіо MAXIMUM.

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Також Брі регулярно публікує колажі у стилі "інстаграм і реальність", де показує, що ж ховається за ідеальними світлинами у соцмережах. І різниця між кадрами складає всього кілька секунд, хоч може здаватись інколи, що на них різні люди.

"Те, що ви бачите в мережі vs те, що зазвичай видаляється, але не тут. Здоров'я та фітнес – це не просто 6 кубиків, серйозні біцепси, підтягнуті ноги та кругленькі сідниці. Це також розтяжки, целюліт, складки. Навіть коли я була дуже худою, то все це було. Тож, будь ласка, не зосереджуйте увагу на тому, який вигляд мають тіла інших людей або що вони думають про ваше. Зосередьтесь на речах, які подобаються вам у собі. Ви вже зараз чудові", – наголошує блогерка, яка не соромиться показувати і реальний бік свого життя.

Джерело фото: instagram.com/breeelenehan

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