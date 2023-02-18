Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради

Одна з ознак хронічного стресу, це втрата самоконтролю, тобто імпульсивна агресивна поведінка. Навіть ті, хто найбільш збалансовані та спокійні, почали зриватися. І це закономірна реакція, нікуди від неї не дітися.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, що робити з собою, коли виникає злість та агресія.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

На превеликий жаль, значно збільшилась кількість домашнього насилля. Насамперед від проявів агресії страждають рідні та найбільш вразливі, особливо діти.

Запам'ятайте, у дітей немає емоційної регуляції, чинити опір вони просто не можуть, тому зриватися на дітях повне табу!

Пригнічувати злість та агресію також не варіант, вилізе десь обов'язково – в психосоматиці, наприклад.

Тож потрібно вивільняти з себе ці емоції:

Як? По-перше, звернути увагу на базові речі, такі як сон, харчування, спосіб життя.

Озвучувати та відмічати хоча б собі свої емоції та думки, що викликають ці емоції (так, я зараз злюсь, я роздратований, так і хочеться помахати кулаками, але це думки, а я можу контролювати їх як і свої дії).

Зробити пару вдихів та дуже повільних видихів.

Вийти на свіже повітря пройтись чи навіть пробігтися.

Фізична активність також прекрасно спалює гормони, які виділяються під час злості.

Можна плакати, жалітися, кричати (бажано, коли у вас немає слухачів).

Ефективним буде порубати дрова чи побити якийсь непотріб.

Можна спробувати намалювати злість на папері, як її бачите та відчуваєте, а потім зім'яти, чи порвати, чи потоптатись на ньому ногами.

І пам'ятайте, ворог у нас один, а близьких ми любимо, поважаємо та захищаємо.

психологічні поради надала Анна Олійник

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