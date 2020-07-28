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Закриті кордони – не панацея: у ВООЗ закликали шукати інші методи боротьби з COVID-19
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що тримати кордони закритими, щоб зупинити поширення коронавірусу COVID-19 – нестійка стратегією. Організація закликала країни вжити комплексних заходів, заснованих на місцевих знаннях про те, де поширюється вірус.
Закриття кордонів і обмеження на поїздки залишаються важливою частиною стратегії багатьох країн у боротьбі з новим коронавірусом. Водночас зростання числа випадків у низці країн Європи після ослаблення заходів стимулювало дискусії про можливе повторне закриття кордонів.
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Але орган охорони здоров'я ООН попередив, що такі заходи не можуть тривати нескінченно, і вони корисні тільки в поєднанні з широким спектром інших заходів для виявлення та розриву ланцюгів передачі.
"Продовження збереження міжнародних кордонів не обов'язково є стійкою стратегією для світової економіки, для бідних або для кого-небудь ще, – заявив журналістам на брифінгу директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан. – В осяжному майбутньому окремим країнам буде практично неможливо тримати свої кордони закритими. Економіка повинна відкритися, люди повинні працювати, торгівля повинна відновитися".
Він визнав, що коли справа доходить до коронавірусу COVID-19, неможливо мати "глобальний єдиний підхід, який відповідає всім вимогам", оскільки спалахи в різних країнах розвиваються по-різному.
Марія Ван Керхе, технічний керівник ВООЗ з COVID-19, сказала, що замість того, щоб очікувати рішучих заходів з контролю за вірусом, люди повинні адаптувати свою поведінку в довгостроковій перспективі.
"Нам потрібно з'ясувати... як виглядає нова норма? Наш новий стандарт включає фізичне дистанціювання від інших, і носіння масок там, де це необхідно. Наш новий стандарт охоплює те, що ми знаємо, де цей вірус міститься щодня, де ми живемо, де ми працюємо, де ми хочемо подорожувати".
А тим часом українцям, які планували відпочити у Болгарії, потрібно буде здати ПЛР-тест перед подорожжю. Стосується це тих мандрівок, які заплановані після 30 липня. Сам тест має бути зроблений щонайбільше за 72 години до подорожі. Зверніть увагу на це.
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