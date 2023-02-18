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Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради

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Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради - фото 1

Одна з ознак хронічного стресу, це втрата самоконтролю, тобто імпульсивна агресивна поведінка. Навіть ті, хто найбільш збалансовані та спокійні, почали зриватися. І це закономірна реакція, нікуди від неї не дітися.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, що робити з собою, коли виникає злість та агресія.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

На превеликий жаль, значно збільшилась кількість домашнього насилля. Насамперед від проявів агресії страждають рідні та найбільш вразливі, особливо діти.

Запам'ятайте, у дітей немає емоційної регуляції, чинити опір вони просто не можуть, тому зриватися на дітях повне табу!

Пригнічувати злість та агресію також не варіант, вилізе десь обов'язково – в психосоматиці, наприклад.

Тож потрібно вивільняти з себе ці емоції:

  • Як? По-перше, звернути увагу на базові речі, такі як сон, харчування, спосіб життя.
  • Озвучувати та відмічати хоча б собі свої емоції та думки, що викликають ці емоції (так, я зараз злюсь, я роздратований, так і хочеться помахати кулаками, але це думки, а я можу контролювати їх як і свої дії).
  • Зробити пару вдихів та дуже повільних видихів.
  • Вийти на свіже повітря пройтись чи навіть пробігтися.
  • Фізична активність також прекрасно спалює гормони, які виділяються під час злості.
  • Можна плакати, жалітися, кричати (бажано, коли у вас немає слухачів).
  • Ефективним буде порубати дрова чи побити якийсь непотріб.
  • Можна спробувати намалювати злість на папері, як її бачите та відчуваєте, а потім зім'яти, чи порвати, чи потоптатись на ньому ногами.
Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради - фото 520031

І пам'ятайте, ворог у нас один, а близьких ми любимо, поважаємо та захищаємо.

психологічні поради надала Анна Олійник

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