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Популярна музика: плейлист нових закордонних пісень

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Популярна музика: плейлист нових закордонних пісень - фото 1
Популярна музика: плейлист нових закордонних пісень

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе енергією, адже нові хіти закордонних виконавців вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного за доволі короткий відрізок часу. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони починають лунати у кожній маршрутці та на кожній станції. Слухай новинки закордонних виконавців разом з Радіо МАКСИМУМ:

І ще: Заряджайся драйвом! Плейлист свіжих рок-пісень листопада

Слухайте плейлист нових закордонних пісень онлайн:

Список треків:

  • The Chainsmokers - This Feeling (Official Video) ft. Kelsea Ballerini
  • Ariana Grande - breathin
  • Lady Gaga - Always Remember Us This Way (From A Star Is Born Soundtrack)
  • Backstreet Boys - Chances (Official Video)
  • Calum Scott - No Matter What
  • Khalid - Better (Official Video)
  • Marshmello - Together (Official Music Video)
  • Hozier - Movement (Official Video)
  • OneRepublic - White Christmas (Audio)
  • Ellie Goulding X Diplo ft Swae Lee - Close To Me (Official Video)
  • Rita Ora - Let You Love Me [Acoustic]
  • Dinah Jane - "Bottled Up" ft. Ty Dolla $ign & Marc E. Bassy (Official Video)
  • Cheryl - Love Made Me Do It
  • Little Mix - Told You So (Audio)
  • Imagine Dragons - Bad Liar (Audio)
  • JENNIE - 'SOLO' M/V
  • XXXTENTACION - BAD! (Audio)
  • Clean Bandit - Baby feat. Marina & Luis Fonsi [Official Video]

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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