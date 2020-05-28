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У NASA готові організувати політ Тома Круза на МКС

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Том Круз - фото 1
Том Круз / wired

Фахівці NASA готові зробити все можливе, щоб організувати відряджання актора Тома Круза на Міжнародну космічну станцію (МКС) для зйомок пригодницького фільму.

Про це заявив глава американського космічного відомства Джим Брайденстайн.

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"Ми б дуже хотіли, щоб Том Круз прибув на МКС для зйомок фільму. Я в повній мірі це підтримую. Ми зробимо все можливе, щоб це відбулося", – сказав Брайденстайн. Він виступив перед запуском до МКС корабля Crew Dragon компанії SpaceX, запланованим на середу, але перенесеним на 30 травня через погодні умови.

Глава NASA розповів, що колись сам вирішив стати пілотом ВМС США під впливом кінематографа. Він висловив упевненість в тому, що новий фільм за участю Круза допоможе пробудити в молодих людях інтерес до освоєння космосу і до участі в науково-технічних дослідженнях. Як приклад для наслідування він навів американського підприємця Ілона Маска, який очолює SpaceX, а також компанію Tesla, що випускає електромобілі.

Круз і Маск - фото 406835
Круз і Маск

Запуск Crew Dragon до МКС з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту був скасований вже на етапі заправки киснем і гасом першого ступеня ракети-носія через погану погоду.

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Джерело: wired
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