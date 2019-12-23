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Зеленський потрапив на підсумкову обкладинку журналу The Week

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Обкладинка журналу The Week - фото 1
Обкладинка журналу The Week / instagram

Президент України Володимир Зеленський, який недавно потрапив на обкладинку Time, став одним з героїв 2019 року за версією журналу The Week.

Номер під назвою "Обличчя 2019 року" повинен з'явитися в продажу 27 грудня. На його обкладинку потрапив і український президент Володимир Зеленський.

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За версією журналістів The Week, героями року також стали президент США Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок формальної процедури імпічменту американського президента, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсонос, лідер КНР Сі Цзіньпін, російський президент Володимир Путін і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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