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Астрономи зняли народження нової планети

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Народження планети - фото 1
Народження планети / vokrugsveta

Спостереження з використанням телескопа Європейської південної обсерваторії дозволили вперше виявити явні сліди зародження нової планети.

Про це повідомляє видання Astronomy & Astrophysics.

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Формування газопилової хмари відбувається навколо молодої зірки AB Aurigae в 520 світлових роках від Землі. На знімках була зафіксована специфічна спіральна структура з вигином, який зазначає можливе місцеперебування планети, що зароджується.

Раніше ніколи ще не вдавалося побачити характерний вигин пилового вихору навколо зірки: місця можливого утворення планети.

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