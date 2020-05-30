Запуск корабля SpaceX на МКС можуть знову перенести

Історичний запуск космічного корабля Crew Dragon знову опинився під питанням через погодні умови. Про це заявив глава NASA Джим Брайденстайн.

Національне космічне агентство США NASA ще не прийняло фінального рішення щодо запуску Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію, який перенесли на сьогодні, 30 травня, після невдалої спроби 27 травня. Причиною залишається не найкраща погода. Про це розповів на своїй сторінці в соцмережі Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

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"Через погоду рішення про суботній тестовий політ космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX досі не прийнято. Переоцінка відбудеться зранку".

No decision on weather right now for Saturday’s test flight of @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft. Will reassess in the morning. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 29, 2020

Річ у тому, що в районі запуску космічного судна Crew Dragon 30 травня є 50% ймовірність, що погодні умови не дозволять провести цю місію. А 1 червня шанси на усміх зростають лише до 60%. Також відомо, що в SpaceX вже подали заявку на резервний запуск 2 червня.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020

Нагадаємо, що ще ніколи від космічних апаратів компанії Ілона Маска не залежали безпосередньо життя людей: всі здійснені досі польоти SpaceX були безпілотними. Нинішня ж місія, що отримала позначення SpaceX Demo-2, має стати останнім випробуванням перед початком штатної експлуатації Crew Dragon, який прийме символічну естафету у шаттла Атлантіс.

Зараз NASA виплачує Росії десятки мільйонів доларів, щоб доставляти своїх астронавтів у космос на її космічних кораблях "Союз". Політ Crew Dragon з Флориди – перший запуск людей в космос з американської землі за останні дев'ять років. Це вирішальний крок для відновлення американського престижу у сфері польотів людей у космос.

Якщо SpaceX успішно закінчить місію – перевезенням вантажів і людей зможуть займатися приватні космічні компанії, а не державні. Також успіх наблизить до досягнення головної мети Маска – колонізації Марса.

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