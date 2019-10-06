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Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
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Ніколи не заряджай вночі. Не носи в кишені. Має бути якомога більше мегапікселів. Ці та інші поради чув, мабуть, кожен власник смартфона. Втім, з деякими популярними міфами нарешті слід попрощатися. Власне про хибні твердження, які стосуються гаджетів ми й поговоримо!
Міфи переслідують нас всюди. І вибір гаджетів тут теж не пасе задніх. Ви ж пам'ятаєте, що смартфони не можна ставити на зарядку на цілу ніч? А про "розгін" акумулятора ви теж чули? Ну тоді цей матеріал вам однозначно сподобається. Радіо МАКСИМУМ руйнує популярні міфи, пов'язані зі смартфонами, в які досі вірить багато користувачів цих гаджетів. Починаймо!
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Смартфон можна заряджати вночі?
Якщо раніше вважалося, що смартфона на ніч ставити не можна, адже акумулятор буде швидше зношуватися, то зараз з такою проблемою вже ніхто не стикається. За роки смартфони стали значно "розумнішими", передбачаючи той момент, коли заряд досягне заповітної позначки 100%. Це означає, що ваш гаджет просто перестає заряджатися тоді, коли акумулятор наповнений.
У нічній зарядці є кілька важливих моментів:
- якісна зарядка та шнур, аби запобігти займанню;
- ви повинні переконатися, що смартфон не перегрівається;
- у вашій оселі має бути стабілізатор напруги, аби запобігти виходу з ладу смартфона під час стрибків.
Швидка зарядка "убиває" акумулятор?
Це твердження правдиве, але лише наполовину. Насправді, будь-який акумулятор має властивість "зношуватися" під час активного використання. Будьте готовими, що через рік місткість акумулятора буде на 15-20% меншою. Після цього терміну вона почне скорочуватися ще швидше, і це не дивно, адже виробники в інструкції вказують, що термін експлуатації – до 3 років.
То швидка зарядка таки негативно впливає на акумулятор? Не зовсім. Хочете, щоб ваш акумулятор прослужив якомога довше – ставте його на дозарядку, а не очікуйте, коли він зійде до нуля. Це єдиний секрет, який дозволить продовжити життя вашої батареї. Тим паче, що 30 хвилин на швидкій зарядці можуть повернути і до 50% місткості акумулятора. Не зле!
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Камера на 12 мегапікселів – дно?
Ні, не дно! Будьте спокійними за свої мегапікселі, адже вони аж ніяк не впливають на якість фото. Затямте це раз і назавжди.
На якість ваших фото впливає:
- розмір сенсора, на який "захоплюється" картинка;
- оптика, яка використовується в смартфоні;
- алгоритм обробки фото.
До слова, топовий Samsung Galaxy використовує камеру на 12 МП. І корейці навіть не планують вистрибувати зі штанів, аби поставити сенсор на, до прикладу, 64. Про нові iPhone ми взагалі мовчимо, адже компанія Apple щороку доводить, що суть не в цифрах, а в програмному забезпеченні, яке чаклує над світлиною опісля.
Смартфон у кишені чоловіка – зло?
Науковці наголошують на тому, що носити смартфон біля геніталій – не найкраща ідея. Як показують низка досліджень, гаджет може негативно вплинути на рухливість сперматозоїдів, що, у свою чергу, стане причиною того, що чоловік може не стати батьком з часом. Утім, вчені не знайшли негативного впливу на ерекцію, тому за неї перейматися не слід. Однак, дані науковців не слід сприймати за чисту монету, адже лабораторні дослідження суттєво відрізняються від реального користування. Ви ж не будете цілодобово носити смартфон у кишені своїх штанів. Тож, паніка скасовується!
Антивірус – обов'язковий на смартфоні?
Ми мусимо вас засмутити, але наявність антивірусу на смартфоні аж ніяк не означає безпеку ваших персональних даних. Запам'ятайте, що розробники шкідливого програмного забезпечення вже давно навчилися обходити антивіруси, маскуючи загрозу під звичайні файли. Єдине, що вас може захистити – це ви самі. Не заходьте на підозрілі сайти. Не завантажуйте невідомі файли. А також регулярно оновлюйте свій смартфон.
Бережіть свої гаджети, руйнуйте міфи, а також слухайте Радіо МАКСИМУМ ;)
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