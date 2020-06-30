Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс

Вибившись у суперзірки майже 30 років тому, Джулія Робертс залишається однією з найуспішніших актрис Голлівуду. Сьогодні згадуємо 7 культових ролей оскароносної актриси Джулії Робертс.

Красуня

У Джулії Робертс вже була номінація на Оскар за фільм Сталеві Магнолії, але справжня слава обрушилася на актрису після ролі повії у фільмі Гарі Маршала Красуня. Мабуть, не знайдеться жодної романтичної панянки, яка не знала б напам'ять сюжет цієї історії про дівчину легкої поведінки. Треба відзначити, що, попри досить неоднозначну професію головної героїні, картину ніяк не можна назвати вульгарною.

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Ноттінг Гілл

Романтична комедія – улюблений жанр Джулії. І дійсно, тут вона як риба в воді. Ноттінг Гілл такий собі ремейк Римських канікул з Одрі Хепберн. Ні, тут не буде ні принцеси, ні журналіста, що полює за сенсаціями, зате трапиться приголомшлива романтична історія між людьми з абсолютно різних світів.

Білосніжка: Помста гномів

Історія Білосніжки, вимушеної бігти з рідної домівки через свою небувалу красу і заздрість мачухи, хвилює багатьох кінематографістів. Як тільки не переказували старовинну казку! А от ще один нетривіальний варіант. У цій стрічці Білосніжка вміє битися як справжня розбійниця, а принц більше схожий на інфантильного маминого синочка, який з одного боку і готовий полюбити красуню, а з іншого на перший поклик кидається до королеви, не в змозі вибрати, на чиєму ж він боці, і головне: яка саме сторона погана.

Їсти молитися кохати

Хтось сказав: не мрій про переїзд – переїжджай. Героїня Джулії Робертс, панічно боячись змін (як, напевно, всім ми, ну або, принаймні велика половина) все-таки зважується вирушити в довгу путь без чіткого плану, знаючи лише приблизний маршрут: чудове рішення, щоб визначитися, нарешті, з тим, що ти хочеш насправді.

Мачуха

У житті двох дітей з'являється мачуха – Ізабелла. Вона робить все можливе, щоб завоювати їхню довіру і стати їм другом, але справжня мати усіма способами намагається цього не допустити. Але коли одна з них виявляється перед лицем смерті, все стає на свої місця. Цікаво, що пісня, яку Ізабелла (Джулія Робертс) співає Бену в лікарні була написана колишнім чоловіком Робертсом Лайлом Лаветтом і увійшла в його альбом Step Inside This House.

Усмішка Мони Лізи

1953 рік. Картина розповідає історію вчительки-феміністки Кетрін Енн Вотсон, яка приїжджає викладати в дуже престижному, але вельми консервативному приватному жіночому коледжі Веллслі в Массачусетсі. Вона намагається донести до дівчат просту думку: вони – господині свого життя.

Серпень: Графство Осейдж

Фільм показує, як члени великої родини Вестон несподівано збираються разом під дахом рідної домівки. Трапилося нещастя: пропав глава сім'ї – Беверлі Вестон. Оживають старі таємниці, у кожного є свій скелет у шафі і вже не сховатися за фасадом щасливого будинку. Робертс розплакалася прямо під час інтерв'ю, коли поділилася з репортером новиною про те, що в наступному фільмі їй належить зіграти з Меріл Стріп, яку вона назвала своєю улюбленою актрисою.

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