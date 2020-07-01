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Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
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Чимало світових зірок мають українське коріння, але дехто, як-от Ольга Куриленко, постійно плутає Україну та Росію. На щастя, вистачає знаменитостей, які пам'ятають, звідки насправді вони родом. До вашої уваги добірка голлівудських українців!
ТОП зірок, у жилах яких тече українська кров, склав український кіноглядач Тайлер Андерсон. У своєму відеоблозі на каналі Geek Journal блогер розповів про акторів та митців, які походять з України.
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І якщо Ольга Куриленко, що народилася у Бердянську, з якогось дива вважає себе не українкою, а "слов'янкою", то зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник точно знає, хто вона і звідки.
Відеодобірка про наших в Голлівуді від Тайлера Андерсона:
Спеціально для вас ми також розшифрували слова Тайлера, щоб вам було максимально зручно дізнатися цікаву інформацію про наших зіркових земляків.
Джек Паланс, актор (1919 - 2006 рр.)
От хто ніколи не соромився свого українського походження, так це американський актор Джек Паланс. Він отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Міські Піжони". При народженні Паланса назвали Володимиром Палагнюком.
Народився він у штаті Пенсильванія у сім'ї українських емігрантів: його батько був з Тернопільщини, а мама зі Львова. Маленькому Володимиру пощастило не піти по шахтарських стопах свого тата. Він подолав власний тернистий шлях, упродовж якого встиг побувати й футболістом, і боксером, і поліцянтом, і навіть воякою.
Під час одного боксерського поєдинку хлопець отримав такий удар, що характерний хрип у його голосі залишився з ним на все життя. Цей же голос він подарував документальному фільму про пригоди українців в Америці "За стерном долі" (1982).
У 2006 році вже 85-річний Палагнюк був запрошений на фестиваль російських фільмів у Голлівуді, де йому хотіли дати звання народного артиста РФ. Та старий Джек сказав: "Я українець, а не росіянин, тож, даруйте, я почуваюся трохи не в своїй тарілці. Буде краще, якщо я піду". І він пішов.
Дастін Гоффман, актор і режисер (1937 - ...)
А от у Дастіна Гоффмана з географією явні проблеми, бо в 2005 році, коли йому вручали російську нагороду, він був вельми вдячний за таку честь, зазначивши, що він і сам виходець із "російського" Києва. Загалом Гоффман не приховує, звідки його корені.
Дідусь та бабуся Дастіна по татовій лінії приїхали до Штатів з Білої Церкви перед початком єврейських погромів. Дід Гоффмана збирався відвезти своїх батьків додому, але по приїзді його розстріляли. Може, тому й Дастін досі не знає, де той Київ.
Енді Воргол, художник та засновник поп-арту (1928 - 1987)
Точно знав, хто він і звідки, Енді Воргол, він же Андрій Варгола. Його батьки були чистокровними лемками. Якби не історичні обставини, у нас був би художник, який прославився на увесь світ.
Сучасники дивувалися, звідки в Енді така фантазія. Відповідь очевидна: поки американські діти дивилися перед сном на голі стіни, Воргол у дитинстві вивчав лемківські килими.
Наталі Вуд, акторка (1938 - 1981)
Не приховувала свого походження і Наталі Вуд, яку при народженні назвали Наталією Миколаївною Захаренко. Під час революції 1917 року її батьки були змушені тікати з Харкова до Владивостока. Невдовзі вони вирішили переїхати до Америки, де маленька Наталя стала Наталі і вже у 8-річному віці фактично утримувала свою сім'ю.
Дівчина так подобалася кіномитцям, що вже до 18 років знялася в 25 стрічках. Фільм "Вестсайдська історія", у якому акторка зіграла головну роль, отримав Оскар в головній номінації.
До старості, на жаль, Наталі не дожила: у 40 років вона потонула, впавши зі своєї яхти. Та чи зробила вона це сама – невідомо, адже життя акторки було застраховане на 13 мільйонів доларів, а отримав ці гроші її чоловік Роберт Вагнер. Він, до речі, живий досі та навіть встиг знятися у серіалі "Два з половиною чоловіки".
Девід Духовни, актор (1960 - ...)
У 2014 році світ хай і не повністю, але частково, почав розрізняти, де Україна, а де Росія. От і до Девіда Духовни, тобто до Давида Духовного, дійшло це усвідомлення. Про це виконавець ролі агента Фокса Малдера ("Секретні матеріали") навіть написав у своєму Твіттері:
Я виріс, думаючи, що я росіянин. Але зараз я зрозумів, що насправді я – українець. Ніколи не пізно змінитися.
Насправді ж дід Девіда родом з Бердичева, але він втік до Америки через страх перед сталінськими репресіями.
Леонардо ді Капріо, актор (1974 - ...)
Таке ж відкриття зробив для себе ді Капріо, який теж мало не все життя думав, що росіянин, а потім виявив, що Одеса розташована в Україні. У популярному шоу Леонардо розповів, що його бабуся Олена Смирнова була корінною одеситкою, але під час Жовтневої революції вона втекла до Німеччини, де знайшла свого чоловіка та разом з ним переїхала до Штатів.
Вільям Шетнер, актор (1931 - ...)
Головні герої "Стар треку" мають українське коріння. Капітан Кірк неодноразово згадував, що в його жилах тече в тому числі українська кров. Його дід та баба були євреями і через репресії мусіли тікати з України.
Леонард Німой, актор і поет (1931 - 2015)
Ще один нащадок українських євреїв, які приїхали до Америки з міста Ізяслав, що на Хмельниччині. Актор встиг знятися в оригінальній "Місії неможливій" (1971), у серіалі про детектива Коломбо, навіть озвучив Сентінела Прайма у франшизі "Трансформери". Найбільшу ж славу йому принесла роль Містера Спока у "Зоряному шляху".
Лів Тайлер, акторка (1977 - ...)
Те, що українки – найкращі, підтверджує Лів Тайлер. Її батько Стівен Тайлер – лідер гурту Aerosmith, і він має українське коріння по лінії мами, батько якої був українцем. За твердженням самого співака, змалечку він любить наминати борщ перед тим, як затягувати свою культову думу "Crazy".
Стівен Спілберг, режисер (1946 - ...)
Любителем "закинутися" борщем називає себе і Спілберг, який має на це поважні причини. Обидва його дідусі родом з України: один з Одеси, а інший з села під Кам'янцем-Подільським. Добре, що Стівен знає, де розташована Одеса, хоча в самому місті він не був. Зате по прильоту в Україну він сказав:
"Нарешті я вдома".
Сильвестр Сталлоне, актор (1946 - ...)
Родичів в Одесі пощастило мати й Сталлоне. Він народився у Нью-Йорку в сім'ї перукаря Френка Сталлоне, що перебрався до США з Сицилії, та Жаклін Лейбофіш, яка була українською єврейкою із багатої одеської сім'ї. Щоправда, після еміграції Жаклін воліла називати себе росіянкою.
Мілла Йовович, акторка (1975 - ...)
Про українське походження Мілли Йовович знають усі, і вона одна з небагатьох голлівудських зірок, що сяк-так володіють українською мовою. Ба більше, українською вона ще й співає! Перші 5 років свого життя Мілла провела в Україні, після чого разом з батьками каталась по світу, поки не осіла в Америці, де й почалось її модельна та акторська кар'єра.
Водночас у 2012 році Йовович писала, що вона росіянка, а в 2016 році в інтерв'ю Каті Осадчій розповідала, що щиро переживає через долю свого українського народу: "Усе, що відбувається в Україні, дуже близьке моєму серцю. Бачити, як мій народ страждає, як українці переживають революцію, війну, дуже важко".
Міла Куніс, акторка (1983 - ...)
Цурається України й Мілена Марківна Куніс, яка неохоче розказує про свої пригоди в Чернівцях. Але її хоча б виправдовує антисемітизм щодо неї, бо в дитинстві Куніс була змушена приховувати своє єврейське коріння через образи та погрози.
У 2016 році Міла разом зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером приїхала до Чернівців, щоб подивитись на дім свого дитинства.
Віра Фарміґа, акторка (1973 - ...)
Одна з небагатьох голлівудських небожительок, яка не лише має українські корені, а ще й пишається ними. Віра Фарміґа вміє танцювати гопак та чудово знає українську мову! Батько Віри народився в Україні, але виріс в Аргентині, звідки вирушив до Америки. До 6 років майбутня акторка не говорила англійською, зате навчалася в українській католицькій школі, займалась народними танцями та була скаутом "Пласту".
Під час Євромайдану Віра Фарміґа висловила свою солідарність з українським народом. Також вона публічно засуджує дії Путіна.
У Віри є молодша сестра Таїсса Фарміґа, яка знялась в "Американській історії жахів".
Кетрін Винник, акторка (1977 - ...)
Кетрін теж була неабиякою пластункою аж до 17 років! А Винник вона не тому, що молода вовчиця, а тому, що американцям та канадцям важко вимовляти її повне ім'я – Катерина Анна Винницька. Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, вони обоє народились у Німеччині, куди в 40-х їхні сім'ї втекли від радянської влади. Згодом вони перебралися до Канади.
Батьки матері Кетрін – Лесі Винницької – родом з Галичини. Дід Катерини воював у лавах Січових стрільців, а її прадід – поручник Першої запорізької дивізії армії УНР. Зірка "Вікінгів" не соромиться вітати Україну з Днем незалежності і радо носить вишиванки.
Іванна Сахно, акторка (1997 - ...)
Серед голлівудських зірок з проукраїнською позицією є і Іванна Сахно, яка в 2013 році переїхала з батьками із Києва до США. За цей короткий час вона встигла знятися в кліпі Green Day, виконати одну з головних ролей в блокбастері "Тихоокеанський рубіж". Ба більше, в українській версії ми можемо почути голос Іванни, яка продублювала свою героїню Вік. А в 2018 році Сахно знімалася у фільмі "Шпигун, який мене кинув" із землячкою Мілою Куніс.
Цікавий факт: у дитинстві Іванна грала в серіалі "Леся + Рома".
Попри те, що зараз Сахно далеко, вона й далі активно підтримує свою Батьківщину та навіть виходить на проукраїнські мітинги разом з діаспорою. У 2016 році на червоній доріжці Канн акторка з'явилася з табличкою Free Sentsov.
З Україною пов'язані й інші знаменитості. Зокрема, акторкв Вайнона Райдер, дідусь та бабуся якої до війни жили в Харкові. Батьки Боба Ділана теж вихідці з Одеси. Навіть дідусь Девіда Коперфільда теж українець. Знайте наших!
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