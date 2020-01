Зеленський зустрівся з легендарним Dr. Alban у Києві

Шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії, узяв участь у новорічному шоу Вечірній квартал. Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він також розповів про зняття заборони в'їзду в Україну.

"Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", – написав співак.

Також на відео присутній артист Кварталу Степан Казанін. Він сказав Alban: "We love USA very much" (Ми дуже любимо США). Dr. Alban – шведський музикант нігерійського походження, співає в стилі євроденс. Найбільшу популярність він здобув завдяки хіту It's My Life.

