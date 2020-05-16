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Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
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Xiaomi безперестанно продовжує "штампувати" смартфони. Покупці бідкаються, а продавці розводять руками. Одні не знають, що вибрати. Інші – не встигають вивчити характеристики новинки, як вона вже стає неактуальною. Фанат бренду розібрався, що ж з ним і не так, і чому нові смартфони – не вогінь!
Коли ви чуєте слово Xiaomi, то одна з перших асоціацій, яка виникає – ТОП за свої гроші. Втім, у 2020 році компанія вирішила піти шляхом іншого виробника – OnePlus – дещо змінюючи свій вектор.
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Дисклеймер: сам я – автор оцієї писанини – поки затятий фанат компанії Xiaomi. Але те, що з нею відбувається за останні кілька місяців мене відверто лякає. Наразі користуюсь Xiaomi Mi Note 10, і маю підозру, що це буде останній мій "Сяомі". Чому так, спробуймо розібратися разом.
Модельний ряд – справжній лабіринт
Це, мабуть, один з головних пунктів, який обурює фанатів компанії Xiaomi. У вас було таке, що ви купили собі смартфон цього бренду, а через місяць він випустив ще кращий і за менші гроші? У мене було. Так я собі купив Xiaomi Mi 9 SE, а через місяць на ринку з'явився Mi 9T. Він був кращий у всьому та й з приємнішим цінником. Як почувався я? Та відверто паскудно, адже здавалося, що мене відверто пошили в дурні.
Це, навіть, не весь список представлених у 2020 році смартфонів Xiaomi:
Чи є серед нас власники Redmi Note 8? А як вам Redmi Note 8T з NFC? Під час пандемії коронавірусу безконтактні платежі вам би сподобалися, але їх звичайна "вісімка" не передбачає. І подібних прикладів можна навести ще десяток.
MIUI 11 – оболонка, повна глюків
Спочатку ти бісишся через постійні підвисання та відсутність плавності у фірмовій оболонці MIUI 11. Потім починаєш звикати. Потім ставиш альтернативний лаунчер. Потім отримуєш оновлення і надієшся, що все виправили. І отримуєш велику та моцну дулю. І це починає відверто бісити. Гаразд, у бюджетниках глюки я ще можу пробачити, але коли мовиться про смартфони, які коштують від 10К, то це вже якось відверто не ОК.
MIUI 11 важко назвати стабільною оболонкою:
Чому в Xiaomi ніяк не доведуть до ладу свою MIUI? А тому, що для 40 моделей зробити стабільну версію та ще й так, щоб вона не поводилась як відверте гівенце – задача не з простих. Тут починаєш розуміти, чому iOS називають практично ідеальною ОС. Менша кількість пристроїв, оптимізоване "залізо". Усе це робить користування смартфонами від Apple зручним і приємним не лише для ока, а й для психіки.
ТОП за свої гроші?
Цей пункт узагалі на голову не налазить. Про бюджетники зараз не йдеться, адже вони досі мають приємний цінник, який дозволяє конкурувати з іншими брендами. Але що ж там по топах? А ось що: Xiaomi Mi10 за 22 тисячі гривень та Mi 10 Pro за 28 тисяч. Xiaomi, ви там серйозно?
Ціни на Xiaomi Mi10 стартують з позначки у 21 999 гривень:
Гаразд, можна зрозуміти таке ціноутворення, адже нам пропонують топові характеристики. Але ж за ці гроші можна купити, наприклад, iPhone 11 або 11 Pro. Ми вже мовчимо про OnePlus 8 Pro, який за ціною Mi 10 Pro пропонує ще й захист від води та пилу (як тобі таке, Xiaomi?). А ще частота оновлення екрану тут 120 Гц, а не 90. А ще майже "голий" Android, який дозволяє отримувати максимум кайфу від використання смартфона.
Дешевший OnePlus 8 Pro може похизуватися крутішим екраном, а також захистом від води:
Але завищена ціна – це ще не все. Xiaomi ще відомі тим, що їхні дорогі смартфони мають властивість швидко знецінюватися. Через кілька місяців дорожезні Mi 10 та Mi 10 Pro подешевшають на кілька тисяч. І це буде неприємним сюрпризом для тих, хто уже здійснив попереднє замовлення новинок.
Чи купувати Xiaomi у 2020 році?
Звичайно ж, варто купувати смартфони, якщо ви шукаєте щось бюджетне. Якщо ж потрібна потужна та надійна модель, то можете ще встигнути придбати за "солодкою" ціною Mi 9T. Чи брати топові пристрої типу Mi Note 10 або Mi 10 – тут виникає більше питань, ніж відповідей.
Можу вам дати тільки одну пораду: після виходу смартфона Xiaomi на український ринок варто зачекати бодай пів року. Так, ви не будете одним із перших власників новенького пристрою, але матимете всі шанси суттєво зекономити на його покупці. Якщо ж задумалися над покупкою флагмана, то зверніть увагу й на конкурентів. За ті ж гроші вони можуть запропонувати вам більше.
Яким буде мій наступний смартфон? Я все більше починаю замислюватися над покупкою iPhone або OnePlus. І є всі шанси, що з новими цінами на Xiaomi останній переважить завдяки своїм технічним характеристикам, можливостям, підтримкою ПЗ, а також крутою та надшвидкою Oxygen OS.
Назарій Лазур
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