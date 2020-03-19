Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів

Через коронавірус багато країн вводять карантин, а перевізники скасовують рейси. 17 березня Україна закрила кордони не лише для іноземців, а для всіх охочих повернутися. Не всім українцям вдалося потрапити додому. Ми поспілкувалися з ними та дізналися все про ситуацію, у якій вони опинилися.

Ми поспілкувалися з двома українцями, які не змогли потрапити додому, адже їхні рейси скасували. Вони опинилися в різних країнах та в різних умовах, проте мета у них спільна – повернутися в Україну.

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Катя залишилася на Кіпрі

Мета поїздки Каті на Кіпр – участь у програмі для студентів Erasmus+. У дівчини все було сплановано заздалегідь – приїзд 7 березня, а повернутися вона мала рівно за десять днів 17 березня. На жаль, плани змінила авіакомпанія, коли скасувала рейс. Катя була не єдина українка, яка брала участь в освітній програмі, тож ще 6 студентів (з Києва, Житомира, Дніпра, Херсона, Тернополя) залишилися з нею без можливості полетіти в Україну.

Катя розповідає, що на 17 березня вони мали квитки до України, але за 22 години повідомили про скасування рейсу, хоча зранку обіцяли у двох аеропортах, що він таки буде. На мій запит щодо повернення коштів за квиток, МАУ відповіли, що буде компенсація у розмірі 463 гривень, хоча квиток коштував 4000 гривень.

Проте студенти ще з 14 березня активно шукали рейси, щоб раніше повернутись додому, оскільки знали, що 17 числа вже буде закритий кордон в Україні. Проблема полягала у тому, що сусідні країни майже всі закриті, а на 16 березня прямий рейс коштував приблизно 20 000 гривень. Вони телефонували, писали в посольство, в аеропорти, в авіакомпанії, а їм відповідали, що рейс буде, проте більше інформації ніхто не давав, і закликали чекати.

Рейс скасували. Проєкт закінчився. Залишатись в готелі ми не мали змоги. Ми знайшли квартиру, за яку самі платимо. Посольство наше перебування тут ніяким чином не підтримує, – розповідає Катя.

Дівчина розповідає, що вони одразу виконали всі потрібні дії: зв'язались із представництвом України на Кіпрі, зареєструвались у системі Друг, написали авіакомпаніям. Щодня їм приходять термінові повідомлення та гарячі пропозиції купити квиток за 200-500 €. Мається на увазі, що студенти мають оплатити це самі, тож своїм коштом повернутись додому їм не по кишені. Катя вважає, що єдине пояснення цій ситуації – наживання на людях у період тяжкої ситуації та паніки.

Катя та її знайомі по програмі Erasmus+ постійно на зв'язку, контролюють всю інформацію, яка з'являється, пишуть листи, але їм залишається чекати відповідей.

Станом на 18 березня на Кіпрі 58 хворих на коронавірус:

Зауважимо, що на Кіпрі вже ввели надзвичайний стан, на вулицях людей майже не має, все зачинено, декілька супермаркетів відкриті. Також зачинені всі готелі. На щастя, Катя та інші студенти змогли знайти житло на airbnb й всі разом заселилися у квартиру на останні їхні кошти. Важливо, що з 21 березня закриваються аеропорти Кіпру і тоді повернутись взагалі буде нереально.

Катя не очікувала такого повороту, адже залишається лише кілька днів. Вони ще очікують на підтримку держави, проте поки що її немає. Катя контактує з іншими українцями, які залишилися у схожій ситуації, – в соцмережі Телеграм є чат українців на Кіпрі, 257 осіб, всі вони постійно на зв'язку і чекають будь-якої інформації для повернення на Батьківщину.

Дмитро чекає повернення з Кракова

12 березня Дмитро вирішив полетіти на кілька днів до Польщі, а тепер не може повернутися у рідне Запоріжжя. Зворотний квиток був на вечір 16 березня, проте Ryanair скасував рейс Краків – Київ. Дмитро дізнався про це за 48 годин, коли вже збирався реєструватися на рейс. Це був день, коли Польща оголосила про заборону авіасполучення – 15 березня. Авіакомпанія відшкодувала повну вартість квитка, але це не надто покращило ситуацію, адже залишилося відкрите питання: як Дмитро потрапить в Україну?

Далі хлопець купив автобусний квиток на вечір 15 березня, перевізник запевняв, що рейс відбудеться, але в посольстві сказали, що КПП, через який їде цей автобус, не функціонує. Автобуси відправляли назад польські представники правоохоронних органів, оскільки вони вже припинили автобусне міжнародне сполучення. Потім Дмитро придбав квиток на 17 березня, але його одразу скасували через закриття кордонів.

Виїхати з Польщі до України можна тільки через три пункти: Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська та Корчова – Краковець.

Хлопець вирішив залишитися в Польщі та чекати на офіційну інформацію. Коштів на те, щоб винайняти житло на невизначений час у Дмитра не було, тому він зупинився в Кракові у друзів. Він одразу зв'язався з офіційними органами.

Посольство запропонувало два варіанти. Перший – намагатися виїхати своїми силами та своїм транспортом.

Не маю жодного бажання їхати до кордону за шалені гроші, а там буду вимушеним чекати на якусь фуру з невідомими мені людьми, які мене теоретично підберуть і перевезуть. Це великий ризик залишитися без зв'язку, без їжі, простояти на кордоні невідому кількість часу, ризикувати знову ж таки опинитися серед інфікованих людей. Тому я чекаю на офіційну евакуацію, чекаю вказівок посольства, – каже Дмитро.

Другий варіант повернутися додому – заповнити форму зголошення нагальної необхідності повернення в Україну. Дмитро заповнив форму і тепер чекає від консульства інформації про наступні кроки, адже офіційні представники України в Польщі пообіцяли одразу поінформувати, коли все буде відомо. Ця форма ніби є списком-чергою на повернення українців.

З'явилася інформація про "пільговий" квиток від SkyUp Airlines з Варшави до Києва для наших громадян. За попередньою інформацією ніби міністерство інфраструктури домовилось з авіакомпанію про таку можливість. Квиток коштує 163$. Враховуючи те, що хлопець заплатив за свій зворотний квиток 19$, він не розраховував на таку велику суму. Також Дмитро дізнався з Телеграм каналу міністра інфраструктури про те, що з Перемишля до Києва найближчими днями організують спецрейси. Жодної інформації з цього приводу від консульства хлопець не отримував.

Зараз в Польщі люди не працюють, не вчаться, "заробітчани" і студенти масово повертаються додому в Україну. Дмитро каже, що на кордоні будуть такі черги, що люди стоятимуть по 12 годин. Невідомо, чи всі з них здорові.

Поки що Дмитро залишається у Польщі й чекатиме на інформацію та можливість повернутися додому.

Станом на 18 березня, в Польщі 269 хворих на коронавірус:

Валентина Рущак

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