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Заряджайся драйвом! Плейлист свіжих рок-пісень листопада

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Заряджайся драйвом! Плейлист свіжих рок-пісень листопада - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Architects та свіжий кліп Memphis May Fire. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

  • Memphis May Fire - The Old Me (Official Music Video)
  • Dance Gavin Dance - Son Of Robot (Official Music Video)
  • Architects - "A Wasted Hymn" (Full Album Stream)
  • Architects - "Dying To Heal" (Full Album Stream)
  • Architects - "Mortal After All" (Full Album Stream)
  • Architects - "Holy Hell" (Full Album Stream)
  • Architects - "Damnation" (Full Album Stream)
  • Architects - "Death Is Not Defeat" (Full Album Stream)
  • Architects - "The Seventh Circle" (Full Album Stream)
  • SEVER - Paper Planes (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • WINDRUNNER - Sakura (feat. Yul of End These Days) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Cory Wells - Walk Away (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • DAY - Reverie (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • The Comfort - Misery (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Point North - Ghost in My Home - Official Music Video
  • Hawthorne Heights "Crimson Sand" Official Music Video
  • Thousand Thoughts - Perspectives (Official Music Video)
  • Grayscale - The Fever Dream
  • Capstan - Stars Before The Sun (Official Music Video)
  • Written By Wolves - PROMISE ME - (Official Music Video)
  • George Michael - "Careless Whisper" (Cover by The Animal In Me)

Слухайте також: Muse презентували альбом Simulation Theory: слухайте пісні онлайн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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