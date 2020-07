Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням

Чимало світових зірок мають українське коріння, але дехто, як-от Ольга Куриленко, постійно плутає Україну та Росію. На щастя, вистачає знаменитостей, які пам'ятають, звідки насправді вони родом. До вашої уваги добірка голлівудських українців!

ТОП зірок, у жилах яких тече українська кров, склав український кіноглядач Тайлер Андерсон. У своєму відеоблозі на каналі Geek Journal блогер розповів про акторів та митців, які походять з України.

І якщо Ольга Куриленко, що народилася у Бердянську, з якогось дива вважає себе не українкою, а "слов'янкою", то зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник точно знає, хто вона і звідки.

От хто ніколи не соромився свого українського походження, так це американський актор Джек Паланс. Він отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Міські Піжони". При народженні Паланса назвали Володимиром Палагнюком.

Народився він у штаті Пенсильванія у сім'ї українських емігрантів: його батько був з Тернопільщини, а мама зі Львова. Маленькому Володимиру пощастило не піти по шахтарських стопах свого тата. Він подолав власний тернистий шлях, упродовж якого встиг побувати й футболістом, і боксером, і поліцянтом, і навіть воякою.

Під час одного боксерського поєдинку хлопець отримав такий удар, що характерний хрип у його голосі залишився з ним на все життя. Цей же голос він подарував документальному фільму про пригоди українців в Америці "За стерном долі" (1982).

У 2006 році вже 85-річний Палагнюк був запрошений на фестиваль російських фільмів у Голлівуді, де йому хотіли дати звання народного артиста РФ. Та старий Джек сказав: "Я українець, а не росіянин, тож, даруйте, я почуваюся трохи не в своїй тарілці. Буде краще, якщо я піду". І він пішов.

А от у Дастіна Гоффмана з географією явні проблеми, бо в 2005 році, коли йому вручали російську нагороду, він був вельми вдячний за таку честь, зазначивши, що він і сам виходець із "російського" Києва. Загалом Гоффман не приховує, звідки його корені.

Дідусь та бабуся Дастіна по татовій лінії приїхали до Штатів з Білої Церкви перед початком єврейських погромів. Дід Гоффмана збирався відвезти своїх батьків додому, але по приїзді його розстріляли. Може, тому й Дастін досі не знає, де той Київ.

Точно знав, хто він і звідки, Енді Воргол, він же Андрій Варгола. Його батьки були чистокровними лемками. Якби не історичні обставини, у нас був би художник, який прославився на увесь світ.

Сучасники дивувалися, звідки в Енді така фантазія. Відповідь очевидна: поки американські діти дивилися перед сном на голі стіни, Воргол у дитинстві вивчав лемківські килими.

Не приховувала свого походження і Наталі Вуд, яку при народженні назвали Наталією Миколаївною Захаренко. Під час революції 1917 року її батьки були змушені тікати з Харкова до Владивостока. Невдовзі вони вирішили переїхати до Америки, де маленька Наталя стала Наталі і вже у 8-річному віці фактично утримувала свою сім'ю.

Дівчина так подобалася кіномитцям, що вже до 18 років знялася в 25 стрічках. Фільм "Вестсайдська історія", у якому акторка зіграла головну роль, отримав Оскар в головній номінації.

До старості, на жаль, Наталі не дожила: у 40 років вона потонула, впавши зі своєї яхти. Та чи зробила вона це сама – невідомо, адже життя акторки було застраховане на 13 мільйонів доларів, а отримав ці гроші її чоловік Роберт Вагнер. Він, до речі, живий досі та навіть встиг знятися у серіалі "Два з половиною чоловіки".

У 2014 році світ хай і не повністю, але частково, почав розрізняти, де Україна, а де Росія. От і до Девіда Духовни, тобто до Давида Духовного, дійшло це усвідомлення. Про це виконавець ролі агента Фокса Малдера ("Секретні матеріали") навіть написав у своєму Твіттері:

Я виріс, думаючи, що я росіянин. Але зараз я зрозумів, що насправді я – українець. Ніколи не пізно змінитися.

Насправді ж дід Девіда родом з Бердичева, але він втік до Америки через страх перед сталінськими репресіями.

Таке ж відкриття зробив для себе ді Капріо, який теж мало не все життя думав, що росіянин, а потім виявив, що Одеса розташована в Україні. У популярному шоу Леонардо розповів, що його бабуся Олена Смирнова була корінною одеситкою, але під час Жовтневої революції вона втекла до Німеччини, де знайшла свого чоловіка та разом з ним переїхала до Штатів.

Головні герої "Стар треку" мають українське коріння. Капітан Кірк неодноразово згадував, що в його жилах тече в тому числі українська кров. Його дід та баба були євреями і через репресії мусіли тікати з України.

