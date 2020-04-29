Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році

Кілька років тому Apple представила свій перший iPhone SE – революційний смартфон у компактному корпусі. Довгі чотири роки прихильники компанії чекали на наступника популярної моделі, і ось його представили. Але він став настільки компромісним, що рекомендувати його до покупки ми не наважимось.

15 квітня Apple без гучної презентації показала усім свій новий iPhone SE (2020). Новинка, як і очікувалось, отримала корпус від iPhone 8, але значно потужніше "залізо" (таке використовується у топовій серії iPhone 11 та 11 Pro). Утім, пристрій викликає стільки суперечностей, що перед офіційним стартом його продажів ми вирішили зосередити на них свою увагу. Отже, ТОП-5 причин не купувати iPhone SE (2020) цьогоріч!

Варте уваги: Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам

1. Застарілий дизайн

Для того, щоб користувачі могли отримати бюджетний iPhone, а саме такими і задумувалися пристрої серії SE, потрібно максимально зекономити на їхньому виробництві. Перший і, мабуть, найпростіший крок – використати корпус зі старої моделі, яка була популярною свого часу.

У 2016 році перший iPhone SE вийшов у корпусі iPhone 5S. У 2020 році SE (2020) отримав корпус від iPhone 8.

Будемо справедливими та відзначимо, що цей нюанс припаде до душі тим, хто користувався iPhone 8. Як ви вже зрозуміли, аксесуари від "вісімки" ідеально лягатимуть на новинку. Певний момент економії є.

На перший погляд, різниці між ними немає

Утім, усім би хотілося, щоб iPhone SE (2020) був розміром з iPhone 8, але міг похизуватися безрамковим екраном, Face ID та іншими фішками від старших братів. На жаль, цього не сталось, адже нікому у лінійці не потрібен бюджетний "убивця" флагманів. Даруйте, але Apple – то вам не Xiaomi. Тут кожна модель має чітку ієрархію і геть зовсім не покликана складати одна одній конкуренцію.

З усім тим, новенький iPhone SE (2020) – найкомпактніший смартфон Apple. iPhone 8 офіційно зняли з продажу, хоча він і досі буде доступний для покупки.

2. Акумулятор

Цей пункт особливо тривожив тих, хто користувався iPhone 7/8, адже вони не могли похизуватися пристойною автономністю. Не став винятком і iPhone SE (2020). Почнемо з того, що компанія вирішила встановити в нього акумулятор на ЦІЛИХ 1810 мАг. Як показує практика, така батарея змушує активного користувача смартфона бути залежними від зарядки або павербенка, але про це згодом.

В iPhone SE (2020) стоїть акумулятор на 1810 мАг

Єдиний плюс – енергоефективний процесор, який дозволив наростити додаткову годину автономності, якщо порівнювати новинку з iPhone 8. Втім, цього недостатньо. Користувачі заявляють, що новинка зможе протриматися до вечора лише в надзвичайно бережливому режимі. Але виникає зустрічне питання: нахіба тоді купувати смартфон, аби використовувати його в ролі дзвонилки?

3. Камера

З камерою в iPhone SE (2020) теж дива не сталось. Фахівці під час розбору смартфона заявили, що у ньому використовується модуль від iPhone 8. І це дуже засмучує, адже сам пристрій коштує значно дорожче. Втім, засмучуватися не слід.

iPhone SE (2020) отримала низку "фішок" від старших братів. Камера вміє і портрети робити, і чудово справляється з записом відео у форматі 4К. Натомість, чомусь її позбавили "нічного режиму". Мабуть, в Apple вважають, що він має бути доступним лише для флагманської лінійки.

З іншого боку – iPhone SE (2020) і не зазіхає на звання камерофона року. Його особливість – компактний смартфон з топовим "залізом". Решта – від лукавого...

4. Убогий комплект

А ось цей момент надзвичайно сильно засмучує, адже до не надто бюджетного смартфона потрібно буде докупити низку аксесуарів, аби насолодитися сповна його потенціалом.

Новий iPhone SE часто проситиметься на зарядку

Блок живлення. На жаль, Apple у комплект до смартфона поставила немічний зарядкик, який вічність поповнюватиме енергію цієї крихітки. Рідний блочок на 18 Вт коштує... присядьте, якщо стоїте... 1 199 гривень. Завдяки йому смартфон заряджатиметься за 30 хвилин на 50%. USB-кабель. Втім, до такого блоку живлення потрібно докупити ще кабель Type-C – Lightning. Шнурочок скромненько "заважить" на додаткові 425 гривень. У сумі до смартфона потрібно докласти 1600 гривень або змиритися з тим, що він заряджається цілу вічність. Павербенк. Аби не ходити з розрядженим смартфоном доведеться купити павербенк, якщо ви досі цього не зробили.

5. Ціна в Україні

Наостанок залишили вам солоденьке, адже ціна в Україні не припаде до душі тим, хто так довго чекав на новенький iPhone SE (2020). Отже, офіційно старт продажів запланований на 8 травня. Базовий iPhone SE на 64 ГБ продаватимуть за 14 999 гривень, модель на 128 ГБ за 16 499 гривень, а варіант на 256 – 19 999 гривень. Причому, на сайтах вказано, що це ціна акційна. Так за новинку потрібно буде викласти 16 999, 18 999, а також 22 999 гривень відповідно.

Ціна на iPhone SE (2020) на старті продажів

Ясна річ, що смартфон від Apple не може коштувати як те ж Xiaomi, але тут потрібно розуміти, що iPhone SE (2020) лише хоче здаватися потужним і топовим. Насправді ж, це клубок з компромісів, з якими доведеться миритися тому, хто хоче його придбати.

Коли купити iPhone SE (2020)?

Ми ж рекомендуємо зачекати до наступного року, аби ціна на iPhone SE (2020) трішки опустилась на землю. На той момент процесор усе ще буде топовим. А у вас буде достатньо часу, аби визначитися: компактний смартфон чи трендовий і безрамковий (як от iPhone XR або 11). Традиційно закликаємо берегти себе та свої гроші, а також не забувати слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

Усе ще актуально: Як користуватися смартфоном під час карантину: 5 простих правил