Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду

Кожен досвідчений мандрівник знає, що для економії потрібно купувати квитки та бронювати готелі заздалегідь. Це і зробили мільйони людей по всьому світу. Втім, у пандемії коронавірусу на це були свої плани. Розглянемо найпоширеніші сценарії, через які ваша подорож може скасуватися.

Якщо ви – фанат самостійної організації подорожі, то й всі питання, які виникатимуть згодом з мандрівкою, покладатимуться здебільшого на вас. Вам доведеться телефонувати на гарячу лінію, перевіряти інформацію на офіційних сайтах, а також миритися з ситуаціями, через які можуть наламатися ваші грандіозні плани. Звичайно ж, ми могли б цілий матеріал присвятити тому, як коронавірус вплинув на подорожі. Але не лише він може внести певні корективи у ваші плани. І до цього потрібно бути готовими.

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Розглянемо з вами кілька сценаріїв, які можуть стати причиною скасування вашої подорожі. На власному досвіді розповімо, що робити та як мінімізувати фінансові втрати.

Скасування польотів через коронавірус

Поширення коронавірусу по всьому світу стало причиною того, що більшість авіакомпаній скасували свої рейси. Це потрібний і важливий крок, який допоможе уникнути стрімкого росту захворювань. Тож, якщо ваша подорож планувалася на другу половину березня – першу половину квітня, то будьте готовими до того, що потрібно буде зайнятися поверненням грошей за квитки, а також бронювання житла.

Якщо ви бронювали квитки у Ryanair, то хвилюватися вам немає потреби. За скасовані рейси гроші автоматично повернуться вам на ту картку, з якої ви їх купували. Якщо ж у вас є бажання змінити дати або напрямки, то для цього потрібно зайти у персональний кабінет.

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Натомість WizzAir вирішив влаштувати справжній квест для тих, хто бажає повернути гроші. Наприклад, якщо ви нічого не робитиме, то на ваш бонусний рахунок повернеться сума у розмірі 120% вартості квитків. Ці кошти можна використати на наступні подорожі протягом 2 років. Утім, якщо ви купували бюджетні квитки, то є всі сумніви, що згодом ви зможете за цю суму придбати бодай квиток на найдешевший переліт компанії.

Для повернення вім потрібно вказати дані

Щоб повернути гроші на картку потрібно зателефонувати на гарячу лінію WizzAir. Номер залишаємо вам: +380893202533. Користуючись підказками голосового меню дочекайтеся зв'язку з менеджером, якому повідомте, що плануєте повернути гроші за скасований рейс.

Вам потрібно буде назвати:

код підтвердження рейсу;

дату вильоту (якщо є зворотній, то і дату повернення);

ім'я та прізвище;

чотири останні цифри картки, якою проводили розрахунок.

Менеджер подасть заявку на повернення коштів, які компанія має переказати протягом 7-10 днів з моменту звернення.

Повернення коштів за житло – пригода значно легша. Головне – робити це заздалегідь, адже є всі шанси, що вам повернуть ВСЮ СУМУ. Якщо ж робити це в останній день, то є ймовірність, що вам або відшкодують лише 50% вартості бронювання, або ж суму за винятком зборів, або ж зовсім нічого. Так, таке теж буває.

У що це вилилося для мене? Втрачені квитки на рейс Львів-Берлін-Львів, а також бронювання житла у столиці Німеччини. На щастя, AirBNB без проблем скасував бронювання та відшкодував гроші у повному розмірі. Кошти за квитки до Берліна очікуємо.

У найближчому майбутньому на волосинці висять квитки до Грузії на початок квітня-травень, а також бронювання помешкання на цілий місяць. Маршрут до Грузії та назад – ламаний, а це означає, що є всі шанси, що повернуть лише частину коштів, адже у деяких країнах можуть скасувати карантин на момент прильоту/вильоту. Загалом, якщо не вийде повернути гроші, то на цій мандрівці я втрачу 8 тисяч гривень. Є 99,99%, що за бронювання 4К відшкодують. Щодо квитків, то питання залишається відкритим.

Утім, зіпсувати подорож може не лише карантин. До прикладу, ви застрягли на кордоні. Надзвичайно популярний сценарій для українців, котрі літають з Польщі.

Проблеми на кордоні

Ще один поширений сценарій, через який ваша подорож може скасуватися, – тривале стояння на кордоні. Щоби цього запобігти потрібно перетнути кордон заздалегідь.

Якщо ваш виліт планується на першу половину наступного дня, то ми категорично не рекомендуємо перетинати кордон напередодні вночі. Є ймовірність, що ви зависнете на пункті пропуску, а ваш літак полетить без вас. Ідеальний варіант – вибиратися за добу до вильоту. Щоправда, тут потрібно буде потурбуватися про те, щоб вам було де заночувати у місті, з якого ви вилітаєте.

Ви можете запізнитися на рейс через черги на кордоні

Як це вплинуло на мене? У січні простояв на кордоні понад 14 годин. На жаль, не встиг на свій літак, через що "згоріло" 50% вартості бронювання житла, повна вартість квитків, а також трансфери з та до аеропорту. У результаті, мінус майже 4 тисячі гривень.

Але це ті сценарії, коли свою подорож наламали ви самі. Втім, бувають і ситуації, коли, до прикладу, страйкують митники. Це передбачити неможливо. Єдиний варіант, який може вас врятувати, – читати новини тієї крани або того міста, через яке ви подорожуватимете. Так можна дізнатися, наприклад, що певний пропускний пункт не працює на повну або ж зовсім припинив роботу в певний день. Відповідна інформація дозволить вам скорегувати маршрут, якщо щось піде не так.

Скасування рейсу

Від цього не застрахований ані той, хто купує квитки в останній день, ані той, хто потурбувався про їх покупку заздалегідь. Часто ми, щоб максимально зекономити купуємо квитки не на прямий рейс, а складаємо "ламаний" маршрут, який дозволить залишити гроші, які можна буде весело витратити під час самої мандрівки. Утім, стиковочні рейси – та ще лотерея, адже часто буває так, що літаки затримуються. Це може стати причиною того, що ви банально не встигнете на свій наступний рейс. Але і це не найбільше зло.

Іноді буває так, що авіакомпанії скасовують певні рейси

Буває і так, що рейс не просто переносять, а й скасовують взагалі. Це може бути пов'язане з тим, що зламався літак, виникли проблеми з посадкою, що стало причиною того, що авіасудну довелося сісти у сусідньому місті тощо. До таких ситуацій потрібно бути готовими теж, адже іноді авіакомпанія готова лише відшкодувати вам кошти за втрачений виліт. Решта покладається на вас. Пошук нового варіанту добирання, до прикладу, додому.

Загалом, самостійне планування подорожі – справа дуже крута та романтична, але потрібно бути ЗАВЖДИ готовими до того, що щось може піти не так. Майте завжди гроші на рахунку та доступ до інтернету, адже два інструменти допоможуть вам за лічені хвилини "розрулити" ситуацію. Якщо ж ви користуєтесь послугами компаній, то у вас завжди є можливість або компенсувати кошти або перенести вильоти на нові зручні для вас дати. Головне – уважно читати договір. Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте ретельно мити руки. До прикладу так, як це показано тут:

Назарій Лазур

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