Закриті кордони – не панацея: у ВООЗ закликали шукати інші методи боротьби з COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що тримати кордони закритими, щоб зупинити поширення коронавірусу COVID-19 – нестійка стратегією. Організація закликала країни вжити комплексних заходів, заснованих на місцевих знаннях про те, де поширюється вірус.

Закриття кордонів і обмеження на поїздки залишаються важливою частиною стратегії багатьох країн у боротьбі з новим коронавірусом. Водночас зростання числа випадків у низці країн Європи після ослаблення заходів стимулювало дискусії про можливе повторне закриття кордонів.

До теми: Учені розповіли, скільки триває імунітет до коронавірусу

Але орган охорони здоров'я ООН попередив, що такі заходи не можуть тривати нескінченно, і вони корисні тільки в поєднанні з широким спектром інших заходів для виявлення та розриву ланцюгів передачі.

"Продовження збереження міжнародних кордонів не обов'язково є стійкою стратегією для світової економіки, для бідних або для кого-небудь ще, – заявив журналістам на брифінгу директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан. – В осяжному майбутньому окремим країнам буде практично неможливо тримати свої кордони закритими. Економіка повинна відкритися, люди повинні працювати, торгівля повинна відновитися".

Він визнав, що коли справа доходить до коронавірусу COVID-19, неможливо мати "глобальний єдиний підхід, який відповідає всім вимогам", оскільки спалахи в різних країнах розвиваються по-різному.

У ВООЗ упевнені, що вічно тримати кордони закритими не вийде

Марія Ван Керхе, технічний керівник ВООЗ з COVID-19, сказала, що замість того, щоб очікувати рішучих заходів з контролю за вірусом, люди повинні адаптувати свою поведінку в довгостроковій перспективі.

"Нам потрібно з'ясувати... як виглядає нова норма? Наш новий стандарт включає фізичне дистанціювання від інших, і носіння масок там, де це необхідно. Наш новий стандарт охоплює те, що ми знаємо, де цей вірус міститься щодня, де ми живемо, де ми працюємо, де ми хочемо подорожувати".

А тим часом українцям, які планували відпочити у Болгарії, потрібно буде здати ПЛР-тест перед подорожжю. Стосується це тих мандрівок, які заплановані після 30 липня. Сам тест має бути зроблений щонайбільше за 72 години до подорожі. Зверніть увагу на це.

Читайте також: Науковці розповіли, чи викликають медичні маски хибне відчуття безпеки