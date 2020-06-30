На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
-
- 194
Вибившись у суперзірки майже 30 років тому, Джулія Робертс залишається однією з найуспішніших актрис Голлівуду. Сьогодні згадуємо 7 культових ролей оскароносної актриси Джулії Робертс.
Красуня
У Джулії Робертс вже була номінація на Оскар за фільм Сталеві Магнолії, але справжня слава обрушилася на актрису після ролі повії у фільмі Гарі Маршала Красуня. Мабуть, не знайдеться жодної романтичної панянки, яка не знала б напам'ять сюжет цієї історії про дівчину легкої поведінки. Треба відзначити, що, попри досить неоднозначну професію головної героїні, картину ніяк не можна назвати вульгарною.
Це цікаво: Анджеліні Джолі: 8 найкращих ролей актриси
Ноттінг Гілл
Романтична комедія – улюблений жанр Джулії. І дійсно, тут вона як риба в воді. Ноттінг Гілл такий собі ремейк Римських канікул з Одрі Хепберн. Ні, тут не буде ні принцеси, ні журналіста, що полює за сенсаціями, зате трапиться приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів.
Білосніжка: Помста гномів
Історія Білосніжки, вимушеної бігти з рідної домівки через свою небувалу красу і заздрість мачухи, хвилює багатьох кінематографістів. Як тільки не переказували старовинну казку! А от ще один нетривіальний варіант. У цій стрічці Білосніжка вміє битися як справжня розбійниця, а принц більше схожий на інфантильного маминого синочка, який з одного боку і готовий полюбити красуню, а з іншого на перший поклик кидається до королеви, не в змозі вибрати, на чиєму ж він боці, і головне: яка саме сторона погана.
Їсти молитися кохати
Хтось сказав: не мрій про переїзд – переїжджай. Героїня Джулії Робертс, панічно боячись змін (як, напевно, всім ми, ну або, принаймні велика половина) все-таки зважується вирушити в довгу путь без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут: чудове рішення, щоб визначитися, нарешті, з тим, що ти хочеш насправді.
Мачуха
У житті двох дітей з'являється мачуха – Ізабелла. Вона робить все можливе, щоб завоювати їхню довіру і стати їм другом, але справжня мати усіма способами намагається цього не допустити. Але коли одна з них виявляється перед лицем смерті, все стає на свої місця. Цікаво, що пісня, яку Ізабелла (Джулія Робертс) співає Бену в лікарні була написана колишнім чоловіком Робертсом Лайлом Лаветтом і увійшла в його альбом Step Inside This House.
Усмішка Мони Лізи
1953 рік. Картина розповідає історію вчительки-феміністки Кетрін Енн Вотсон, яка приїжджає викладати в дуже престижному, але вельми консервативному приватному жіночому коледжі Веллслі в Массачусетсі. Вона намагається донести до дівчат просту думку: вони – господині свого життя.
Серпень: Графство Осейдж
Фільм показує, як члени великої родини Вестон несподівано збираються разом під дахом рідної домівки. Трапилося нещастя: пропав глава сім'ї – Беверлі Вестон. Оживають старі таємниці, у кожного є свій скелет у шафі і вже не сховатися за фасадом щасливого будинку. Робертс розплакалася прямо під час інтерв'ю, коли поділилася з репортером новиною про те, що в наступному фільмі їй належить зіграти з Меріл Стріп, яку вона назвала своєю улюбленою актрисою.
І ще: ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
16:21Названі лікувальні властивості популярних трав'яних чаїв
-
16:13Науковці закликали не використовувати бандани замість захисних масок
-
15:47818 "конячок" під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock
-
15:25Колишня дружина екскапітана Динамо засвітила пишний бюст
-
15:12Цензуріус патронум: У Північній Кореї уперше опублікують Гаррі Поттера
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
14:55На Нептуні й Урані йдуть дощі з алмазів
-
14:41Ідеально для цього літа: Xiaomi представила автоматичну парасолю з ліхтариком
-
14:22Чоловіка звільнили з роботи за селфі з футболістом Ман Сіті
-
14:12Ілон Маск продає свої будинки: названа причина
-
13:51У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день
-
13:37Творці Світу Дикого Заходу знімуть для Amazon серіал за мотивами легендарної гри Fallout
-
13:20Цього знаменитого актора розглядають на роль нового Джокера
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:15Екстремальна фотосесія: у США хвиля змила молодят в океан (епічне відео)
-
12:59Фейкові польоти: на Тайвані придумали заняття для тих, хто нудьгує за подорожами
-
12:44Названі корисні властивості соєвого білка
-
12:24Вічно молодий: Девід Бекхем підкорив шанувальників нестаріючою зовнішністю на новому фото
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:48Меню Пуск на Windows 10 отримало новий дизайн: фотопорівняння
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
11:21Учені з'ясували, звідки беруться риби у порожніх водоймах
-
10:50Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+)
-
10:22Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 липня
-
07:13Погода в Україні 3 липня: де пройдуть дощі
- 02 липня
-
21:50Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя
-
19:29Вчений провів експеримент з медичною маскою і без неї: різниця колосальна
-
17:30Лабрадор Melovina і болонка Каменських: добірка зіркових песиків до Дня собак
-
15:39Як могли б виглядати голлівудські зірки, якби були звичайними людьми: фотодобірка
-
12:52Курс валют в Україні: прогноз, що буде далі після скандальної заяви глави НБУ
-
11:11Порція натхнення: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 липня
-
07:14Погода в Україні 2 липня: точний прогноз на сьогодні
- 01 липня
-
21:22Позбавляє безсоння та зміцнює імунітет: вагомі причини займатися сексом щодня
-
18:05ONUKA рекомендує: 5 документальних фільмів, які ви подивитесь на одному диханні
-
16:36Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
-
14:01День ангела у липні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:10Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 липня
-
07:14Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі
- 30 червня
-
21:136 випадків, коли вона бреше тобі у ліжку
-
19:21Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
-
17:00Нові серіали липня 2020: що варто переглянути
-
15:00ТЕСТ: на який факультет Гоґвортсу відправив би тебе Сортувальний капелюх?
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok