Популярна музика: плейлист нових закордонних пісень

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Слухайте плейлист нових закордонних пісень онлайн:

Список треків:

The Chainsmokers - This Feeling (Official Video) ft. Kelsea Ballerini

Ariana Grande - breathin

Lady Gaga - Always Remember Us This Way (From A Star Is Born Soundtrack)

Backstreet Boys - Chances (Official Video)

Calum Scott - No Matter What

Khalid - Better (Official Video)

Marshmello - Together (Official Music Video)

Hozier - Movement (Official Video)

OneRepublic - White Christmas (Audio)

Ellie Goulding X Diplo ft Swae Lee - Close To Me (Official Video)

Rita Ora - Let You Love Me [Acoustic]

Dinah Jane - "Bottled Up" ft. Ty Dolla $ign & Marc E. Bassy (Official Video)

Cheryl - Love Made Me Do It

Little Mix - Told You So (Audio)

Imagine Dragons - Bad Liar (Audio)

JENNIE - 'SOLO' M/V

XXXTENTACION - BAD! (Audio)

Clean Bandit - Baby feat. Marina & Luis Fonsi [Official Video]

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