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Експерти пояснили, як зменшити випадіння волосся

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Експерти пояснили, як зменшити випадіння волосся - фото 1

Втрата волосся можливо через багато причин, а одна з них – це алопеція. Читайте далі та дізнайтеся, як зменшити її прояви!

Алопеція – це хвороба, яка може виникнути у кого завгодно у якому завгодно віці. Основна причина такої локальної втрати волосся – аутоімунні процеси, під час яких захисна система організму атакує власні волосяні фолікули.

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Якщо ви помітили у себе прояви алопеції, то зверніться до сімейного лікаря, трихолога чи дерматолога.

Однак більша ймовірність розвитку хвороби в тих людей, хто має подібні випадки в сім'ї. Також ризик розвитку підвищується на фоні анемії, астми, синдрому Дауна, захворювань щитоподібної залози, алергій та вітиліго", – зазначають експерти платформи "Бережи себе".

Щоб не спровокувати загострення алопеції, уникайте:

  • сильних стресів
  • порушення гормонального рівня
  • незбалансованого харчування
  • дефіциту вітаміну Д
Експерти пояснили, як зменшити випадіння волосся - фото 519356

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