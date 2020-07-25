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Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
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Якщо ви не готові купувати великий смартфон, то чи не єдиним гравцем на ринку, який усе ще пропонує компактні рішення, залишається компанія Apple. І все було б нічого, якби їхні крихітні гаджети ішли в ногу з часом. Розповідаємо, чому не слід у 2020 році купувати iPhone 7, 8 та новий SE.
Ми не будемо журити "яблучні" смартфони відразу, адже плюси у їхніх компактних варіантів усе ж є. І вони можуть стати вагомим аргументом для тих, хто не готовий переходити на лопати (щоправда, зараз уже складно визначити, що зі смартфонів лопата, а що – ні).
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Компактність
iPhone 7, 8 та новий SE 2020 року лежать у руці просто ідеально. Немає відчуття, що гаджет вирветься з тісних обійм ваших пальців, аби радісно (не для вас) полетіти додолу. Та й у будь-яку кишеню такий гаджет влізе, що не можна не оцінити, адже це теж момент, який дозволяє з максимальним комфортом користуватися смартфоном.
Свої смартфони ми носимо у сумках-бананках, адже у жодну з кишень він не влазить, а носити пуховик влітку – не надто крута ідея.
Але, на жаль, на цьому плюси крихітних iPhone вичерпуються та розбиваються об кригу зміни звичок користувачів. А вони, повірте, з кожним роком змінюються.
Що ж не так зі старими iPhone?
Екран
На жаль, 4,7-дюймового екрану недостатньо для комфортного користування, якщо ви, звичайно ж, не купуєте смартфон лише для телефонних дзвінків. Листування у соцмережах, перегляд відео, читання. Усе це, ясна річ, можна робити на iPhone 7, але з невимовним болем як для рук, так і для очей. Коли ти переходиш зі смартфона з діагоналлю понад 6 дюймів на цю крихітку, то тобі стає невимовно кепсько. Пальці не слухають. І ти нарешті починаєш розуміти, чому знайомі зі старенькими iPhone набирають повідомлення однією рукою. Інакше можливо, але дуже і дуже непросто. Хіба ви – володар/володарка тендітних пальчиків.
Контент теж має значення. iPhone 7 та КО мають уже застаріле співвідношення сторін екрану. А час то не стоїть на місці. Наприклад, більшість відео на YouTube будуть з суттєвими чорними смугами зверху та знизу. І це ще й на такому куцому екрані. Боляче. Що там по іграх? Будемо відвертими, ми навіть не бралися за це, бо є наступний пункт...
Акумулятор
Хочеш компактний смартфон? Доведеться чимось жертвувати. І однією з найбільш болючих жертв у iPhone 7, 8 та новому SE є акумулятор. Ну він геть нікуди не годиться, якщо ви – активний користувач соцмереж, споживаєте багато контенту, а також іноді вбиваєте час за допомогою мобільних ігор. Ясна річ, що можна навчитися вимикати мобільні мережі, коли не використовуєш їх, рідше заглядати до смартфона, коли у цьому є не надто гостра потреба. Але будьмо відвертими, ви ж купуєте гаджет для того, щоб у ньому "залипати". То з цими компактними моделями доведеться миритися, що "залипати" вийде, але в парі з павербенком. Не надто зручна оказія, адже тоді ваш крихітний і зручний смартфон стає вже не таким уже й зручним, адже потрібно з собою носити кабель і портативну батарею. А ви ж то знаєте, наскільки боязкі шнури в Apple. Є всі шанси, що через активне користування ви просто вгробите свій кабель і доведеться купувати новий.
Камера
Якщо ви думаєте, що ми будемо журити старенькі та не дуже iPhone за те, що у них використовується лише один модуль основної камери, то аж ніяк. Усі ці камерофони з чотирма та п'ятьма об'єктивами, як правило, мають лише 2 потрібні і 2 або 3 маркетингові, аби ви мали чим мірятися зі знайомими. Тому у цьому випадку все гаразд. Але є інший момент. Роки минають, а круті фішки компанія Apple дарує лише топовим своїм рішенням. Ясна річ, що ваш iPhone 7 круто знімає. Але візьміть до рук будь-який новий смартфон на Android за 200 доларів і ви зрозумієте, що вони роблять це іноді навіть краще. І тут немає нічого дивного, адже виробник зацікавлений у тому, аби запропонувати круті рішення навіть за відносно мінімальний бюджет. Не варто забувати й про алгоритми обробки, нові режими (ніяких нічних очікувати в iPhone 7 і КО не варто), а також можливості.
Ціна на iPhone
Ми говоримо лише про білий ринок смартфонів, адже є всі шанси натрапити на недобросовісних продавців, які під виглядом нового смартфона можуть продавати відновлені. Так, iPhone 7 на 32 ГБ коштує 10 999 гривень, а новий SE 2020 – 14 499. Ясна річ, що це не захмарні суми. Але за них ви купуєте смартфон Apple з низкою компромісів: акумулятор, екран, камери, дизайн. Готові з цим миритися – беріть.
Але спочатку ми рекомендуємо добряче потримати гаджети у руках, перевірити на собі клавіатуру (чи зручно бодай "Привіт" написати), перепитати себе, чи готові ви носитися з павербенком. Якщо все це для вас не надто страшно, то можете сміливо заглянути на ці пристрої. Якщо ж ні – зверніть увагу тоді вже на iPhone XR. Є ймовірність, що ви вже готові до гаджета з великим екраном, просто не наважувалися зробити перший крок назустріч зручному та крутому споживанню контенту.
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