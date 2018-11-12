Заряджайся драйвом! Плейлист свіжих рок-пісень листопада

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за новий тиждень листопада!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і новий альбом від Architects та свіжий кліп Memphis May Fire. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист новеньких рок-пісень тижня:

Список треків:

Memphis May Fire - The Old Me (Official Music Video)

Dance Gavin Dance - Son Of Robot (Official Music Video)

Architects - "A Wasted Hymn" (Full Album Stream)

Architects - "Dying To Heal" (Full Album Stream)

Architects - "Mortal After All" (Full Album Stream)

Architects - "Holy Hell" (Full Album Stream)

Architects - "Damnation" (Full Album Stream)

Architects - "Death Is Not Defeat" (Full Album Stream)

Architects - "The Seventh Circle" (Full Album Stream)

SEVER - Paper Planes (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

WINDRUNNER - Sakura (feat. Yul of End These Days) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Cory Wells - Walk Away (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

DAY - Reverie (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Comfort - Misery (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Point North - Ghost in My Home - Official Music Video

Hawthorne Heights "Crimson Sand" Official Music Video

Thousand Thoughts - Perspectives (Official Music Video)

Grayscale - The Fever Dream

Capstan - Stars Before The Sun (Official Music Video)

Written By Wolves - PROMISE ME - (Official Music Video)

George Michael - "Careless Whisper" (Cover by The Animal In Me)

Слухайте також: Muse презентували альбом Simulation Theory: слухайте пісні онлайн